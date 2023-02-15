На тимчасово окупованій частині Запорізької області спостерігається ротація рашистів, - Федоров

Російські загарбники проводять ротації, щоб поновити кількість солдатів через втрати.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що використані мобілізовані повертаються в Росію у чорних пакетах або відправляються "на відпочинок" у військові шпиталі. Натомість на окуповані території приганяють свіже "м’ясо" і чергових наглядачів за місцевими маріонетками.

"У гауляйтера окупованої частини Запорізької області Є.Балицького з’явилося вже два заступники. Якщо раніше до нього приставили наглядача з Челябінська, то наразі другим став наглядач з Красноярського краю", - зазначив Федоров.

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