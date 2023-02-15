Швеція - за створення коаліції для постачання винищувачів Україні, це не повинно розтягуватися в часі, - прем’єр Крістерссон
Швеція виступає за створення міжнародної коаліції, яка б ухвалювала рішення щодо постачання винищувачів Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
"У тому, що стосується винищувачів, здається, минулого тижня, коли ми зустрічалися у Брюсселі, багато країн сказали: "Ми не виключаємо цього. Не час для такого виключення". Але маємо водночас визнати, що міжнародна коаліція, яка має бути створена, буде приймати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що для України це не повинно розтягуватися в часі", - зазначив глава шведського уряду.
Коментуючи поставки шведської артилерійської системи Archer, Крістерссон відмовився називати точні дати постачання і зауважив, що існують практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою. За його словами, це відбудеться якомога швидше.
Будь ласка, зачекайте...
А зараз, при путіні, вирішила вийти з нейтралітету і примкнути до блоку НАТО.
Вміє ж людина "переконувати" сусідів.
ще не достатньо Українців вбито
ще не падають ракети на прибалтику, полтщу, словачину
та й в молдові ще не зробили переворот
треба почекати!!!!!
Оце реальна оцінка його роботи, а не відосики, де він з папірця читає.
Для тупих зелених поясню окремо: Британія оголосила, що надасть винищувачі… але потім поспілкувавшись із Зе особисто та проаналізувавши рівень корупціі який той розвів передумали… літаки будуть тоді коли РЄЗНІКОВА і Єрмака відправлять на передок як мінометників з відповідним обладнанням типу БУСОЛЬ…
"Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16".
Кацапы разбираться не будут и вечер на ТВ-помойках пройдёт на ура !
Вчера посмотрел на канале Ньюсейдер выпуск о Еврофайтер.
Привожу свой коммент на том канале без купюр...
Как то никогда не интересовался этой машиной (честно, у него вид самолета с 50-х.). Думал, что просто доживает свой век в Люфтваффе.
Приятно удивлен, сколько плюшек...
Но, реально, это дорогущая как по стоимости, так и по эксплуатации машина. Мы ее просто не "потянем".
Посмотрите на эти ангары со стерильной чистотой! Где это организовать у нас, когда понятия "тыл, недосягаемый для противника у нас нет"?
Да и нынешняя война это не парад и не работа по "повстанцам" всяческих калибров, которые ничем, кроме проклятий, не могут ответить.
У нас другая ситуация.
Мы воюем с громадным государством, с такими же громадными ресурсами.
Для войны нужны машины попроще и дешевле. Война имеет стоимость. Яркий пример стоимость "Шахеда" и его воздействие. Когда "мопед" (да хоть велосипед) стоимостью в 5-ть.!!! тыс. дол. нужно сбивать ракетой ПВО, стоимостью в несколько сотен тысяч долларов - это уже повод прекратить смеяться. "Мопеды" свою работу делают.
Это не дифирамбы аятоллам, это горькая правда.
А сейчас вообще пошла новая фишка - "шаромания". Представляете, сколько Раша может надуть этих шаров, это ведь даже не Шахеды.
И на каждый нужно реагировать, даже не сбивать, но убедится, что это "фуфел". Но для этого нужно, как минимум вылететь и рассмотреть!
Вот для таких миссий нужен небольшой тихоходный винтовой самолетик, типа Тукано. На радаре обнаружили "цель не маневренная, не скоростная" - вылетел, и с пушки сбил.
Смешно? Лично я не дока в авиации, но умею считать деньги. Посмотрите на это посмешище, когда F-35 гоняется за воздушными шариками и сбивает это шарик дорогущей ракетой. А, что из пушки очередь не дешевле была бы? Из обычного F-16.
Ведь никто не ездит на пикник, в лес, на Роллс-Ройсе?!
Для войны нужны рабочие лошадки, потеря которых не станет непоправимым уроном.
Лично я (безграмотный в этой области человек) кроме передачи бывших советских истребителей пока ничего реального не вижу. Пока не вижу.
Польша