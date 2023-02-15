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Результат війни в Україні важливий для безпеки Європи і для глобальної безпеки, – глава Пентагону Остін

остін

Результат війни в України буде важливим не лише для українців, але й для безпеки Європи та глобальної безпеки.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минув майже рік після жорстокого та неспровокованого вторгнення росії в Україну, і майже рік після того, як безрозсудна війна за вибором Путіна занурила Європу в найгіршу безпекову кризу з часів Другої світової війни. І результат цієї трагічної та непотрібної війни є дуже важливим для безпеки України, безпеки Європи та глобальної безпеки", - зауважив міністр оборони США.

Він підкреслив, що Путін не просто напав на мирну, суверенну й демократичну державу-члена ООН, він також створив загрозу встановленій системі правил і норм, яка гарантувала безпеку Європі протягом понад семи десятиліть.

"Але все пішло не так, як планував Кремль", - наголосив Остін.

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Глава Пентагону зауважив, що через майже рік після масштабного вторгнення РФ в Україну НАТО стало більш згуртованим і більш рішучим, ніж будь-коли. "Ми сповнені рішучості стояти з відважними захисниками України стільки, скільки буде потрібно. І ми також сповнені рішучості захистити кожен дюйм території НАТО", - наголосив глава оборонного відомства США.

Остін зазначив, що агресія Путіна змінила середовище безпеки для кожного члена НАТО й для країн у всьому світі. 

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В противовес Леопардам, Абрамсам, Челенджерам кацапы готовят - багги. По всей рашке идет кустарное производство багги - основная ставка на скорость и маневренность. Так же на багги могут пересадить тактику вагнера, чтобы мясо могло быстрее продвигаться при наступлении и с этим больше перевозить БК.
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15.02.2023 18:59 Відповісти
Отличная идея, если не считать штурмовиков за людей.
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15.02.2023 19:06 Відповісти
за людей их там давно не считают
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15.02.2023 20:34 Відповісти
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15.02.2023 19:00 Відповісти
Що Чонгар?
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15.02.2023 19:36 Відповісти
Как пафосно звучит. Танки, атакамс и самолёты давайте, жлобы...
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15.02.2023 19:05 Відповісти
Кожен дюйм території НАТО- це певно сарказм особливо після ракети в Польщі да "небачення" прольоту ракети над Румунією
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15.02.2023 22:14 Відповісти
 
 