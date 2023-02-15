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повітряний простір України (14) Повітряні сили (2340) Ігнат (773)

У небі України зафіксовано ворожі кулі з кутовими відбивачами, - Повітряні сили

куля

Росіяни застосовують "дідівські методи", щоб виснажувати українську ППО.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Це дідівські методи ворог застосовує, повітряні кулі. Це не зонд, не аеростат. Це просто куля, яка несе кусок металу. Звичайно, Повітряні сили 24/7 сканують небо України, небо далеко від України, ведуть радіолокаційну розвідку повітряного простору", - зазначив він.

За словами Ігната, "відпрацьовувати" по повітряних кулях потужними засобами не будуть.

"Для чого роблять? Хочуть, щоб по них працювали, використовують їх як хибні цілі. Їм же потрібно виснажувати нашу ППО, як в боєкомплекті, так і розсіювати увагу. А ще разом з кулями можна і БПЛА використати так, щоб приховати. Наші фахівці мають великий досвід щодо збиття повітряних цілей. Що там зараз відбулося, по якому об'єкту відпрацювали, можливо такий сценарій і був, що були і кулі, і БПЛА. Зараз не маю точно (інформації. - Ред.), будемо з'ясовувати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО.

Читайте: Росія активно використовує близько 40 військових аеродромів, зокрема в Білорусі та окупованій території України, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+33
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15.02.2023 14:21
+20
Щас Гордон запустит свои пирамидки по руссакам !
Кацапы, вы начали первыми.....
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15.02.2023 14:26
+16
Це плем'я-суцільний атавізм. "Дідіваєвалє"..і хоч кіл на голові теши🤦
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15.02.2023 14:22
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А як же, вже "ховаємось від страху"!
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15.02.2023 15:16 Відповісти
Нажаль їх може бути тисячи ,тому що ціна їх три копійки, а одна ракета до петріот наприклад коштує -150 мільйонів гривень.
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15.02.2023 15:19 Відповісти
ніхто не буде витрачати на кульки з фольгою ракету, бо вона сама впаде.
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15.02.2023 15:45 Відповісти
та звичайно ж, але якщо їх буде багато чи небудуть вони чинити перешкоди для визначення та знищення дійсно небезпечих цілей?
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15.02.2023 16:12 Відповісти
якщо їх буде дуже багато в одному районі то можливо хлопцям буде важче визначати цілі, але не критично. для прориву ПВО доцільніше запускати хибні цілі(ракети болванки), що кацапи і роблять. По друге ці "пірамідки" будуть заважити і кацапським ПВО
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15.02.2023 16:32 Відповісти
А сборщики цветного и не очень металла в курсе? Для них ни высота, ни скорость полета не преграда!
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15.02.2023 15:18 Відповісти
Таким " макаром" можно і на рашку "подарунки" відсилати...******* по кремлю з 20 км висоти...кувалдою...
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15.02.2023 15:21 Відповісти
Скажіть циганам що там кольорові метали....
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15.02.2023 15:27 Відповісти
Как задолбать население Украины воздушными тревогами:
1. Можно поднимать МиГи под "кинжалы", но они горючку жрут.
2. А вот шарики, облепленные алюминиевой фольгой - дёшево и сердито!
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15.02.2023 15:28 Відповісти
якщо б їх було десятки тисяч і на різних висотах, то була б хоч якась перешкода для ПВО.
а це херня, памятаю як на початку війни всі шукали на будівлях геодезичні марки, більше розрахована на медійну бучу в мережі
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15.02.2023 15:42 Відповісти
Випускайте бойових бджол . ?
.
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15.02.2023 15:37 Відповісти
нехай кацапи "пиляють лобзіком" з ранку до вечора і надувають своїм пердячим паром анало-говнетні приблуди..
в епоху цифрових технологій "фільтрація надувної атаки", напевне, вирішується або дороботкою коду або там вжЕ закладені певні алгоритми і все вирішується "кількома рухами мишки"
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15.02.2023 16:00 Відповісти
Нехай мисливці займутся. З дробовика збивати саме то.
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15.02.2023 16:47 Відповісти
Ці дідівські методи працють, не треба вішати лапшу, а краще займіться тим само. Нехай кацапи частіше слухають сирени тривоги. Для кращого ефекту під радіолокаційні кутові відбивачі можна підвішувати сюрпризи різного калібру
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15.02.2023 20:49 Відповісти
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