Прикордонники стримали спробу прориву ворога на Донеччині, ліквідували 60 окупантів
14 лютого ворог значними силами спробував прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу Держприкордонслужби України на одному з напрямків у Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника. Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки", - йдеться в повідомленні.
Окупанти планували досягти успіху в штурмі через значну перевагу у живій силі.
"Декілька хвиль нападників наші оборонці зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ.
Українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій", - зазначили в ДПСУ.
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