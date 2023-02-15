УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12012 відвідувачів онлайн
Новини
11 962 100
обшук (1950) IT-індустрія (337) Федоров Михайло (849)

Федоров про обшуки в MacPaw: Мені соромно, це вбиває інвестклімат країни

macpaw

Очільник Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw, заявив що йому соромно за дії правоохоронних органів.

Про це міністр написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що подібні дії правоохоронців вбивають будь-який інвест клімат в країні, особливо під час війни.

Також читайте: З 24 лютого зафіксовано понад 2 тис. кібератак РФ на Україну, - Федоров

Федоров пообіцяв підготувати новий закон про "Маски Шоу Стоп".

Нагадуємо, 15 лютого в офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована відбулись обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Федоров про обшуки в MacPaw: Мені соромно, це вбиває інвестклімат країни 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
ОПГ ермака-татарова ведет войну с Украиной по ВСЕМ фронтам.....
показати весь коментар
15.02.2023 18:23
+35
за цією ****** стоять конкретні люди з конкретними прізвищами і чомусь впевнений якісь друзякі арахамії
показати весь коментар
15.02.2023 18:22
+24
показати весь коментар
15.02.2023 18:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за цією ****** стоять конкретні люди з конкретними прізвищами і чомусь впевнений якісь друзякі арахамії
показати весь коментар
15.02.2023 18:22 Відповісти
звідки знаєш, що це *****? І називай прізвища друзів Арахамії. Чому заяву до поліції не пишеш?
показати весь коментар
15.02.2023 18:48 Відповісти
куди виклакати "психіатричку"?
показати весь коментар
15.02.2023 18:53 Відповісти
Публікація цього тексту не пояснює проблему.

Хто кого в чомусь звинувачує? Які факти відомі? Що показало «журналістське розслідування» Цензора?

Цього всього нема.

Як читач може побачити об'єктивну картину на підставі одного речення Міністра?

Ніяк не може.

То навіщо друкувати уривки…?
показати весь коментар
15.02.2023 19:16 Відповісти
Це не уривки, а інформація: "Про це міністр написав у https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua фейсбуці , інформує ".
До чого тут «журналістське розслідування» Цензора?
показати весь коментар
15.02.2023 20:12 Відповісти
Я перепрошую, але мені здається Ви далекі від бізнеса. І Ви ніколи не були жертвою таких заходів. Скажу що обшук та "маскі шоу" це завжди(!) були елементом тиску для прийняття власником бізнесу "правильного" рішення. Такі заходи не виправдані ні з точки здорового глузду ні як елемент слідчих дій. Особливо стосовно публічної авторитетної компанії ІТ сектору.
показати весь коментар
15.02.2023 21:31 Відповісти
ОПГ ермака-татарова ведет войну с Украиной по ВСЕМ фронтам.....
показати весь коментар
15.02.2023 18:23 Відповісти
Забули головне прізвище цієї опг
показати весь коментар
15.02.2023 18:36 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 18:40 Відповісти
Нагадує персонажів з фільму "Планета мавп"))
показати весь коментар
15.02.2023 18:43 Відповісти
Маладой Абрамовіч!)
показати весь коментар
15.02.2023 21:10 Відповісти
це,типу,неприкасаємі?"..Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі..."земля вже нічого не варта у всесвіти мішані,ге?чи може мішанє добре занесли?
показати весь коментар
15.02.2023 18:25 Відповісти
Повторюсь:
Схоже на стару провірену схему - спеціально виділи з порушенням або приховали якісь аспекти, щоб у пальшому, коли інвестиції реалізовані і є що втрачати, прийти і «обілетити» по дорослому…
показати весь коментар
15.02.2023 18:32 Відповісти
А вони ту землю що, забрали і в гамерику бандероллю вислали. З тою землею що сталось? Вони її брали для чого брали? На ній незаконна забудова, ринок а чи парк розваг? От довбні, люди бізнес розвинули, мільйони для країни заробляють, а тут якомусь падлу то приглянулось, от і кошмарять сволочі. Тим більше, якщо є порушення, то їх допустили не вони а той, що їм ту землю виділив. От з нього й питайте. Чи на самих себе страшно виходити?
показати весь коментар
15.02.2023 18:43 Відповісти
ти зрозумів,що я літерами написав?мені насерти винні або не винні-це вирішють у суді!!!але за словами МІНІСТРА виходить,що земля не привід для обшуків!!!ти зрозумів вже чи мені по складам написати?
показати весь коментар
15.02.2023 18:55 Відповісти
Міністр віддувається, бо обшуки організували його ж колеги по зе-команді... Але взагалі, земля не привід для обшуків саме в ІТ-компанії, хай обшукують в компанії, яка займалася безпосередньо придбанням землі.
Але основне тут - НАВІЩО ЗАБИРАТИ КОМПИ І СЕРВЕРИ??? не лише в цієї фірми, а взагалі в бізнесу. Це тупа практика!
Якщо поліцейські настільки тупі, що не вміють скопіювати файли на флешку, то їм не місце у відділі боротьби з економічною злочинністю чи кіберзлочинністю. Хай тоді йдуть патрулювати прифронтові міста!
показати весь коментар
15.02.2023 19:46 Відповісти
а зачем "IT-компании" земля в Киеве????
показати весь коментар
15.02.2023 19:54 Відповісти
Це вже інше питання, якщо є вина - то хай розслідують і судять... Якби фірма була підставна - інше питання, а так тут досить відома за межами України компанія.
Я не захищаю фірму, мене бісить тупа практика виїмки компів і серверів у бізнесу! Вона стала масовою! Замість того, щоб скачати собі файли силовики забирають компи/сервери.
показати весь коментар
15.02.2023 19:57 Відповісти
А навіщо депутати партії слуга народу накупили собі по сотні гектарів землі?
показати весь коментар
15.02.2023 20:48 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 19:56 Відповісти
Я не айтішнік, я історик... Ви думаєте, компи і сервери лише в ІТ-шників при обшуках забирають?
показати весь коментар
15.02.2023 20:36 Відповісти
так
показати весь коментар
15.02.2023 20:44 Відповісти
Ну то ви взагалі не в темі, бо забирають у найрізноманітнішого бізнесу... І якщо навіть поітм суд визнає компанію невинною, то без хабаря компи з купою важливої для роботи фірми інфи назад віддавати не хочуть.
показати весь коментар
15.02.2023 20:45 Відповісти
Формально земля оформлена на іншу компанію цього ж бізнесмена. То дійсно, навіщо тоді ІТ-бізнес зупиняти, як то окрема фірма?
показати весь коментар
15.02.2023 18:56 Відповісти
формально хатинка халімона не його,а дівки!це так,к приміру!коломойский,теж формально,мало чого має і на ОПу не впливає!а ще,формально,практично все що є у депутатів належить батькам та іншим близьким родичам!це все так просто про формальність у світі корупції

показати весь коментар
15.02.2023 19:04 Відповісти
Так а причому тут ІТ-компанія та її бізнес? Хай вивчають документи на землю і все!
І взагалі, нащо комп вилучати? Підключили зйомний вінчестер, скачали все
показати весь коментар
15.02.2023 19:34 Відповісти
ти розумієш,що обшуки це частина слідчих дій?якщо обшукують значить треба-це раз!звідки ти знаєш що там забрали чи не забрали?ти протокол читав?це два!і три-все що може бути доказом,має вилучатися!!!ти,бл..ь,знайшовши автомат малюнок на нього робитимеш???тобі скількі років?я не хочу з дитиною розмовляти
показати весь коментар
15.02.2023 19:49 Відповісти
Це тобі скільки років? Що є доказом - сам комп чи файли на ньому? Ноутбук не є доказом чи знаряддям вчинення злочину, хіба що ним по голові когось ввалили!
І я не конкретно про цю справу, я взагалі про випадки, коли у бізнесу забирають сервери і компи і паралізують діяльність фірми. І навіть коли суд визнає компанію невинною, менти місяцями не спішать віддавати ці компи, а чекають хабаря. Що, ніколи про таке не чув?
показати весь коментар
15.02.2023 19:53 Відповісти
...Ноутбук не є доказом чи знаряддям вчинення злочину, хіба що ним по голові когось ввалили... ой тугий
показати весь коментар
15.02.2023 19:57 Відповісти
Тугі - ті, хто не знає, що таке Ctrl+C і Ctrl+V...
показати весь коментар
15.02.2023 20:03 Відповісти
Федорову-інвестклімат та й не тільки вбивають крадії на всіх гілках влади в країні...
показати весь коментар
15.02.2023 18:27 Відповісти
Ще доберуться і до Федорова. Скільки він на Дії наварив. Кому і в які руки переціжують технології створені за гроші України. Кому належать інтелектуальні правв на основні і паралельні розробки і т.д.

Про збір і використання персональних даних громадян та порушення Конституції тут як підняти питання то багато цікавого випливе.
показати весь коментар
15.02.2023 21:22 Відповісти
. "Основні звинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра...
---------------------------
Если так, то пусть несут ответственность. И эти и те кто это допустил еще тогда https://biz.censor.net/n3399930
показати весь коментар
15.02.2023 18:30 Відповісти
Нехай несуть відповідальність ті, хто надав дозволи на будівництво, затвердив проект, ввів у експлуатацію і так далі
показати весь коментар
15.02.2023 18:34 Відповісти
Купувала ж землю компанія? У цієї компанії є юрист. Він 100% знав усі нюанси. Навіть я, не юрист, знаю, що 100м від водойм - природоохоронна зона, будувати не можна.

Звісно, ті, хто видавав дозволи, - винні в першу чергу. Але і компанія - не білі та пухнасті.
показати весь коментар
15.02.2023 18:41 Відповісти
Серйозно? Не можна? 100 м?! А ти прогуляйся на тих 100м біля Києва, от здивуєшся... Чи єта другоє?
показати весь коментар
15.02.2023 18:45 Відповісти
Яка офуєнна інтерпретація закону. Якщо хтось насрав на закон, то давайте всі насруть, так по-твоєму?
показати весь коментар
15.02.2023 18:54 Відповісти
От пілять! Порушення є! Того ніхто не заперечує. Справа йде ще з 21-го року. Купа документів, розборів... І для чого ці сьогоднішні маски-шоу, весь той шум і резонанс після цього?! Тим більше, чиї вуха за тим всім стирчать? І, головне, а чим то все закінчиться? Сьогодні то є найважливіша справа, курва, зайнятись більше нема чим?! Придурки, ****, а всіх ти "правоохоронців" під Бахмут, хай хоч набої подають, а не бізнес кошмарять за чиємось замовленням. Тут енергетикам повістки видають, а всякі пацюки "правоохоронні" так ніби й нічого навколо не діється, пофіг їм.
показати весь коментар
15.02.2023 19:02 Відповісти
Давай відділяти мух від котлет.

Згоден, що маски-шоу та блокування роботи фірми - це, мабуть, зайве.

Але якщо порушення були - треба карати.

Щодо важливіших справ - хз. Всю правохоронну систему відправити під Бахмут можна, але чи від того стане краще, сумніваюся.
показати весь коментар
15.02.2023 19:08 Відповісти
Мова не про покарання, мова про ЗАМОВНЕ маски-шоу. Хто, для чого, яка ціль і, головне, наслідки! А наслідки можуть бути куди гірші, ніж ті порушення при отримання тої землі.
І на рахунок "правоохоронців. Хто сказав, що всіх? Всіх не треба і не можна. Тут сьогодні про київського патрульного читав, що під обстрілами патрулював. От його не треба, він і тут на своєму місці. А от всіляку прокурорську і ДБРівську шваль навіть дуже треба. Ну, щоб до тями привести, а то їм здається, що вони Бога за бороду злапали. Коли було гараяче, то на Закарпатті відсиджувались, а тепер он яку бурхливу діяльність розгорнули.
показати весь коментар
15.02.2023 19:15 Відповісти
З цим згоден.
показати весь коментар
15.02.2023 19:18 Відповісти
Там нюанс в тому, що земля оформлена не на ІТ-компанію, а на окрему фірму з тим же власником. То ІТ мали б не чіпати тоді, а кошмарити лише власника цих двох фірм.
показати весь коментар
15.02.2023 18:57 Відповісти
Нюанс в тому, що земля якійсь тварюці в око впала. От і весь нюанс...
показати весь коментар
15.02.2023 19:03 Відповісти
Будувати не можна, сільське господарство вести також. До чого тут сг призначення?
показати весь коментар
15.02.2023 19:19 Відповісти
может все же после турецкого землетрясения решили привести все в порядок? ну, а вдруг.
показати весь коментар
15.02.2023 18:41 Відповісти
Як ІТ-шник скажу так - в Україні єдиний бізнес, яким ще більш менш можна займатися - це ІТ. Крок вліво, крок вправо (як ось ці - якогось полізли в офлайн - ділянки почали купувати і т.п.) - то все - ***** бізнесу. Як тільки є щось матеріальне - причепляться по-любому.
показати весь коментар
15.02.2023 18:31 Відповісти
Там є до чого чіплятися.
показати весь коментар
15.02.2023 18:42 Відповісти
Татаров нашептав?
показати весь коментар
15.02.2023 18:50 Відповісти
Ага, татаров придумав про 100м, а білий і пухнастий юрист ІТ-компанії ні сном, ні духом про норми закону...
показати весь коментар
15.02.2023 18:56 Відповісти
По берегу давно прогулювався?
показати весь коментар
15.02.2023 19:06 Відповісти
Зараз в ВРУ зареєстровано законопроект про право відбирати майно і земельні ділянки без права оскарження в судах, за суспільною необхідністю.... ото буде весело для Інвестклімата,

а скоро ще вступить в силу нашвидкоруч прийнятий 4142...
показати весь коментар
15.02.2023 18:31 Відповісти
Палка имеет 2 конца. Пусть органы работают. За ними сейчас США пристально смотрит, поэтому я не думаю, что это обычный коммерческий заказ конкурентов.
показати весь коментар
15.02.2023 18:31 Відповісти
А який сенс від того смотрят? Американці роблять висновок для себе, а не для нас. А тут по факту свавілля мусорів.
показати весь коментар
15.02.2023 20:52 Відповісти
Но надежду не теряем все таки на лучшее?
показати весь коментар
16.02.2023 18:20 Відповісти
Та це ж інвестняні, не переймайтеся так
показати весь коментар
15.02.2023 18:31 Відповісти
Так а що не так ? В чому проблема ? Правоохоронці прийшли, перевірили... Якщо нічого не знайшли, я проблеми не бачу. Люди виконують свою роботу.
показати весь коментар
15.02.2023 18:32 Відповісти
Навіщо оргтехніку вилучати? Та і інші дії можуть бути. Блокувати роботу навіщо
показати весь коментар
15.02.2023 18:55 Відповісти
А якщо нічого не знаходять, але *******, що щє шукають і під цим приводом блокують твою роботу?
показати весь коментар
15.02.2023 18:55 Відповісти
Прийшли в квартиру шукати землю, яка 100 метрів від Дніпра і спи*дили комп'ютер, який вже не вернуть - 99%.
Дійсно, ніяких проблем...
показати весь коментар
15.02.2023 19:14 Відповісти
вот если бы ты свинорылая выложила видео своего ашотика - тогда бы посмотрели...
но есть один нюанс - на такую свиноматку не найдётся ашотитка...
показати весь коментар
15.02.2023 19:24 Відповісти
А якщо були порушення, то треба притягати до відповідальності. Щось Федоров намагається побудувати касту недоторканих. Це може погано закінчитися. Бо одним у нас землю під нецільове використання дають, а в інших шалені кошти за підключення до електромереж вимагають
показати весь коментар
15.02.2023 18:36 Відповісти
Навіщо у "завода" забирати "верстати", якщо кримінальна справа до виробництва ніякого відношення не має?
показати весь коментар
15.02.2023 20:54 Відповісти
всі кацапи мертві, всі зрадники в тюрьмі? шо мусорам більше ***** чим зайнятися? може війну вже виграли шо тепер знову бізнес трясти можна. Хоча про шо це, Рєзніков на місці, Зєля маслає далі
показати весь коментар
15.02.2023 18:38 Відповісти
Ви мабуть не знаєте як приходять " правоохоронці"? Це параліч всій діяльності на невизначений термін
показати весь коментар
15.02.2023 18:40 Відповісти
інвестклімат?
Зараз з цього слова можна лише поржать!
Детальний розбір стану речей.
https://www.youtube.com/watch?v=vG8mfwyWWv0
показати весь коментар
15.02.2023 18:41 Відповісти
Це не до Бені в носочках, посцать хрен вийдеш
показати весь коментар
15.02.2023 18:41 Відповісти
а чим займається інвестняня, чому не втручається, як обіцяв
показати весь коментар
15.02.2023 18:42 Відповісти
Якраз вона і працює..
показати весь коментар
15.02.2023 18:43 Відповісти
"Бідні нещасні" айтішники купляють землю в захисній 100-метровій зоні біля Дніпра для будваництва елітної нерухомості. Прийшло СБУ з обшуками - фірмочка різко стала нєуінауата, бідна як церковна миша, і взагалі вони няшки - розробили 3 з половиною калічні додатки для пристроїв епол (певно, за прибуток від інтегрованої реклами і платні підписки фірмочка заробила потрібну кількість лямів для покупуи землі)
показати весь коментар
15.02.2023 18:46 Відповісти
Зазвичай москалі називають ці додатки "калічними", бо крім malware вони щє видаляють все програмне забезпечення, яке розроблено росіянами та/або білорусами...
показати весь коментар
15.02.2023 18:54 Відповісти
Вони КУПИЛИ! Не отримали, в першу чергу потрібно йти до тих хто передав цю землю в приватну власність і тих хто доз
показати весь коментар
15.02.2023 19:10 Відповісти
Дозволив будувати.
показати весь коментар
15.02.2023 19:11 Відповісти
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 15.02.2023)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ

Код ЄДРПОУ 40179544

Види діяльності, Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників юридичної особи

КОСОВАН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул...............
Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн.
Частка (%): 0,0001%

МАКПАУ ВЕЙ ЛТД (MACPAW WAY LTD)
Адреса засновника: Кіпр, Максіму Міхаліді, 6 МАКСІМОС ПЛАЗА ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс.... 3106, Лімасол
Розмір внеску до статутного фонду: 1 379 727 201,37 грн
Частка (%): 99,9999%
-----------------------------------------------------------------------------

Фабула справи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62021100020000399 від 13.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2022_07_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848 ст. 364 КК України :

(витяг з ухвали суду) "В 2013 році службові особи з числа керівників Держгеокадастру України, ДП «Переяслав-Хмельницький лісгосп», Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, у змові з посадовими особами Переяслав-Хмельницької РДА Київської області та ТОВ «Переяслав Фіш Клаб» (код ЄДРПОУ 37729997) організували протиправний механізм виведення з державної власності земельної ділянки лісового фонду на території Циблівсьої сільської ради Переяслав-Хмельницього району Київської області в порушення вимог земельного законодавства.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в аналогічний спосіб було змінено цільове призначення та передано в оренду терміном на 49 років земельну ділянку з кадастровим номером 3223388200:02:015:0108 площею 0,949 га, власником якої, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є Циблівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361628), орендар ТОВ «МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖЕНТ» (код ЄДРПОУ 40179544) та суборендар ОСОБА_5 .
Крім цього встановлено, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ТОВ «МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖЕНТ» (код ЄДРПОУ 40179544) є також власником земельної ділянки з кадастровим номером 3223388200:02:015:0018 площею 1,192 га, яка згідно наявних відомостей теж відноситься до земельних ділянок лісового фонду та межує з земельною ділянкою з кадастровим номером 3223388200:02:015:0108.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено обставини протиправного вибуття з державної власності земель лісового фонду, а саме земельних ділянок 3223388200:02:015:0105, 3223388200:02:015:0106, 3223388200:02:015:0107."
показати весь коментар
15.02.2023 19:37 Відповісти
голубые зэ-воришки
показати весь коментар
15.02.2023 18:47 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 18:52 Відповісти
Борьба с коррупцией создает проблемы для инвестклимата? Или может борьба с утечкой данных создает проблемы для инвестклимата? Нормальные инвесторы очень любят коррупцию и утечку данных с их корпораций. по словам Федорова
показати весь коментар
15.02.2023 19:05 Відповісти
Найбільш поширена схема в ті роки, коли купували ( оформлювали) невеликі ділянки землі на підставах осіб ( бомжі, студенти), якби, для ведення дачного господарства, а потім об'єднували через нотаріальні та інші акти в одну. Наприклад, 10 місцевих жителів отримали від сільради по 10 соток на сільськогосподарські цілі. Потім ці 10 жителів подарували свої сотки одній людині, а вже та людина на 1 га побудувала собі маєток чи базу відпочинку. По іншому в ті часи в "цікавих" місцях купити 1 га було неможливо.
Сотні тисяч маєтків з угіддями поблизу річок виникли саме завдяки таким схемам.
Як було з цієї фірмою невідомо, але те, що предмет спору не мав би стати на заваді її роботи - це точно.
показати весь коментар
15.02.2023 19:05 Відповісти
Тп ви шо? Вбивають бізнес якісь правоохоронці? Мабуть то їх послав Порошенко? Подивіться, вжде 4 роки як по всії лініях, одноосібно править Володя Боневтік, то можливо то від нього були люди? А може то Беня?
показати весь коментар
15.02.2023 19:06 Відповісти
Федя , Дичь !
показати весь коментар
15.02.2023 19:17 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/criminal/95774778.html
Сам прозрів.. Невже
показати весь коментар
15.02.2023 19:24 Відповісти
Це все можна припинити змінами до кпк, які б обмежували право ментів вилучати компи. Нафіга їм комп? Підключили флешку чи зйомний вінчестер, скачали всі файли і в себе у відділку хай вивчають!
показати весь коментар
15.02.2023 19:37 Відповісти
О, якийсь тупий сільський бицьо в коменти прийшов...
показати весь коментар
15.02.2023 20:44 Відповісти
От і все стало на свої місця,я ж писав що щось не те,а навпаки от і Обіцянка на захист стала,яж казав що вкрадене все,а тепер стало ясно кто репетитор,не соромно зразу прикриватись воїнами,дак ви в них же і крадете,нелюди ви.
показати весь коментар
15.02.2023 19:40 Відповісти
пусть кто-то пояснит министру, что "непрекасаемых" даже если они из "IT-компании" в правовом государстве быть не может!
показати весь коментар
15.02.2023 19:59 Відповісти
як я зрозумів то мова йде про нецільове використання(теж мені страшний злочин) зд, тобто побудували "офіс" на сг землях в зоні дії обмеження річки.
так от якщо карати всіх неприкасаємих, то першими потраплять під каток чинуші судді прокурори та інша корумпована шваль яка забудувала всі узбережжя річок та морів, хоча у законі є чіткі ОЗ, але як завжди є нюанси якими всі користуються.
друге хто дав дозвільні документи на будівництво та можливо введення в експлуатацію....
показати весь коментар
15.02.2023 20:24 Відповісти
https://www.facebook.com/taraskotov1?__cft__[0]=AZVosMG1lATAhGYS1VmbMgQp4j52dw1O_MRP2ULmlpbosMxlguj2P7eHo9xlqu-uEhWqwbYwM3-QLgO2VBjTSVRCdokK802txGIaX83m_H7D4oHnw7P2ZXDhvX2cdIlpUy9GJFaGkbYpXlmRE1YAxzwGExyeMY2i-pE2EPPuwOeHwJNKWwHP6yRnPJABY9RL2A4&__tn__=-UC%2CP-y-R Taras Kotov

https://www.facebook.com/taraskotov1/posts/pfbid02xxAoRYGcHZBSAzEktk8aobwAAYZfY6adnjyfC161TuEjuyzTbJ7CMQDabWjGgBcgl?__cft__[0]=AZVosMG1lATAhGYS1VmbMgQp4j52dw1O_MRP2ULmlpbosMxlguj2P7eHo9xlqu-uEhWqwbYwM3-QLgO2VBjTSVRCdokK802txGIaX83m_H7D4oHnw7P2ZXDhvX2cdIlpUy9GJFaGkbYpXlmRE1YAxzwGExyeMY2i-pE2EPPuwOeHwJNKWwHP6yRnPJABY9RL2A4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·

Сьогодні українську спільноту сколихнуло питання абсолютно безглуздого обшуку силовиків та прокурорів у компанії MacPaw та безпосередньо вдома власника компанії Олександра Косована.

Згідно КПК Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про в тому числі з обґрунтуванням того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей.

Тобто, якийсь там прокурор екологічної прокуратури отримав ухвалу слідчого судді про ОБГРУНТОВАНУ необхідність проведення обшуку В ТОМУ ЧИСЛІ в оселі власника компанії для того, щоб знайти по суті документи угод про купівлю-продаж земельних ділянок в 2016-2021 році, а якісь там сіськарі главку МВС щось розслідували.

Зі слів Олександра Косована компанія ВЖЕ надавала ці угоди слідчим органам для дослідження. Ба більше, формально MacPaw є добросовісним набувачем майна згідно угод, а питання слідчих органів мають йти до іншої сторони угоди, тобто продавця. Я нагадую, що угоди в нас завжди як мінімум в 2 екземлярах і мене окремо цікавить чи були витребувані (АБО ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ОБШУКІВ) другі екземпляри цих угод у продавця.

Я не розумію це рішення прокуратури. Рішення слідчого судді я до речі розумію. Завдання слідчого судді у процесі - це у порядку, передбаченому законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні. Але насправді дотримання прав та інтересів осіб у провадженні ніколи слідчих суддів не парить і вони просто працюють обслугою прокуратури.

Тобто, мене цікавить як так сталося, що серед можливих слідчих дій був обраний саме обшук ВЖЕ ПІСЛЯ отримання документів від компанії, як він був обгрунтовананий та ким були прийняті ці рішення. Їх доцільність не очевидна. Навіть, якщо є питання до угод і логіки переходу майна - ці питання не вирішуються таким чином.

Тепер про наслідки для воюючої країни.

1) Це однозначний удар по "інвестиційній привабливості" країни. Часто навіть у війску лунає теза "зараз врятувати країну бо це мій обов'язок, а потім їхати звідси назавжди". Там же ДіяСіті (правки до КПК щодо обшуків в резидентів так і не були внесені) зараз чергову річницю святкує. Там же ціла інституція інвестиційних нян вже котрий рік "працює". В нас зараз основна задача - створити умови, щоб після перемоги в Україну черга стояла інвесторів та бізнесменів. А виглядає так, що робиться все, щоб черга стояла З України.

2) Це однозначно показує, що обіцянки для бізнесу поки залишаються обіцянками. Немає системної міжінституційної реформи взаємодії державі в особі слідчих та контролюючих органів та бізнесу, який прямо зараз і платить податки, створює робочі місця, заводить валюту в країну та витрачає гроші на волонтерки, або надає своїх спеціалістів про боно для різних державних проектів. Це прямий удар по обороноздатності країни.

3) Особистий наслідок - я сам планував онбордити ряд проектів в ДіяСіті, але тепер в мене великий сумнів.

Владі необхідно терміново відреагувати на цю ситуацію. Винних в бєзпрєдєлі треба негайно покарати. Благо визначити хто що просив у слідчого судді і як аргументував - пригода на 15 хвилин. Але сама ситуація є симптомом відсутності необхідних змін у державі та нагадує часи Януковича з банальним рекетом силовиків.
показати весь коментар
15.02.2023 20:33 Відповісти
"онбордити" -
показати весь коментар
15.02.2023 20:42 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************-fVxZQJfWRgiRkjBiuYrEqP0Z4JrG0BdsD7em7HD1Ppy9ldSMZq9dudx9ju4Ju58ghiEVuVLtGCp0kQY0m&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Чекали на інвест няню? Вони вже йдуть до вас!
показати весь коментар
15.02.2023 20:38 Відповісти
Мабуть Беня після "Укрнафти" вирішів податись в ІТ бізнес
показати весь коментар
15.02.2023 20:47 Відповісти
За минулий воєнний рік, IT компанії привезли в Україну рекордні 15+ млрд долл. Більше ні аграрії, ні гастербайтери, ні металурги не приносили. Схоже рашистські колаборанти із Zeкоманди роблять все аби в Україні не було it до закінчення війни. польща аплодує клоунським кондомам, бо ці 15 лярдів переїдуть у 2024-2025-му до них, а не в країну де довпойоп преZeдент.
показати весь коментар
15.02.2023 21:18 Відповісти
"Мені соромно"... І ЦЕ ВСЕ??? поколупався в носі, соромязливо почовгав ніжкою і все??
МІХУІЛ, ти очільник МінЦифри!!! Ти володар усіх ******** НА-НА-технологій, ти частина НАЙ-технологічнішої ZE-шобли в ОПі та її "акрєснастях" ... Ти після всього цього зашквару мав би вчинити собі харакірі Айфоном 14 Pro Max в прямому ефірі на каналі Гы+Гы, або в прямо в ОПі, на столі у "найвеличнішого лідОра", невзираючи на залишки колумбійського коксу ... Ти зганьбив себе і вбив віру ze-електорату в "Канєц епохі бєднасті", "найвеличніший лідОр" тобі цього ніколи не пробачить... Бо кокс то святоє...
показати весь коментар
15.02.2023 21:57 Відповісти
 
 