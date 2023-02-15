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НАТО (6207) членство в НАТО (1643) Столтенберг Єнс (1595)

Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг

нато

НАТО готове бачити Україну у своїх лавах, але умовою є її перемога у розв’язаній Росією війні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, предає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Україні позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоби гарантувати перемогу України у війні", - заявив генсек.

Для цього, зазначив він, Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет.

Читайте: Україна стане членом ЄС за два роки, членом НАТО - після перемоги, - Зеленський

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Топ коментарі
+22
Шо, опять НАТО не такое?

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15.02.2023 14:48
+14
"Леопарды" в теплых краях обитают. Где Громы\Нептуны\Богданы?
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15.02.2023 14:59
+13
Очень даже "потрибно". И не нужно навязывать тут кремлевскую муйню.
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15.02.2023 14:49
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пригадую як ющенку подарували два подарунка - папірець зі словами УКРАЇНА ТОЧНО БУДЕ В НАТО і підсрачник...
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15.02.2023 19:30 Відповісти
Підсрачник тобі?
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15.02.2023 20:01 Відповісти
краще б НАТО стало членом України
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15.02.2023 20:12 Відповісти
Мы уже в НАТО. Украинцы проходят обучение в странах НАТО по натовским стандартам (почти), нам дают натовскую зброю (хоть и устаревшую). ЗСУ точно уже в НАТО и Украина тоже вступит.
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15.02.2023 21:16 Відповісти
.

100 вiдсоткiв.
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16.02.2023 07:35 Відповісти
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