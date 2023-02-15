Cмирнов про розслідування щодо свого брата: Як представник влади, я мушу діяти, виходячи саме з презумпції винуватості і доводити протилежне
Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов висловив свою позицію щодо розслідування журналіста Михайла Ткача про його брата - Ігоря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Андрій Смирнов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "В мене є "проблема". Є брат. Доросла людина 35 років, зі своїм життям, своєю сім’єю, дитиною, своїми звичками і поглядом на речі.
Людина, яка вміє сама жити і сама домовлятися. Без сторонньої допомоги.
Як і будь-який інший представник влади, я мушу діяти, виходячи саме з презумпції винуватості і доводити протилежне. Так виглядає цивілізований суспільний договір.
Увага журналістів і суспільства до будь кого з можновладців виправдана в усьому, а якісні журналістські розслідування тим більш. Але робиться це по іншому, без анонсів цих розслідуваннь на анонімному телеграм-каналі "Джокер", який належить Корбану (анонс вашого розслідування з переляку вже видалений, але збережений мною) та за довідками Портнова, які той збирав ще з вересня минулого року. З розумінням ситуації, що при бажанні, сховати будь-який актив можна набагато простіше, ніж ви собі думаєте. Адже інструментарій безмежний: від довіреностей та заповітів, до нерезидентів і трастів. Шукати і доводити це одне довге задоволення.
Але є і інше життя інших людей. З своїми сім’ями, дітьми, баченням свого майбутнього".
Смирнов продовжив: "Михайло Ткач підняв слухавку, аж щойно ви набрали мене. Я поділився з вами всією інформацією, що володію та телефоном брата. Знаю, ви теж змістовно поговорили.
Михайле, ми говорили з вами більше 10 хвилин, з моїм братом ви теж розмовляли стільки ж. Чому ви не показали відео наших розмов повністю? (Брат зберіг розмову, навідміну від мене)"
"Ви ж написали мені про "коректну розповідь історії з висвітленням всіх позицій". Тож чому ви вирізали фрагмент, де мій брат розказує вам подробиці того, як і де він продає свої автівки, як це можна перевірити і як він на цьому заробляє. Як у серпні минулого року він здав на категорію "А" і тому придбав мотоцикл, про який мріяв. Як його другий тиждень "кошмарить" його брат (так, я) за ці його придбання.
Чому так, Михайло? Бо якби мій брат купив квартиру у Києві, ви б мене пов’язували з ключовими забудовниками столиці Столаром та Ісаєнко з ОПЗЖ. Хоча знаєте, купивши він її у Львові, був шанс потрапити на Кривецького або Вову "Морду". І я б знову став героєм вашої розповіді", - зазначив заступник керівника ОП.
Смирнов підкреслив: "Михайло, я ніколи в житті не проходив навіть поруч з тим будинком, де брат купив квартиру. Я не користуюсь автівками, про які ви розповіли в сюжеті, і вам це достеменно відомо. От прям сильно достеменно.
Отже, вітаю вас, Михайле, з виходом сенсаційного розслідування. Настільки сенсаційного, що за дивним збігом обставин, портнов з вчорашнього вечора сильно тішиться. наскільки вдалою вийшла прихована кооперація.
І наостанок, але ключове. Михайле, я, як і інші, був свідком того, як ви лінчували людину, а зрештою вибачилися. Але спочатку лінчували і зробили фактично нестерпним її життя на якийсь час".
"В кінці своєї розповіді, ви розповідали про ризики, таки визнаючи право мого брата на самостійне життя. Так, я розумію, що портрет бездоганного для вас можновладця, чиновника, політика - це сирота, який проживає в комунальній квартирі і в якого немає навіть внучатих племінників. Але повернемось до ризиків - вони є. І цей ризик, Михайло, в тому, що давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом", - резюмував Смирнов.
Нагадаємо, раніше журналіст Ткач повідомив, що брат заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.
Також Ткач опублікував пояснення звідки у його брата взялися кошти на елітну нерухомість.
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За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1532/20 був причетний до втечі судді https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Чауса https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
10 вересня 2019 року став заступником керівника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента , де займається питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. Член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
а пройти пло спрові про незаконне збагачення
Вони, навіть, НЕ держслужбовці.
Учись у яйцеголового яйца в килограммы переводить
@Ukraine_2021
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https://twitter.com/Ukraine_2021/status/1625876910327603201 1 ч
Тут російський бренд дякує за рекламу їхнього одягу дружині народного депутата України від "Слуги народу" Сергія Козиря. Саме цей рашистський бренд Олена Козир обкатала на українському гірсько-лижному курорті "Буковель".
То хтось здатен пояснити, хто наділив ОПівських секретуток та їх завгоспа узурпаторською владою?
Мобуть, цей хлоп з грошима при владі, і є результат цих «змін» …
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
Або напишіть хто чого боїться))