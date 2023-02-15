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Новини Санкції проти Росії
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"Путін уже програв енергетичну битву, так само як він програє війну", - Боррель

путін

Запроваджені Євросоюзом санкції щодо РФ працюють і реально впливають на економіку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Санкціям... потрібен час, щоб досягти ефекту, але вони справді діють. Наприклад, росія має 45% технологічної залежності від Європи. Вони намагаються, але їхні автомобільні заводи втратили 80% своєї потужності. Так, рубль штучно тримають сильним, але російська економіка заплатить дуже високу ціну за цю війну", - наголосив він.

Боррель зауважив, що "зараз наша мета - послабити російську економіку, і ми цього вже досягли". За словами високого представника ЄС, у січні цього року доходи Росії від нафти і газу були на 46% нижчими порівняно з тим же місяцем минулого року.

"Ми більше не залежимо від Росії. Одним з великих успіхів стало те, що ми зменшили нашу величезну залежність від Росії майже до нуля", - наголосив він.

Водночас він зауважив, що Росія втратила свого головного енергетичного клієнта — європейців, а знайти альтернативного їй буде нелегко, "майже неможливо, адже Китай далеко".

"Нафта вже продається по 40 доларів за барель, тобто вдвічі дешевше за нафту марки "Брент". Індія та Китай купують її (російську нафту. - Ред.) за нижчою ціною, і це також є наслідком нашого обмеження цін, що стало величезним політичним успіхом, оскільки значно зменшило російські доходи від нафти... Повільно, але впевнено санкції підривають індустріальну та енергетичну основу російської економіки. Путін уже програв енергетичну битву, так само як він програє війну", - додав Боррель.

Також читайте: Немає жодних ознак того, що Росія хоче зупинити війну. Ми повинні продовжувати підтримку України, - Боррель

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Топ коментарі
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15.02.2023 15:18
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15.02.2023 15:08
+2
істерика Пригожина на рахунок Бахмуту https://twitter.com/tweetsNV/status/1625769139297042435?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1625769139297042435%7Ctwgr%5E2c91a00f7b4dc9f317b90b43b9a24f40d0c38684%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2023%2F2%2F15%2F536431%2F
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15.02.2023 15:15
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15.02.2023 15:08 Відповісти
істерика Пригожина на рахунок Бахмуту https://twitter.com/tweetsNV/status/1625769139297042435?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1625769139297042435%7Ctwgr%5E2c91a00f7b4dc9f317b90b43b9a24f40d0c38684%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2023%2F2%2F15%2F536431%2F
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15.02.2023 15:15 Відповісти
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15.02.2023 15:18 Відповісти
Бла бла бла.
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15.02.2023 15:27 Відповісти
Всей нефтью, газом, ураном? И только в России ТВЭЛы делать умеют, да. Westinghouse - бомжи.
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15.02.2023 15:54 Відповісти
Та це ж кацапський шмєль восстав з бану!
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15.02.2023 16:09 Відповісти
vse eto vsegolish tovary, a v mire uje davno pereproizvodstvo, net nezamenimyh v etom Mire - net i byt' ne mojet, potomu chto inache Mir by kolapsiroval i ischez.
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15.02.2023 16:08 Відповісти
Amin'
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15.02.2023 16:04 Відповісти
 
 