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Новини
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нерухомість (844) Ткач Михайло (133) Смирнов Андрій (59)

Cмирнов про розслідування щодо свого брата: Як представник влади, я мушу діяти, виходячи саме з презумпції винуватості і доводити протилежне

смирнов,андрій

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов висловив свою позицію щодо розслідування журналіста Михайла Ткача про його брата - Ігоря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Андрій Смирнов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "В мене є "проблема". Є брат. Доросла людина 35 років, зі своїм життям, своєю сім’єю, дитиною, своїми звичками і поглядом на речі.

Людина, яка вміє сама жити і сама домовлятися. Без сторонньої допомоги.

Як і будь-який інший представник влади, я мушу діяти, виходячи саме з презумпції винуватості і доводити протилежне. Так виглядає цивілізований суспільний договір.

Увага журналістів і суспільства до будь кого з можновладців виправдана в усьому, а якісні журналістські розслідування тим більш. Але робиться це по іншому, без анонсів цих розслідуваннь на анонімному телеграм-каналі "Джокер", який належить Корбану (анонс вашого розслідування з переляку вже видалений, але збережений мною) та за довідками Портнова, які той збирав ще з вересня минулого року. З розумінням ситуації, що при бажанні, сховати будь-який актив можна набагато простіше, ніж ви собі думаєте. Адже інструментарій безмежний: від довіреностей та заповітів, до нерезидентів і трастів. Шукати і доводити це одне довге задоволення.

Але є і інше життя інших людей. З своїми сім’ями, дітьми, баченням свого майбутнього".

Смирнов продовжив: "Михайло Ткач підняв слухавку, аж щойно ви набрали мене. Я поділився з вами всією інформацією, що володію та телефоном брата. Знаю, ви теж змістовно поговорили.

Михайле, ми говорили з вами більше 10 хвилин, з моїм братом ви теж розмовляли стільки ж. Чому ви не показали відео наших розмов повністю? (Брат зберіг розмову, навідміну від мене)"

"Ви ж написали мені про "коректну розповідь історії з висвітленням всіх позицій". Тож чому ви вирізали фрагмент, де мій брат розказує вам подробиці того, як і де він продає свої автівки, як це можна перевірити і як він на цьому заробляє. Як у серпні минулого року він здав на категорію "А" і тому придбав мотоцикл, про який мріяв. Як його другий тиждень "кошмарить" його брат (так, я) за ці його придбання.

Чому так, Михайло? Бо якби мій брат купив квартиру у Києві, ви б мене пов’язували з ключовими забудовниками столиці Столаром та Ісаєнко з ОПЗЖ. Хоча знаєте, купивши він її у Львові, був шанс потрапити на Кривецького або Вову "Морду". І я б знову став героєм вашої розповіді", - зазначив заступник керівника ОП.

Смирнов підкреслив: "Михайло, я ніколи в житті не проходив навіть поруч з тим будинком, де брат купив квартиру. Я не користуюсь автівками, про які ви розповіли в сюжеті, і вам це достеменно відомо. От прям сильно достеменно.

Отже, вітаю вас, Михайле, з виходом сенсаційного розслідування. Настільки сенсаційного, що за дивним збігом обставин, портнов з вчорашнього вечора сильно тішиться. наскільки вдалою вийшла прихована кооперація.

І наостанок, але ключове. Михайле, я, як і інші, був свідком того, як ви лінчували людину, а зрештою вибачилися. Але спочатку лінчували і зробили фактично нестерпним її життя на якийсь час".

"В кінці своєї розповіді, ви розповідали про ризики, таки визнаючи право мого брата на самостійне життя. Так, я розумію, що портрет бездоганного для вас можновладця, чиновника, політика - це сирота, який проживає в комунальній квартирі і в якого немає навіть внучатих племінників. Але повернемось до ризиків - вони є. І цей ризик, Михайло, в тому, що давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом", - резюмував Смирнов. 

Нагадаємо, раніше журналіст Ткач повідомив, що брат заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Також Ткач опублікував пояснення звідки у його брата взялися кошти на елітну нерухомість. 

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Топ коментарі
+25
"Мы воровали, воруем и будем безнаказанно воровать дальше. И ни хрена вы нам не сделаете."
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15.02.2023 18:52
+22
Корумпована ******* і брат твій ****** барига.
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15.02.2023 18:50
+19
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15.02.2023 18:52
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Корумпована ******* і брат твій ****** барига.
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15.02.2023 18:50 Відповісти
"Мы воровали, воруем и будем безнаказанно воровать дальше. И ни хрена вы нам не сделаете."
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15.02.2023 18:52 Відповісти
Цей замісник голови ОПУборделю тримав під контролем судівську систему . Писець підкралається до Єрмака ? Схватять не за ПРокремлівські яйця, а за обнакавєнную карупцію ... хрещенний батько ЗЕ КОРУПЦІІ
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15.02.2023 21:58 Відповісти
Западные службы взялись серьёзно за зеленый гадючник. Ждем продолжения балета.
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15.02.2023 22:04 Відповісти
Об этом чуваке

За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1532/20 був причетний до втечі судді https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Чауса https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .

10 вересня 2019 року став заступником керівника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента , де займається питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. Член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .

Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
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16.02.2023 00:59 Відповісти
Та да. Друг и партнер предателя Портнова. Партнер Каськива. Адвокат предателей Лукаш и Ефремова. Есть вполне обоснованное подозрение что работает на рашу. Украинофоб и прочее, прочее, прочее.
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16.02.2023 01:25 Відповісти
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15.02.2023 18:52 Відповісти
невже безкоштовно
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15.02.2023 18:55 Відповісти
А Ара Хламідія вмвів з під санкцій гаманець ***** Абрамовича-невже за красівіє глазкі?
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15.02.2023 19:07 Відповісти
Каков поп🤢🤡, таков приход -баканов-Наумов , Емрак с подохшим , потом чудом воскресшим братом , Татаров,Смирнов , Деркач, демченко -……………СПЛОШНЫЕ ГНИДЫ , ПРЕДАТЕЛИ И МАРОДЕРЫ на крови‼️
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15.02.2023 19:49 Відповісти
Смирнов КРОТ -МЕГАМРАЗЬ , КРЫШУЕТ СУДЬЮ С паРАШНЫМ паспортом - ЛЬВОВА , петиция о его увольнении собрала 25 000 , но « нелох» не реагирует , а это значит , что оно марионетка рашистская
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15.02.2023 20:00 Відповісти
Та ми зрозуміли все. Дно не те, що пробите, воно зараз навіть не існує. А скоро не буде існувати Україна, бо ви зелені все для цього зробили і ще зробите.
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15.02.2023 18:52 Відповісти
Сами ж виноваты 😔 💯, 73%🦠🐏🐑🐑🐏, «большое спасибо»! Удивляют военные , которые терпят постоянное предательство» нож в спину» , от уродовКЛОУНОВ и МЕГАМРАЗЕЙ
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15.02.2023 19:53 Відповісти
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15.02.2023 18:53 Відповісти
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15.02.2023 18:54 Відповісти
Я ПЛАЧУ ! исповедь голубого воришки !
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15.02.2023 18:53 Відповісти
і цей спалився. несіть наступного.
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15.02.2023 18:53 Відповісти
А разве его брат не погиб на фронте в одном окопе с братом Дерьмака?
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15.02.2023 18:54 Відповісти
Давай, 3.14дар смірнов, пішов нахєр із ОП.
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15.02.2023 18:54 Відповісти
а податки сплатити в розрахунку одного процента державного мита від реальної ціни придбаного майна
а пройти пло спрові про незаконне збагачення
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15.02.2023 18:58 Відповісти
Представники влади в цивілізованих країнах після токої хрєні йдуть у відставку...
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15.02.2023 18:55 Відповісти
Ви декларацію дерьмака бачили? Він її не подає, як і багаточисельні консультанти завгоспа.
Вони, навіть, НЕ держслужбовці.
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15.02.2023 19:02 Відповісти
Ты даже отмазаться нормально не можешь. Начал по телефону Ткачу что-то чвякать, куякать.
Учись у яйцеголового яйца в килограммы переводить
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15.02.2023 18:56 Відповісти
Таня Бойко

@Ukraine_2021

·

https://twitter.com/Ukraine_2021/status/1625876910327603201 1 ч

Тут російський бренд дякує за рекламу їхнього одягу дружині народного депутата України від "Слуги народу" Сергія Козиря. Саме цей рашистський бренд Олена Козир обкатала на українському гірсько-лижному курорті "Буковель".


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15.02.2023 18:57 Відповісти
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15.02.2023 18:58 Відповісти
Яка ти влада чмо? Твій офіс президента та твій Єрмак узурпували владу, ці терміни та поняття ніде в Конституції не закріплені! І взагалі Україна парламентська республіка в першу чергу і ви з Єрмаком та татаровим йдете за російським кораблем на**
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15.02.2023 18:58 Відповісти
ну правильно всі нормальні люди стали бандерівцями а ці з офісу банд дерьма ковцями.
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15.02.2023 19:04 Відповісти
Пацюче кодло.
То хтось здатен пояснити, хто наділив ОПівських секретуток та їх завгоспа узурпаторською владою?
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15.02.2023 18:59 Відповісти
Суки, всі українці скидаються по копійці, а маланці і ця кацапська меншина, в основному з даунбаса, яку призначив на всі посади Володя Янелох обкрадають і все гребуть-грубуть... Як там "свинарчуки" наріде 73%? Що ви там кому не можете пробачити?
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15.02.2023 19:04 Відповісти
Смирнов представник шарія.
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15.02.2023 19:07 Відповісти
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15.02.2023 19:09 Відповісти
А на підставі якого закону заступник секретарки (єрмака) є представником влади?
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15.02.2023 19:25 Відповісти
Дивлюся на його "лице" - а бачу "більше ніж по 17"
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15.02.2023 19:36 Відповісти
Ох би Михайла Ткача та на керівну наглядову посаду щоб тій наволочі дупи піджарити !!!!
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15.02.2023 19:40 Відповісти
Про "зелених" падлючних злодюг: https://www.youtube.com/watch?v=gUJewQ-2pDs
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15.02.2023 19:59 Відповісти
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15.02.2023 20:00 Відповісти
Вор.
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15.02.2023 20:11 Відповісти
Проблема тут не в Смирнові , Татарові та їм подібним баригам: проблема- президент!!!,який все це ***дство покриває. Яка у нього мотивація? Можливі 2 варіанти: 1) він повний невіглас і не в змозі контролювати свою "шоблу"; 2)він з ними грає в одній команді проти України. Всі інші варіанти - похідні. Єдиний вихід - давити на владу, та не допустити переобрання цього "полезного ископаємого"
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15.02.2023 20:13 Відповісти
А про третій варіант, що його контролюють, ви забули?
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16.02.2023 00:06 Відповісти
В ОПУ пробили дно…, а тепер і потекло лайно…, та й смердюче, бо за 4 роки …. За «пакушенієм» на рихвоАматора шифера, Зеленський з трибуни ООН глаголив написане про якісь «рихворми»….
Мобуть, цей хлоп з грошима при владі, і є результат цих «змін» …
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15.02.2023 20:18 Відповісти
Я,блеать,аж слезу пустил....
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15.02.2023 20:24 Відповісти
Дуже вдячний усім, хто проголосував.
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
Або напишіть хто чого боїться))
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15.02.2023 21:17 Відповісти
Коли вже вас, сук, почнуть відстрілювати?
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15.02.2023 21:19 Відповісти
Он всем занимался,и неплохо зарабатывал,но ни на какой работе не числится при этом.На границах с Польшей вроде бы убрали Мито для ввоза автомобилей для нужд ВСУ,но самое интересное было то,что ввозились очень много самых дорогих авто на рынке ,и отнюдь не для нужд ВСУ.Завозились эти автомобили для дальнейшей спекуляции.Все подобные решения контролируется Дерьмаком.Вот такая сволочь не будет призвана в армию.Они занимаются теневым бизнесом и под грохочущий шум войны скупают подешевле недвижимость и землю
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16.02.2023 00:37 Відповісти
як я розумію, це розслідування Ткача є громадським запитом до органів слідства, -набу дбр мвс, яких наплодили цілу купу і сам ОП зацікавлений у цьому, а це беканіє і меканіє не сприяє на користь влади
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16.02.2023 07:56 Відповісти
 
 