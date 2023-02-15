"Путін уже програв енергетичну битву, так само як він програє війну", - Боррель

Запроваджені Євросоюзом санкції щодо РФ працюють і реально впливають на економіку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Санкціям... потрібен час, щоб досягти ефекту, але вони справді діють. Наприклад, росія має 45% технологічної залежності від Європи. Вони намагаються, але їхні автомобільні заводи втратили 80% своєї потужності. Так, рубль штучно тримають сильним, але російська економіка заплатить дуже високу ціну за цю війну", - наголосив він.

Боррель зауважив, що "зараз наша мета - послабити російську економіку, і ми цього вже досягли". За словами високого представника ЄС, у січні цього року доходи Росії від нафти і газу були на 46% нижчими порівняно з тим же місяцем минулого року.

"Ми більше не залежимо від Росії. Одним з великих успіхів стало те, що ми зменшили нашу величезну залежність від Росії майже до нуля", - наголосив він.

Водночас він зауважив, що Росія втратила свого головного енергетичного клієнта — європейців, а знайти альтернативного їй буде нелегко, "майже неможливо, адже Китай далеко".

"Нафта вже продається по 40 доларів за барель, тобто вдвічі дешевше за нафту марки "Брент". Індія та Китай купують її (російську нафту. - Ред.) за нижчою ціною, і це також є наслідком нашого обмеження цін, що стало величезним політичним успіхом, оскільки значно зменшило російські доходи від нафти... Повільно, але впевнено санкції підривають індустріальну та енергетичну основу російської економіки. Путін уже програв енергетичну битву, так само як він програє війну", - додав Боррель.

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