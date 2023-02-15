Голові Балаклійського суду Харківщини, який співпрацював з окупантами, оголосили про підозру у держзраді

Колишньому голові Балаклійського районного суду, який пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією у Куп’янську, оголошено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"Голова Балаклійського районного суду, який перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Куп'янськ, добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду "виконувача обов'язків заступника начальника управління – начальника юридичного відділу" у незаконному самопроголошеному органі влади – "тимчасовій цивільній адміністрації Харківської області", - зазначила в Офісі Генпрокурора.

Підозрюваний надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ. Також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

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