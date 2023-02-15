Основи тактичної медицини і тактичної підготовки можуть з’явитися у школах, - голова комітету ВР Бабак
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував появу в загальноосвітніх школах України курсів з основ тактичної медицини та основ тактичної підготовки, а також штатної одиниці "офіцера з безпеки".
Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Обов'язково. Над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін", - сказав парламентар, відповідаючи на питання, чи з'являться в школах такі предмети, як, наприклад, "цивільний захист", "довійськова підготовка", "тактична медицина".
"Нам потрібно визначитися з концепцією, хто викладатиме ці дисципліни. Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається", - додав він.
На думку Бабака, викладання цих дисциплін можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які будуть після війни, або за допомогою бійців територіальної оборони.
"Тоді там будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки тощо. Крім того, зауважу, що і для хлопців і для дівчат усе це потрібно однаково. Тією чи іншою мірою може відрізнятися програма, але, по суті, вона має бути однаковою, тому що і хлопці мають розбиратися в медицині, і дівчата повинні мати навички поводження зі зброєю", - пояснив голова комітету.
Крім того, він вважає, що такі предмети потрібно викладати не лише в 10-11-му класах, а й раніше, з 8-9-го, бо частина дітей після 9-го класу йде на професійну освіту.
Що стосується структури майбутньої системи безпеки у школах, Бабак наголосив, що у цьому питанні "важливо не перегнути".
"Я знаю, що зараз напрацьовується концепція безпеки в школах, яка була започаткована ще покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Була максимально робоча ідея - додати в школи штатну одиницю офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС, для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками. Його завдання не так прямо втручатися в усі конфлікти, як передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування", - розповів голова комітету.
Водночас він заявив, що на сьогодні не йдеться про плани встановлення в школах рамок, оскільки це фінансово затратно і не вирішить жодних проблем.
"Сподіваюся, такі екстремальні і не дуже розумні речі у нас імплементувати не будуть. Щодо іншого, то безпека підвищуватиметься стовідсотково", - підсумував Бабак.
Будь ласка, зачекайте...
Понимая тон вопроса - могу тебе с уверенностью 99 проц. сказать, что в отличие от меня противогаз правильно на время ты не наденешь, равно как и ОЗК на время, что принципиально в случае применения ЯО (к примеру)...о первых действиях, в случае применен противником такого оружия я уже молчу.
Элементарные навыки обращения с АК, который надо бы знать как разбирать и собирать в темноте (имеется ввиду неполную разборку), ну и остальные весьма простые, и в то же время нужные понятия знать бы надо. Или ты хочешь сказать, что в ПДД (а с недавних пор закон о ПДД) нет разделов оказания первой помощи или их не надо знать?
Поэтому - что дало и чем помогло - это не вопрос.
Я, к примеру, очень четко понимаю зачем нужно учиться и при этом могу проанализировать чему нас учили на ДПЮ,
Единственное полезное, что я там узнал это как снаряжать магазин. При этом сам автомат я в глаза не видел - это же не по лесу бегать с игрушкой, т.е. элементарных навыков естественно нету (кстати, а где ты учился, что автомат видел? неужели детство в военном городке прошло?). Навыки надевать противогаз и ОЗК полезны лишь условно. 50% времени занимались строевой подготовкой.
Теперь вопрос. Предположим будущий солдат связист, что из этого ему понадобится в современной войне? Предположим будущий солдат танкист, пилот, оператор дрона, этс, что из этого ему понадобится в современной войне? Вот таким нехитрым вопросов легко выясняем, что возврат ДПЮ это просто просер времени - самого ценного и абсолютно невостановимого ресурса, который лучше потратить на действительно что-то полезное.
2.Не ровняй всех по себе, хамить ты будешь моему младшему другу.
3.Это не важно, кто и где получал знания, важно чему научился и зачем оно надо.
4.50 проц. - это что, вероятность твоей погибели в радиусе поражения ОВ(отравляющими веществами)? Условно? При таком подходе - эта условность спасет жизнь ?
5.Хамство, егос и бравада хреновые помощники. А с учетом сегодняшней ситуации тем более.
Этого тебе хватит, чтобы или понять что-нибудь, или продолжать жить веселой жизнью.
Смотрим сюда:
>>>Понимая тон вопроса - могу тебе с уверенностью 99 проц. сказать...
>>>Или ты хочешь сказать, что...
>>>не дало тим, у кого книжки в сумці, а хер на думці
ЗЫ.
>>>хамить ты будешь моему младшему другу.
Без вопросов, и младшему, и старшему, и обоим вместе.
один из них звучал так-если у пострадавшего в аварии хлещет кровь из шейной артерии,то какую точку нужно нажать на теле,чтоб остановить кровотечение.
у меня в роду 7 врачей и два из них хирурги,один даже с боевым опытом,я тоже что то теоретически знаю,и крови не боюсь,но вряд ли я остановил бы кровь...тогда вопрос-на кой х*й эти вопросы в билетах?
вот так же и с этой херью в виде подготовки школьников к военным действиям,она на хрен не нужна!
вы ещё в зарницу поиграйте-тра-та-та,ты убит...
Його програма передбачає заняття з "основ тактичної медицини та основ тактичної підготовки", "цивільного захисту". Проте, є й такі ідіотські анахронізми, як "стройова підготовка" чи "статути ЗСУ". Водночас на "основи самозахисту" виділено лише 2 години (уроки).
Тому треба:
1. Вдосконалити навчальну програму з урахуванням досвіду війни та акцентом на формуванні, насамперед, практичних знань, вмінь і навичок.
2. Покращити якість навчання - на 80% згоден з тезою щодо відставних пенсіонерів (проте, є винятки). Також часто в школах "довантажують годинами" вчителів, які уявлення не мають про військову справу.
3. Модернізувати (а в багатьох школах - створити з нуля) матеріальну навчальну базу. Згоден з п. "Літієм" щодо іграшкових калашів (краще не вчити взагалі, аніж вчити неправильно - перенавчити буде складно). Зараз багато списаної зброї - вихолостити її для навчальних потреб неважко.
Правий Птн Пнх щодо козацтва, Ізраїлю. Зрештою, такі дитячі ігри, як лови, хованки, збивання прутиком голівок чортополоху - це основи військової підготовки в народній педагогіці.
Відповідь п. "Інна Інна": "математика (біологія, фізика...) повинна бути професійною - навіщо їх вивчати". Щодо ******** високотехнологічної армії - в Бахмуті (а перед тим Соледарі, Маріуполі і т.д.) воюють професіонали, які використовують як ******* технології, так і методи "позаминулої війни". Багато загиблих, особливо на початку, було також тому, що люди були не підготовані.
P.S. Про себе - викладач предмету "Захист України". Маю військовий і бойовий досвід - 1986-88, 2014-15, 2020, 2021, з 24.02 2022-дотепер. Тому знаю, про що кажу.
Все інше - блюзнірська профанація та совкове "окозамилювання".
Вільне володіння зброэю для громадян э невід`эмною й необхідною складовою задля забезпечення Конституційного права громадянина на самозахист себе, своэі честі, гідності, життя, здоров`я, власності. Вільне володіння зброэю для громадян э основою вільного демократичного суспільства.