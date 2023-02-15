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Зеленський (22416) Міноборони (7010) Резніков (1442)

Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони: "Це було рішення мого президента"

зеленський,резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

На запитання, чи планує він залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відставку Резнікова "слуги народу" обговорювали як гіпотетичну, - Веніславський

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Топ коментарі
+102
Був прєзідєнт "Золотий Батон", а це міністр "Золоте яєчко".
Мєльчаєм, таваріщі.
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15.02.2023 15:52
+67
Янелох в долі.
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15.02.2023 15:56
+66
ну прям "о мой прєзидєнт, о мой прєзідєнт! я твой адмирал яйцон" . )))
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15.02.2023 15:55
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Подобострастіе і готовність лізнути головний криторій підбоу кадрів в команді зеленського
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15.02.2023 19:26 Відповісти
През сказав: "То фігня, що яйця по 17 гривень за штуку, зате ж скумбрія по 8 за кіло!"
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15.02.2023 19:41 Відповісти
номенклатура бессмертна
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15.02.2023 19:42 Відповісти
Мій президент. А може наш президент.
Крадій чортів і тут вкрав президента чи не так???
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15.02.2023 19:52 Відповісти
А Президент язик в куди засунув?!
Якщо він так вирішив, то хай вийде і скаже: "Народе України - мій корєш Резніков, повністю мене задовольняє, корупцію покриваю особисто я. Нічого мінять не збираюся".
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15.02.2023 20:02 Відповісти
Останнє і вирішальне слово буде за нашими військовими. Такого терпіти уже неможливо.
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15.02.2023 20:08 Відповісти
А как звучит-то ('мой президент'):

- Президент Резникова Зеленский !

Вот всё и прояснилось:

- Бубочка это президент Резникова, не больше.
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16.02.2023 04:59 Відповісти
Ці поци вчергове харкнули в лице Українській Армії і всій Україні.
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15.02.2023 20:26 Відповісти
Арміїї головне шоб не заважали красти.
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16.02.2023 09:42 Відповісти
Так от чий це президент, а ви, лохи, думали що український.
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15.02.2023 20:29 Відповісти
"Мій президент",-це як мій пан,мій король,мій фюрер...🇨🇳🇧🇾🇰🇵🇷🇺
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15.02.2023 20:32 Відповісти
Огидне блюдолизтво рєзнікава
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16.02.2023 09:01 Відповісти
Розчулив. Тримайтесь там. Вам не вірять, але тримайтесь!
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15.02.2023 21:03 Відповісти
В ОТСТАВКУ, гнида, вместе со своим президентом!!!!!
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15.02.2023 21:29 Відповісти
Класно, що у Резнікова і решти покидьків є свій **********. Хотілося б мені як громадянинові України мати в державі президента, бо Завгосп вже реально за*бав, а цей захриплий щур зі своїми відосиками вже давно в печінках сидить.
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15.02.2023 21:52 Відповісти
На мій погляд, якщо народ України буде вибирати президента на наступних вибора, то він(народ України) одержить такеж жадібне бидло, яке є і зараз. Треба не допустити традіцийних виборів, а змінивши форму правління на військову (Я не розуміюсь в цій царині), та призначити військового, який навів порядок. А потім, через деякий час,можно і в демократію погратись...
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16.02.2023 10:30 Відповісти
умные(которых тут не много) понимают, что сейчас Резникова менять нельзя, а идиоты просто гавкают - "работа" у них такая.
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15.02.2023 22:35 Відповісти
умные (которых тут не много) понимают, что сейчас Резникова убирать необходимо, а идиоты просто гавкают - "работа" у них такая.
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15.02.2023 23:20 Відповісти
Його потрібно судить, а не "убирать"
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16.02.2023 08:28 Відповісти
Зараз справді міняти його(з них нікого) буде неправильно; всіх їх треба "вести"(спецслужби), а Я думаю, що їх уже давно" ведуть".
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16.02.2023 10:33 Відповісти
Я не буду плакать, если его таки ,,уберут" и закопают. Он мародёр, как и вся ЗЕшобла
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16.02.2023 20:54 Відповісти
- Не гойдайте човен.
- Не на часі.
- ????
*
випадково
співпадіння
закономірність
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16.02.2023 07:56 Відповісти
у резникова за прошедший год сложилиль особенно доверительные отношения с министром обороны США ллойдом остином, а также со многими европейскими военными от которых зависят поставки вооружения в Украину. выгодно ли Украине СЕЙЧАС рушить эти связи??
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16.02.2023 08:36 Відповісти
Я так розумію, що завдяки Рєзнікову нам поставляють зброю.
Але корупція в МОУ діє гірше любої зброї.
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16.02.2023 09:08 Відповісти
Ага, а США дає нам зброю бо у Остіна довірливі відносини з яйцекрадом??? В Америці та Європі такі дружні відносини закінчуються кінцем кар'єри.Що ти бл несеш??? Партнери дають збою не яйцекраду і не найвеличнішій моделі журналу тайм - а народу і воїнам України. І давали б теж саме будь на їх місці будь-хто, а може й більше.
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16.02.2023 09:18 Відповісти
Украине выгодно убрать коррупционеров и непроффесионалов из власти.

Супервыгодно и очень на часі!

Иначе не станет Украины
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16.02.2023 11:06 Відповісти
у резникова за прошедший год сложилиль особенно доверительные отношения с министром обороны США ллойдом остином

Это кто сказал Остин, Резник или ты так думаешь, считая Остина и керивництво НАТО и США лопухами?
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16.02.2023 11:09 Відповісти
Эксперт рассказал, как министр обороны США Ллойд Остин относится к Алексею Резникову

Среда, 8 февраля 2023, 08:00 • Ирина Макаренко • 539790

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Отношения между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Украины Алексеем Резниковым свидетельствуют о том, что Америка не считает Резникова коррупционером и относится к нему с доверием. Об этом в комментарии УНН рассказал глава совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

Цитата

"Я смотрю на отношение министра обороны США, потому что от этого человека, по факту, зависит будем мы завтра жить или нет. И этот человек (Ллойд Остин - ред.) точно не из тех, кто будет работать с коррупционером. (...) Учитывая, что во всей публичной коммуникации Ллойд Остин все время обнимается с Алексеем Резниковым и говорит, что это мой коллега и друг, и прямо это подчеркивает, то думаю, что он таким образом пытается дать понять, что его визави (Алексей Резников - ред.) с украинской стороны - это человек, которому можно доверять", - сообщил Савчук.

Глава совета общественного контроля НАБУ добавил, что лично он в данный момент не видит проблем с обеспечением украинской армии.

"Я прекрасно помню как в начале марта - апреля люди таскали в Украину все что угодно: броники, шлемы и так далее. Через какое-то время эти проблемы закончились. Наши подчиненные, например, не просят зимние куртки, шлемы, бронежилеты. Такого рода запросы перестали приходить. Учитывая то, что армия разрослась с 250 тысяч до почти миллиона и то, что у нас перестали просить шлемы и тд - это говорит о том, что дефицитов в бытовых вещах, которые окружают солдата нет", - рассказал он.
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16.02.2023 12:09 Відповісти
"Об этом в комментарии УНН рассказал глава совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук"

Марк Савчук, генеральный директор L'Oréal Украина
https://rau.ua/ru/news/news-company/mark-savchuk-l-oreal-ukrayna/

Група L'Oréa

Місія компанії L'Oréal - пропонувати жінкам і чоловікам у всьому світі найкращі косметичні інновації з точки зору якості, ефективності та безпечності.

Да, да, мнение експерта по косметическим инновациям нам очень важны
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16.02.2023 14:05 Відповісти
ну тогда попробуй найти что резников что то "украл"!
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16.02.2023 14:35 Відповісти
https://apostrophe.ua/news/politics/2023-02-05/reznikov-mojet-podat-v-otstavku-stalo-izvestno-uslovie/290143 Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова будет большой потерей для Украины, так как у него были особые отношения с американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает "Апостроф".
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16.02.2023 12:15 Відповісти
Брешешь А вот и твоя "ссялка" на Апостроф https://apostrophe.ua/news/politics/2023-02-05/reznikov-mojet-podat-v-otstavku-stalo-izvestno-uslovie/290143

""Резников может подать в отставку: стало известно условиеВоскресенье, 05 февраля 2023, 16:03

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2023-02-05/reznikov-mojet-podat-v-otstavku-stalo-izvestno-uslovie/290143 переглянути новину українською

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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, чтоhttps://apostrophe.ua/news/politics/2023-02-05/reznikov-uhodit-v-minoboronyi-sdelali-obyyavlenie/290128 подаст в отставку в случае, если украинский президент Владимир Зеленский примет соответствующее решение.
Об этом он https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3665857-reznikov-podast-u-vidstavku-akso-prezident-uhvalit-take-risenna.html заявил во время пресс-конференции в столице, передает корреспондент "Укринформа".
Читайте также: https://apostrophe.ua/news/politics/2023-01-24/pervyiy-poshel-iz-minoboronyi-posle-skandala-s-zakupkami-uvolili-top-chinovnika/289128 Первый пошел: из Минобороны после скандала с закупками уволили топ-чиновника
"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Надо быть готовым, что этот этап закончится. Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек - это Верховнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский согласно Конституции. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский", - подчеркнул министр обороны.
Резников добавил, что будет делать все для общей победы, в чем ему поможет специальность юриста. Он считает, что сможет найти проект, который поможет не только победить в этой войне против России, но и наказать российских военных.
Напомним, в Министерстве обороны после скандала с закупками по завышенным ценам https://apostrophe.ua/news/society/2023-01-25/novoe-menyu-i-ne-tolko-posle-skandala-v-minoboronyi-anonsirovali-reformu-pitaniya-v-vsu/289277 анонсировали реформу питания. Главной задачей является создание правил, исключающих возможность заговоров и злоупотреблений на местах среди представителей бизнеса и руководителями продовольственной сферы воинских частей.""

Что там о незаменимости очередной Зеленой гнили? Что ты там пьешь или нюхаешь?Это только от алкогольного слабоумия и наркотической "просветленности" пожно писануть что-то типа""у резникова за прошедший год сложилиль особенно доверительные отношения с министром обороны США ллойдом остином, а также со многими европейскими военными от которых зависят поставки вооружения в Украину. выгодно ли Украине СЕЙЧАС рушить эти связи??""
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16.02.2023 13:02 Відповісти
Мнение "Апострофа"?
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16.02.2023 14:06 Відповісти
Та то й так! Але мародерів до "стінки"!
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25.05.2023 10:28 Відповісти
Правильно....потом люди вот за таких воевать не хотят....у них хоромы, беднякам-окопы...
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15.02.2023 22:47 Відповісти
люди захищають свою країну, а не Резнікова чи шмарклю.

ти написав маячню.
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16.02.2023 01:54 Відповісти
Да-да..патриотизм...слыхали....я бы выбрал хоромы, вместо окопов...
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16.02.2023 12:09 Відповісти
А конкретно где?В ЮАР или Норвегии И чей ты патриот опять же - ЮАР или Норвегии А может тебе выбрать головой об стенку - глядишь - и очередное просветление, а то потерялся ты где-то...
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16.02.2023 13:18 Відповісти
Главное что ты у нас такой, просветленный...
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16.02.2023 20:37 Відповісти
mine президент, как мило
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15.02.2023 22:53 Відповісти
Він відійшов від Єрмака от і все й мабуть не просто відійшов
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15.02.2023 23:14 Відповісти
Зато Ермак от него не отойдет
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16.02.2023 11:17 Відповісти
Ця країна дійсно достойна своїх посадовців та презедента.
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15.02.2023 23:18 Відповісти
Лизь, лизь ...
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16.02.2023 03:05 Відповісти
Короля робе свита.
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16.02.2023 07:52 Відповісти
Тьху, гидота!
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16.02.2023 08:33 Відповісти
тобто зеленьський - це не президент України, це президент резнікова... ну придумати щось смішніше та гіркіше вже не можна... пришло время вырезать аппендицит...
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16.02.2023 10:20 Відповісти
Це було рішення ворюг рішал Єрмака і Зеленського. Ну що продовжуй красти Резніков. Ця країна йде в Євросоюз
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16.02.2023 10:56 Відповісти
А ми все думаєм, чому так зброю повільно дають, чому літаки не дають, чому мотивація у наших воїнів падає?
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16.02.2023 10:59 Відповісти
ПОСЛЕ! https://focus.ua/*******-novosti/546942-posle-skandala-v-minoborony-reznikov-reformiruet-sovetskuyu-sistemu-zakupok-cnn скандала с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о https://focus.ua/*******-novosti/546125-paket-*******-pomoshchi-ukraine-ot-ssha-v-2-5-mlrd-poyavilsya-polnyy-spisok-oruzhiya реформировании системы покупки оружия и прочих товаров военного назначения.

А если бы не скандал?!

И кого наказали ПОСЛЕ! https://focus.ua/*******-novosti/546942-posle-skandala-v-minoborony-reznikov-reformiruet-sovetskuyu-sistemu-zakupok-cnn скандала ? Можно узнать фамилии?
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16.02.2023 11:19 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/video/94348160.html Ермак создает лояльную к себе вертикаль власти - UKR.NET

https://www.ukr.net/news/details/video/94348160.html https://www.ukr.net › Видеоновости 📹

22 ****. 2022 г. - В частности, журналисты выяснили, что ГЛАВА МИНОБОРОНЫ АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕНИС ШАРАПОВ - ДАВНИЕ ЗНАКОМЫЕ ЕРМАКА, ...
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16.02.2023 11:30 Відповісти
Министр обороны Алексей Резников и его заместитель Денис Шарапов

Алексей Резников, который в ноябре 2021 года https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-reznikov-vozglavil-ministerstvo-oborony-ukrainy-novosti-ukrainy-50193589.html был назначен главой Минобороны , до этого был юристом и давним знакомым Андрея Ермака.

Как отмечают в Bihus.Info, он не единственный знакомый Ермака в руководстве Минобороны.

В апреле 2022 года, через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, заместителем Резникова стал Денис Шарапов - давний бизнес-партнер Андрея Ермака.

https://nv.ua/ukraine/politics/lyudi-ermaka-kto-i-gde-rabotaet-v-organah-vlasti-ukrainy-vo-vremya-voyny-novosti-ukrainy-50285910.html
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16.02.2023 11:31 Відповісти
ЗДАЧА ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЗЛОЧИННА НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ДЕРЖАВНА ЗРАДА-2

А у этого преступления только два варианта и оба они хреновые. Это или преступная халатность целого ряда должностных лиц, или продуманный подрыв обороноспособности и создание благоприятных условий для успешного захвата всего Юга Украины, а значит и страны в целом

Щодо позиції представників влади про «НЕНАЧАСІ»,

то вона, на мою думку, як слідчого і начальника відділу військової контррозвідки СБУ, є не лише великою помилкою, а й злочинною службовою бездіяльністю, яка за певних обставин може бути державною зрадою.
Це повинен знати Зеленський, який має диплом про вищу юридичну освіту
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16.02.2023 13:57 Відповісти
У РЕЗНІКОВА необхідно вияснити, яка його роль як віцепрем'єр-міністра у розмінуванні і хто віддав наказ на розмінування.

Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади

і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915
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16.02.2023 13:58 Відповісти
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