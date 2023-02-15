Федоров про обшуки в MacPaw: Мені соромно, це вбиває інвестклімат країни
Очільник Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw, заявив що йому соромно за дії правоохоронних органів.
Про це міністр написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі", - написав Федоров.
Міністр зазначив, що подібні дії правоохоронців вбивають будь-який інвест клімат в країні, особливо під час війни.
Федоров пообіцяв підготувати новий закон про "Маски Шоу Стоп".
Нагадуємо, 15 лютого в офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована відбулись обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.
Будь ласка, зачекайте...
Хто кого в чомусь звинувачує? Які факти відомі? Що показало «журналістське розслідування» Цензора?
Цього всього нема.
Як читач може побачити об'єктивну картину на підставі одного речення Міністра?
Ніяк не може.
То навіщо друкувати уривки…?
До чого тут «журналістське розслідування» Цензора?
Схоже на стару провірену схему - спеціально виділи з порушенням або приховали якісь аспекти, щоб у пальшому, коли інвестиції реалізовані і є що втрачати, прийти і «обілетити» по дорослому…
Але основне тут - НАВІЩО ЗАБИРАТИ КОМПИ І СЕРВЕРИ??? не лише в цієї фірми, а взагалі в бізнесу. Це тупа практика!
Якщо поліцейські настільки тупі, що не вміють скопіювати файли на флешку, то їм не місце у відділі боротьби з економічною злочинністю чи кіберзлочинністю. Хай тоді йдуть патрулювати прифронтові міста!
Я не захищаю фірму, мене бісить тупа практика виїмки компів і серверів у бізнесу! Вона стала масовою! Замість того, щоб скачати собі файли силовики забирають компи/сервери.
І взагалі, нащо комп вилучати? Підключили зйомний вінчестер, скачали все
І я не конкретно про цю справу, я взагалі про випадки, коли у бізнесу забирають сервери і компи і паралізують діяльність фірми. І навіть коли суд визнає компанію невинною, менти місяцями не спішать віддавати ці компи, а чекають хабаря. Що, ніколи про таке не чув?
Про збір і використання персональних даних громадян та порушення Конституції тут як підняти питання то багато цікавого випливе.
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Если так, то пусть несут ответственность. И эти и те кто это допустил еще тогда https://biz.censor.net/n3399930
Звісно, ті, хто видавав дозволи, - винні в першу чергу. Але і компанія - не білі та пухнасті.
Згоден, що маски-шоу та блокування роботи фірми - це, мабуть, зайве.
Але якщо порушення були - треба карати.
Щодо важливіших справ - хз. Всю правохоронну систему відправити під Бахмут можна, але чи від того стане краще, сумніваюся.
І на рахунок "правоохоронців. Хто сказав, що всіх? Всіх не треба і не можна. Тут сьогодні про київського патрульного читав, що під обстрілами патрулював. От його не треба, він і тут на своєму місці. А от всіляку прокурорську і ДБРівську шваль навіть дуже треба. Ну, щоб до тями привести, а то їм здається, що вони Бога за бороду злапали. Коли було гараяче, то на Закарпатті відсиджувались, а тепер он яку бурхливу діяльність розгорнули.
а скоро ще вступить в силу нашвидкоруч прийнятий 4142...
Дійсно, ніяких проблем...
но есть один нюанс - на такую свиноматку не найдётся ашотитка...
Зараз з цього слова можна лише поржать!
Детальний розбір стану речей.
https://www.youtube.com/watch?v=vG8mfwyWWv0
(cтаном на 15.02.2023)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ
Код ЄДРПОУ 40179544
Види діяльності, Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників юридичної особи
КОСОВАН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул...............
Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн.
Частка (%): 0,0001%
МАКПАУ ВЕЙ ЛТД (MACPAW WAY LTD)
Адреса засновника: Кіпр, Максіму Міхаліді, 6 МАКСІМОС ПЛАЗА ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс.... 3106, Лімасол
Розмір внеску до статутного фонду: 1 379 727 201,37 грн
Частка (%): 99,9999%
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Фабула справи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62021100020000399 від 13.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2022_07_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848 ст. 364 КК України :
(витяг з ухвали суду) "В 2013 році службові особи з числа керівників Держгеокадастру України, ДП «Переяслав-Хмельницький лісгосп», Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, у змові з посадовими особами Переяслав-Хмельницької РДА Київської області та ТОВ «Переяслав Фіш Клаб» (код ЄДРПОУ 37729997) організували протиправний механізм виведення з державної власності земельної ділянки лісового фонду на території Циблівсьої сільської ради Переяслав-Хмельницього району Київської області в порушення вимог земельного законодавства.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в аналогічний спосіб було змінено цільове призначення та передано в оренду терміном на 49 років земельну ділянку з кадастровим номером 3223388200:02:015:0108 площею 0,949 га, власником якої, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є Циблівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361628), орендар ТОВ «МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖЕНТ» (код ЄДРПОУ 40179544) та суборендар ОСОБА_5 .
Крім цього встановлено, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ТОВ «МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖЕНТ» (код ЄДРПОУ 40179544) є також власником земельної ділянки з кадастровим номером 3223388200:02:015:0018 площею 1,192 га, яка згідно наявних відомостей теж відноситься до земельних ділянок лісового фонду та межує з земельною ділянкою з кадастровим номером 3223388200:02:015:0108.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено обставини протиправного вибуття з державної власності земель лісового фонду, а саме земельних ділянок 3223388200:02:015:0105, 3223388200:02:015:0106, 3223388200:02:015:0107."
Сотні тисяч маєтків з угіддями поблизу річок виникли саме завдяки таким схемам.
Як було з цієї фірмою невідомо, але те, що предмет спору не мав би стати на заваді її роботи - це точно.
Сам прозрів.. Невже
так от якщо карати всіх неприкасаємих, то першими потраплять під каток чинуші судді прокурори та інша корумпована шваль яка забудувала всі узбережжя річок та морів, хоча у законі є чіткі ОЗ, але як завжди є нюанси якими всі користуються.
друге хто дав дозвільні документи на будівництво та можливо введення в експлуатацію....
https://www.facebook.com/taraskotov1/posts/pfbid02xxAoRYGcHZBSAzEktk8aobwAAYZfY6adnjyfC161TuEjuyzTbJ7CMQDabWjGgBcgl?__cft__[0]=AZVosMG1lATAhGYS1VmbMgQp4j52dw1O_MRP2ULmlpbosMxlguj2P7eHo9xlqu-uEhWqwbYwM3-QLgO2VBjTSVRCdokK802txGIaX83m_H7D4oHnw7P2ZXDhvX2cdIlpUy9GJFaGkbYpXlmRE1YAxzwGExyeMY2i-pE2EPPuwOeHwJNKWwHP6yRnPJABY9RL2A4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·
Сьогодні українську спільноту сколихнуло питання абсолютно безглуздого обшуку силовиків та прокурорів у компанії MacPaw та безпосередньо вдома власника компанії Олександра Косована.
Згідно КПК Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про в тому числі з обґрунтуванням того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей.
Тобто, якийсь там прокурор екологічної прокуратури отримав ухвалу слідчого судді про ОБГРУНТОВАНУ необхідність проведення обшуку В ТОМУ ЧИСЛІ в оселі власника компанії для того, щоб знайти по суті документи угод про купівлю-продаж земельних ділянок в 2016-2021 році, а якісь там сіськарі главку МВС щось розслідували.
Зі слів Олександра Косована компанія ВЖЕ надавала ці угоди слідчим органам для дослідження. Ба більше, формально MacPaw є добросовісним набувачем майна згідно угод, а питання слідчих органів мають йти до іншої сторони угоди, тобто продавця. Я нагадую, що угоди в нас завжди як мінімум в 2 екземлярах і мене окремо цікавить чи були витребувані (АБО ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ОБШУКІВ) другі екземпляри цих угод у продавця.
Я не розумію це рішення прокуратури. Рішення слідчого судді я до речі розумію. Завдання слідчого судді у процесі - це у порядку, передбаченому законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні. Але насправді дотримання прав та інтересів осіб у провадженні ніколи слідчих суддів не парить і вони просто працюють обслугою прокуратури.
Тобто, мене цікавить як так сталося, що серед можливих слідчих дій був обраний саме обшук ВЖЕ ПІСЛЯ отримання документів від компанії, як він був обгрунтовананий та ким були прийняті ці рішення. Їх доцільність не очевидна. Навіть, якщо є питання до угод і логіки переходу майна - ці питання не вирішуються таким чином.
Тепер про наслідки для воюючої країни.
1) Це однозначний удар по "інвестиційній привабливості" країни. Часто навіть у війску лунає теза "зараз врятувати країну бо це мій обов'язок, а потім їхати звідси назавжди". Там же ДіяСіті (правки до КПК щодо обшуків в резидентів так і не були внесені) зараз чергову річницю святкує. Там же ціла інституція інвестиційних нян вже котрий рік "працює". В нас зараз основна задача - створити умови, щоб після перемоги в Україну черга стояла інвесторів та бізнесменів. А виглядає так, що робиться все, щоб черга стояла З України.
2) Це однозначно показує, що обіцянки для бізнесу поки залишаються обіцянками. Немає системної міжінституційної реформи взаємодії державі в особі слідчих та контролюючих органів та бізнесу, який прямо зараз і платить податки, створює робочі місця, заводить валюту в країну та витрачає гроші на волонтерки, або надає своїх спеціалістів про боно для різних державних проектів. Це прямий удар по обороноздатності країни.
3) Особистий наслідок - я сам планував онбордити ряд проектів в ДіяСіті, але тепер в мене великий сумнів.
Владі необхідно терміново відреагувати на цю ситуацію. Винних в бєзпрєдєлі треба негайно покарати. Благо визначити хто що просив у слідчого судді і як аргументував - пригода на 15 хвилин. Але сама ситуація є симптомом відсутності необхідних змін у державі та нагадує часи Януковича з банальним рекетом силовиків.
Чекали на інвест няню? Вони вже йдуть до вас!
МІХУІЛ, ти очільник МінЦифри!!! Ти володар усіх ******** НА-НА-технологій, ти частина НАЙ-технологічнішої ZE-шобли в ОПі та її "акрєснастях" ... Ти після всього цього зашквару мав би вчинити собі харакірі Айфоном 14 Pro Max в прямому ефірі на каналі Гы+Гы, або в прямо в ОПі, на столі у "найвеличнішого лідОра", невзираючи на залишки колумбійського коксу ... Ти зганьбив себе і вбив віру ze-електорату в "Канєц епохі бєднасті", "найвеличніший лідОр" тобі цього ніколи не пробачить... Бо кокс то святоє...