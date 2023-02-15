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армія рф (16180) окупація (6532) ротація (75) Запорізька область (3349) Федоров Іван (640)

На тимчасово окупованій частині Запорізької області спостерігається ротація рашистів, - Федоров

окупанти,мелітополь

Російські загарбники проводять ротації, щоб поновити кількість солдатів через втрати.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що використані мобілізовані повертаються в Росію у чорних пакетах або відправляються "на відпочинок" у військові шпиталі. Натомість на окуповані території приганяють свіже "м’ясо" і чергових наглядачів за місцевими маріонетками.

"У гауляйтера окупованої частини Запорізької області Є.Балицького з’явилося вже два заступники.  Якщо раніше до нього приставили наглядача з Челябінська, то наразі другим став наглядач з Красноярського краю", - зазначив Федоров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі російські окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ, - мер Федоров

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спостерігається ротація рашистів

...тобто, "в рот бєрут"...
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15.02.2023 19:00 Відповісти
 
 