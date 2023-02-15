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Новини Агресія Росії проти України
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Прикордонники стримали спробу прориву ворога на Донеччині, ліквідували 60 окупантів

прикордонники

14 лютого ворог значними силами спробував прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу Держприкордонслужби України на одному з напрямків у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника. Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки", - йдеться в повідомленні. 

Окупанти планували досягти успіху в штурмі через значну перевагу у живій силі.

"Декілька хвиль нападників наші оборонці зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ.

Українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій", - зазначили в ДПСУ.

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всєх в фарш!
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15.02.2023 18:24 Відповісти
Грамотно діяли, молодці!
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15.02.2023 21:04 Відповісти
 
 