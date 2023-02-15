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суддя (1566) Харківщина (6053) державна зрада (1638) Офіс Генпрокурора (3157)

Голові Балаклійського суду Харківщини, який співпрацював з окупантами, оголосили про підозру у держзраді

суддя

Колишньому голові Балаклійського районного суду, який пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією у Куп’янську, оголошено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України

"Голова Балаклійського районного суду, який перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Куп'янськ, добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду "виконувача обов'язків заступника начальника управління – начальника юридичного відділу" у незаконному самопроголошеному органі влади – "тимчасовій цивільній адміністрації Харківської області", - зазначила в Офісі Генпрокурора. 

Підозрюваний надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ. Також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

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на гіляку запроданця !!!
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15.02.2023 15:48 Відповісти
А де фото?

Прозвище? Ім'я?

Обьява на кожному паркані- Розшукуеться?
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15.02.2023 19:39 Відповісти
А він втік за "поребрик"???
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15.02.2023 15:56 Відповісти
А как же он служил в очистке?
А як же він проходив всі комісії "доброчесності"?
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15.02.2023 16:04 Відповісти
Ну і де зараз перебуває цей зрадник-суддя? звичайно, що не за гратами, бо втік!
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15.02.2023 16:28 Відповісти
Не забудьте нараховувати 68 тис. зарплати....
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15.02.2023 17:45 Відповісти
 
 