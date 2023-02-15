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Швеція - за створення коаліції для постачання винищувачів Україні, це не повинно розтягуватися в часі, - прем’єр Крістерссон

крістерссон

Швеція виступає за створення міжнародної коаліції, яка б ухвалювала рішення щодо постачання винищувачів Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"У тому, що стосується винищувачів, здається, минулого тижня, коли ми зустрічалися у Брюсселі, багато країн сказали: "Ми не виключаємо цього. Не час для такого виключення". Але маємо водночас визнати, що міжнародна коаліція, яка має бути створена, буде приймати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що для України це не повинно розтягуватися в часі", - зазначив глава шведського уряду.

Коментуючи поставки шведської артилерійської системи Archer, Крістерссон відмовився називати точні дати постачання і зауважив, що існують практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою. За його словами, це відбудеться якомога швидше.

Також читайте: Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес

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Топ коментарі
+22
Сміх сміхом, але те, що після Полтавської битви Швеція прийняла курс на миролюбність, розвиток власної країни та підтримку нейтралітету з усіма сусідами, це факт. І дотримувалася нейтралітету 300 років, за всіх російських царів, імператорів, генсеків і президентів.
А зараз, при путіні, вирішила вийти з нейтралітету і примкнути до блоку НАТО.
Вміє ж людина "переконувати" сусідів.
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15.02.2023 17:05
+21
Сьогодні ввечері на всіх кацапських телепомийках: "Ані хатят атамстіть за Палтаву!"
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15.02.2023 16:43
+16
Українці і шведи - брати.
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15.02.2023 16:59
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Сьогодні ввечері на всіх кацапських телепомийках: "Ані хатят атамстіть за Палтаву!"
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15.02.2023 16:43 Відповісти
Українці і шведи - брати.
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15.02.2023 16:59 Відповісти
От варягов началась Киевская Русь.
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15.02.2023 17:04 Відповісти
И даже флаг одинаковые цвета.
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15.02.2023 17:16 Відповісти
и флаги одинаковых кольорів
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15.02.2023 18:05 Відповісти
Сміх сміхом, але те, що після Полтавської битви Швеція прийняла курс на миролюбність, розвиток власної країни та підтримку нейтралітету з усіма сусідами, це факт. І дотримувалася нейтралітету 300 років, за всіх російських царів, імператорів, генсеків і президентів.
А зараз, при путіні, вирішила вийти з нейтралітету і примкнути до блоку НАТО.
Вміє ж людина "переконувати" сусідів.
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15.02.2023 17:05 Відповісти
то не людина
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15.02.2023 21:45 Відповісти
Ну то створюйте вже! Інші по ходу приєднаються.
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15.02.2023 16:45 Відповісти
Бла-бла -бла !!!! Коли чекати винищувачі?????
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15.02.2023 16:46 Відповісти
Пройшла інформація, що наших льотчиків вже тренують у Британії, і ось Британія вилізла і сказала що винищувачів нам не бачити ні в найближчі місяці ні в найближчі роки. Як набридла вже ця суперечлива інформація.
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16.02.2023 09:02 Відповісти
Про самолеты мы узнаем только после их применения. Кто внимательно слушал, тот услышал Остина, который сказал, что не может что-то про авиацию сказать. Это наши всепропальщики накидали говна на все вентиляторы, что самолетов не будет. Будут. Но первыми о них (самолетах) узнают орки.
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16.02.2023 09:14 Відповісти
Красиво звучало бы, если не было "говна".
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16.02.2023 10:42 Відповісти
до речі, ще з піроку тому, коли тільки почалися розмови за літаки для України, висловлювалась думка що саме "Гріпени" є оптимальним варіантом
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15.02.2023 16:48 Відповісти
ні, ще треба почекати.
ще не достатньо Українців вбито
ще не падають ракети на прибалтику, полтщу, словачину
та й в молдові ще не зробили переворот
треба почекати!!!!!
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15.02.2023 16:49 Відповісти
Так падають. На Польщу, тільки її представили українською ППошною і зам'яли справу.
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15.02.2023 17:41 Відповісти
Попри шалену підтримку України у світі, Зеля умудрився завалити це питання. Повний провал його як політика і голови держави.

Оце реальна оцінка його роботи, а не відосики, де він з папірця читає.

Для тупих зелених поясню окремо: Британія оголосила, що надасть винищувачі… але потім поспілкувавшись із Зе особисто та проаналізувавши рівень корупціі який той розвів передумали… літаки будуть тоді коли РЄЗНІКОВА і Єрмака відправлять на передок як мінометників з відповідним обладнанням типу БУСОЛЬ…
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15.02.2023 16:49 Відповісти
Кацапчик, уровень твоего владения гугл переводчиком значительно улучшился. Однако направление не изменилось. Глубоко на дне Черного моря лежит аналоговнетный кусок метала. Тебе нужно выбрать вектор направления в ту сторону. И очень бодро и уверенно туда шагать
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16.02.2023 09:01 Відповісти
ниачом. какашенков їх вже завтра всі позбива. заразом з прямим попаданням в майбутній штаб коаліції.
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15.02.2023 16:50 Відповісти
Молодці шведи!! Браво!!
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15.02.2023 16:53 Відповісти
Стоять здорові дядьки, переминаються з ноги на ногу, очі в бік відводять, кашляють ніяково. І ніхто першим не наважиться щось зробити. Як з танками. Там теж потрібно було утворювати якусь міжнародну коаліцію... Для чого??? Щоб просто передати залізяччя стріляюче???
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15.02.2023 16:54 Відповісти
Сегодня выложили ролик:
"Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16".

Кацапы разбираться не будут и вечер на ТВ-помойках пройдёт на ура !
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15.02.2023 16:55 Відповісти
Подождите... там F-16 спокойно взлетает от взлётной полосы времен совка из бетонных плит.
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15.02.2023 17:09 Відповісти
Уважаемые скандинавы, ну так начните хотя бы обучение пилотов на Грипен. Этот самолет считается универсальным.
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15.02.2023 17:17 Відповісти
Я бы не стал так надеятся на западные истребители. Они только верхушка айсберга этой инфраструктуры, а дальше - аэродромы, ангары, наземный персонал, логистика, вооружение, ПВО и ПРО (иначе это все раздолбают в первый же день).
Вчера посмотрел на канале Ньюсейдер выпуск о Еврофайтер.
Привожу свой коммент на том канале без купюр...
Как то никогда не интересовался этой машиной (честно, у него вид самолета с 50-х.). Думал, что просто доживает свой век в Люфтваффе.
Приятно удивлен, сколько плюшек...
Но, реально, это дорогущая как по стоимости, так и по эксплуатации машина. Мы ее просто не "потянем".
Посмотрите на эти ангары со стерильной чистотой! Где это организовать у нас, когда понятия "тыл, недосягаемый для противника у нас нет"?
Да и нынешняя война это не парад и не работа по "повстанцам" всяческих калибров, которые ничем, кроме проклятий, не могут ответить.
У нас другая ситуация.
Мы воюем с громадным государством, с такими же громадными ресурсами.
Для войны нужны машины попроще и дешевле. Война имеет стоимость. Яркий пример стоимость "Шахеда" и его воздействие. Когда "мопед" (да хоть велосипед) стоимостью в 5-ть.!!! тыс. дол. нужно сбивать ракетой ПВО, стоимостью в несколько сотен тысяч долларов - это уже повод прекратить смеяться. "Мопеды" свою работу делают.
Это не дифирамбы аятоллам, это горькая правда.
А сейчас вообще пошла новая фишка - "шаромания". Представляете, сколько Раша может надуть этих шаров, это ведь даже не Шахеды.
И на каждый нужно реагировать, даже не сбивать, но убедится, что это "фуфел". Но для этого нужно, как минимум вылететь и рассмотреть!
Вот для таких миссий нужен небольшой тихоходный винтовой самолетик, типа Тукано. На радаре обнаружили "цель не маневренная, не скоростная" - вылетел, и с пушки сбил.
Смешно? Лично я не дока в авиации, но умею считать деньги. Посмотрите на это посмешище, когда F-35 гоняется за воздушными шариками и сбивает это шарик дорогущей ракетой. А, что из пушки очередь не дешевле была бы? Из обычного F-16.
Ведь никто не ездит на пикник, в лес, на Роллс-Ройсе?!
Для войны нужны рабочие лошадки, потеря которых не станет непоправимым уроном.
Лично я (безграмотный в этой области человек) кроме передачи бывших советских истребителей пока ничего реального не вижу. Пока не вижу.
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15.02.2023 18:20 Відповісти
напишу тебе простой ответ на все вопросы
Польша
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16.02.2023 09:02 Відповісти
О самом "главном" Вы, уважаемый, не упомянули: а где тут кеш для президента?
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16.02.2023 11:15 Відповісти
Швеція молодці. Але навряд вони коаліцію зараз отнимають по передачі нам літаків. Швидше коалу отримають. Бо навіть англійці заперечують передачу застарілих версій єврофайтерів.
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15.02.2023 21:11 Відповісти
Коментуючи поставки шведської артилерійської системи Archer, Крістерссон відмовився називати точні дати постачання і зауважив, що існують практичні питання, пов'язані, зокрема, з підготовкою. За його словами, це відбудеться якомога швидше. Дайте Україні літаки-в нас нема вільних літаків. Слова, слова.
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15.02.2023 21:42 Відповісти
Дякуемо за розуміння
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16.02.2023 01:58 Відповісти
 
 