Ми не відмовлялися від постачання танків Києву, ми орендуємо їх у Німеччині, а там вирішили, що в ЗСУ піде інший батальйон, - Нідерланди
Нідерланди не відмовлялися від постачання Україні танків німецького виробництва Leopard 2.
Про це заявила прессекретар уряду Нідерландів Саша Лувхофф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Gardian.
"Нідерланди не мають танків. З Німеччиною було вирішено, що для постачання в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми б не заперечували проти цього. Ми також не заперечуватимемо, якщо вони вирішать відправити їх пізніше", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.
У свою чергу уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.
Крім того, німецьке видання Die Welt повідомило, що уряди Нідерландів та Данії нібито оголосили, що не постачатимуть Leopard 2 Україні.
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Ходжес уверен, что тяжелые танки Leopard 2 могут потребоваться ВСУ для прорыва обороны противника на этом направлении, где нет лесов, а открытая степь создает условия для стремительного наступления.
«Танковый клин может стать авангардом сил, которые смогли бы прорвать российскую оборону в направлении Мариуполя. - добавляет генерал в отставке. - Цель состоит в том, чтобы завершить изоляцию Крыма»...
Зробіть нашим хлопцям з ЗСУ попереднє замовлення, щоб по війні неодмінно прийшли за вашими бюрократами.
Без разрешения Германии там никто и перднуть не смеет.
Пусть дают деньги и отрымуют
Не сильно они отрымовалку раззявили
на немецкие деньги?Пусть работать научатся,а не сертаки целый день танцевать.
Источник: https://rua.gr/news/vojna-v-ukraine/53270-gretsiya-otpravlyaet-tanki-leopard-2-v-ukrainu.html
Блокируется то что возможно.
9 февраля - министр обороны Голландии Оллонгрен выступая перед парламентом, якобы заявил, что ФРГ решило не поставлять 18 танков из совместного батальона.
10 фераля в интервью "De Telegraf": СМИ нас неверно поняли. По мнению Минобороны Голландии, танки, которые Нидерланды арендуют у Германии, в настоящее время лучше использовать для тренировок в Литве. Германия согласилась. Оллонгрен подтвердил, что не запрашивали разрешение ни на поставку ни на выкуп танков у ФРГ. То же подвердили в офисе Канцлера и в Минобороны ФРГ.
То что здесь можно наблюдать, это классический танец задницей политиков, чтобы и от своих слов не отказаться и на других вину переложить.
Можно кой кого под тазиком с водяной трубой в атаку послать,чем не танк.