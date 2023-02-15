Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони: "Це було рішення мого президента"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
На запитання, чи планує він залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Крадій чортів і тут вкрав президента чи не так???
Якщо він так вирішив, то хай вийде і скаже: "Народе України - мій корєш Резніков, повністю мене задовольняє, корупцію покриваю особисто я. Нічого мінять не збираюся".
- Президент Резникова Зеленский !
Вот всё и прояснилось:
- Бубочка это президент Резникова, не больше.
- Не на часі.
- ????
*
випадково
співпадіння
закономірність
Але корупція в МОУ діє гірше любої зброї.
Супервыгодно и очень на часі!
Иначе не станет Украины
Это кто сказал Остин, Резник или ты так думаешь, считая Остина и керивництво НАТО и США лопухами?
Среда, 8 февраля 2023, 08:00 • Ирина Макаренко • 539790
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Отношения между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Украины Алексеем Резниковым свидетельствуют о том, что Америка не считает Резникова коррупционером и относится к нему с доверием. Об этом в комментарии УНН рассказал глава совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.
Цитата
"Я смотрю на отношение министра обороны США, потому что от этого человека, по факту, зависит будем мы завтра жить или нет. И этот человек (Ллойд Остин - ред.) точно не из тех, кто будет работать с коррупционером. (...) Учитывая, что во всей публичной коммуникации Ллойд Остин все время обнимается с Алексеем Резниковым и говорит, что это мой коллега и друг, и прямо это подчеркивает, то думаю, что он таким образом пытается дать понять, что его визави (Алексей Резников - ред.) с украинской стороны - это человек, которому можно доверять", - сообщил Савчук.
Глава совета общественного контроля НАБУ добавил, что лично он в данный момент не видит проблем с обеспечением украинской армии.
"Я прекрасно помню как в начале марта - апреля люди таскали в Украину все что угодно: броники, шлемы и так далее. Через какое-то время эти проблемы закончились. Наши подчиненные, например, не просят зимние куртки, шлемы, бронежилеты. Такого рода запросы перестали приходить. Учитывая то, что армия разрослась с 250 тысяч до почти миллиона и то, что у нас перестали просить шлемы и тд - это говорит о том, что дефицитов в бытовых вещах, которые окружают солдата нет", - рассказал он.
Марк Савчук, генеральный директор L'Oréal Украина
https://rau.ua/ru/news/news-company/mark-savchuk-l-oreal-ukrayna/
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Об этом сообщает "Апостроф".
""Резников может подать в отставку: стало известно условиеВоскресенье, 05 февраля 2023, 16:03
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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, чтоhttps://apostrophe.ua/news/politics/2023-02-05/reznikov-uhodit-v-minoboronyi-sdelali-obyyavlenie/290128 подаст в отставку в случае, если украинский президент Владимир Зеленский примет соответствующее решение.
Об этом он https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3665857-reznikov-podast-u-vidstavku-akso-prezident-uhvalit-take-risenna.html заявил во время пресс-конференции в столице, передает корреспондент "Укринформа".
Читайте также: https://apostrophe.ua/news/politics/2023-01-24/pervyiy-poshel-iz-minoboronyi-posle-skandala-s-zakupkami-uvolili-top-chinovnika/289128 Первый пошел: из Минобороны после скандала с закупками уволили топ-чиновника
"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Надо быть готовым, что этот этап закончится. Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек - это Верховнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский согласно Конституции. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский", - подчеркнул министр обороны.
Резников добавил, что будет делать все для общей победы, в чем ему поможет специальность юриста. Он считает, что сможет найти проект, который поможет не только победить в этой войне против России, но и наказать российских военных.
Напомним, в Министерстве обороны после скандала с закупками по завышенным ценам https://apostrophe.ua/news/society/2023-01-25/novoe-menyu-i-ne-tolko-posle-skandala-v-minoboronyi-anonsirovali-reformu-pitaniya-v-vsu/289277 анонсировали реформу питания. Главной задачей является создание правил, исключающих возможность заговоров и злоупотреблений на местах среди представителей бизнеса и руководителями продовольственной сферы воинских частей.""
Что там о незаменимости очередной Зеленой гнили? Что ты там пьешь или нюхаешь?Это только от алкогольного слабоумия и наркотической "просветленности" пожно писануть что-то типа""у резникова за прошедший год сложилиль особенно доверительные отношения с министром обороны США ллойдом остином, а также со многими европейскими военными от которых зависят поставки вооружения в Украину. выгодно ли Украине СЕЙЧАС рушить эти связи??""
ти написав маячню.
А если бы не скандал?!
И кого наказали ПОСЛЕ! https://focus.ua/*******-novosti/546942-posle-skandala-v-minoborony-reznikov-reformiruet-sovetskuyu-sistemu-zakupok-cnn скандала ? Можно узнать фамилии?
https://www.ukr.net/news/details/video/94348160.html https://www.ukr.net › Видеоновости 📹
22 ****. 2022 г. - В частности, журналисты выяснили, что ГЛАВА МИНОБОРОНЫ АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕНИС ШАРАПОВ - ДАВНИЕ ЗНАКОМЫЕ ЕРМАКА, ...
Алексей Резников, который в ноябре 2021 года https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-reznikov-vozglavil-ministerstvo-oborony-ukrainy-novosti-ukrainy-50193589.html был назначен главой Минобороны , до этого был юристом и давним знакомым Андрея Ермака.
Как отмечают в Bihus.Info, он не единственный знакомый Ермака в руководстве Минобороны.
В апреле 2022 года, через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, заместителем Резникова стал Денис Шарапов - давний бизнес-партнер Андрея Ермака.
https://nv.ua/ukraine/politics/lyudi-ermaka-kto-i-gde-rabotaet-v-organah-vlasti-ukrainy-vo-vremya-voyny-novosti-ukrainy-50285910.html
А у этого преступления только два варианта и оба они хреновые. Это или преступная халатность целого ряда должностных лиц, или продуманный подрыв обороноспособности и создание благоприятных условий для успешного захвата всего Юга Украины, а значит и страны в целом
Щодо позиції представників влади про «НЕНАЧАСІ»,
то вона, на мою думку, як слідчого і начальника відділу військової контррозвідки СБУ, є не лише великою помилкою, а й злочинною службовою бездіяльністю, яка за певних обставин може бути державною зрадою.
Це повинен знати Зеленський, який має диплом про вищу юридичну освіту
Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади
і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915