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Новини
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Німеччина (7091) Нідерланди (1503) танк (2006)

Ми не відмовлялися від постачання танків Києву, ми орендуємо їх у Німеччині, а там вирішили, що в ЗСУ піде інший батальйон, - Нідерланди

танк,один,леопард,leopard

Нідерланди не відмовлялися від постачання Україні танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це заявила прессекретар уряду Нідерландів Саша Лувхофф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Gardian.

"Нідерланди не мають танків. З Німеччиною було вирішено, що для постачання в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми б не заперечували проти цього. Ми також не заперечуватимемо, якщо вони вирішать відправити їх пізніше", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

У свою чергу уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.

Крім того, німецьке видання Die Welt повідомило, що уряди Нідерландів та Данії нібито оголосили, що не постачатимуть Leopard 2 Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди та Данія не надаватимуть Україні танки Leopard 2, - Welt

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Топ коментарі
+11
Побільше рєзнікових, єрмаків, буданових, смірнових, зєлєнскіх і не буде ні танків, ні літаків, ні снарядів, ні патронів. Ти шо так красти.
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15.02.2023 19:14
+10
Все робиться якимись складними,обхідними шляхами. Коротше, через сраку.
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15.02.2023 19:14
+4
Не переживайте. Все будет. Обучение уже идет на всех парах. К концу марта будет около 80 шт. А до этого такие танки прорыва пока без надобности. Погода не та.
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15.02.2023 19:16
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Якійсь незрозумілий мутняк.
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15.02.2023 19:12 Відповісти
Все робиться якимись складними,обхідними шляхами. Коротше, через сраку.
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15.02.2023 19:14 Відповісти
Не переживайте. Все будет. Обучение уже идет на всех парах. К концу марта будет около 80 шт. А до этого такие танки прорыва пока без надобности. Погода не та.
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15.02.2023 19:16 Відповісти
какого плять "прорыва" эксперт?
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15.02.2023 19:17 Відповісти
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15.02.2023 19:18 Відповісти
... Главным успехом россии в войне с Украиной до сих пор был сухопутный коридор в Крым. «Эта территория может стать местом нового украинского контрнаступления, - считает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе. - Украинцы знают, что решающая территория - это Крым».

Ходжес уверен, что тяжелые танки Leopard 2 могут потребоваться ВСУ для прорыва обороны противника на этом направлении, где нет лесов, а открытая степь создает условия для стремительного наступления.

«Танковый клин может стать авангардом сил, которые смогли бы прорвать российскую оборону в направлении Мариуполя. - добавляет генерал в отставке. - Цель состоит в том, чтобы завершить изоляцию Крыма»...
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15.02.2023 19:27 Відповісти
https://youtu.be/xC2Ze3ucq9M. Итоги Рамштайна. Невеселые приходят на ум мысли.
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15.02.2023 19:53 Відповісти
К концу марта - это больше месяца. Орки прут и прут, мясо у них никак не заканчивается. Будем надеяться, что продержимся.
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15.02.2023 19:20 Відповісти
Побільше рєзнікових, єрмаків, буданових, смірнових, зєлєнскіх і не буде ні танків, ні літаків, ні снарядів, ні патронів. Ти шо так красти.
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15.02.2023 19:14 Відповісти
Ну, тут філософія... Танк же не вкрадеш, він величезний...
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15.02.2023 19:26 Відповісти
Захід нам буде давати чацною ложкою допомогу поки буде корупція і поки на шпальтах газет в сша будуть яйця по 17 бо будуть питання від платників податку- якого хера спонсорувати їм маленького диктатора -корупціонера у вишиванці. Проти іншого великого диктатора без вищиванки
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15.02.2023 19:57 Відповісти
Всі підараси. Кого б ми не вибрали, той одразу ж стає підарасом апріорі. Ні одним лідером і його командою ми не були задоволені з 1991 року.
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15.02.2023 20:31 Відповісти
Да я смотрю, батенька, вы у нас знаток ********* Богатый опыт - это такое ...
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15.02.2023 21:10 Відповісти
Ясно.
Зробіть нашим хлопцям з ЗСУ попереднє замовлення, щоб по війні неодмінно прийшли за вашими бюрократами.
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15.02.2023 19:15 Відповісти
На це замовлення треба будувати свій патронний завод, бо натівських не вистачить...
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15.02.2023 19:28 Відповісти
А6 - "сильно круто" вирішили Німці і знайшли десь на звалищі А4 і більш ранні версії.......
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15.02.2023 19:16 Відповісти
Вони самі відправляють А6.
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15.02.2023 20:33 Відповісти
Німці хочуть свободи за чужий рахунок і чужих життів. Не дивно, там тієї кацапні, як вошей у бродячих собак.
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15.02.2023 19:17 Відповісти
Ризикну сказати, що в Україні вже є кілька танкових батальйонів. На папері. І все оплачували якісь родичі з ОП, які працювали скрізь і дуже важко.
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15.02.2023 19:18 Відповісти
Ах вона как.А шо там " братья" из Греции и других нищих стран говорят?
Без разрешения Германии там никто и перднуть не смеет.
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15.02.2023 19:22 Відповісти
Греция, имея самый большой парк Леопард-2(330+ ед.), говорит,что лишних нет.
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15.02.2023 19:27 Відповісти
У Турции 3500 танков,передают большой и пламенный привет,по братски.
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15.02.2023 19:36 Відповісти
У греции, кроме леопардов, есть еще турция
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15.02.2023 19:38 Відповісти
С которой Греция последний раз воевала в 1920 году и проиграла.
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15.02.2023 19:39 Відповісти
У греків нема Леопард 2. Тільки Леопард 1. Якщо отримають Леопард 2, то вони передадуть Україні 70 танків Т-72.
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15.02.2023 20:35 Відповісти
В Греции 180 Леопард-2А4, 170 Леопард-2А6 и 500 Леопард 1А5.
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15.02.2023 20:40 Відповісти
Танки Леопард https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция - 1А5- 500 шт. 2А4 - 183 шт. 2А6 - 170 шт.
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15.02.2023 20:44 Відповісти
Шо значит отрымают?
Пусть дают деньги и отрымуют
Не сильно они отрымовалку раззявили
на немецкие деньги?Пусть работать научатся,а не сертаки целый день танцевать.
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15.02.2023 21:17 Відповісти
Немецкий WELT вчера написал, что «Афины могли бы решить проблему «Леопардов», отметив, как мы упоминали выше, что «у Греции больше всего танков этого типа в Европе»: «Ни в одной другой стране Европы нет такого количества танков «Леопард», как в Греции: около 350 «Леопард-2» и 500 «Леопард-1». Среди них 183 «Леопард-2А4» более старой модели, которые, по мнению экспертов, особенно подходят для использования в Украине».

Источник: https://rua.gr/news/vojna-v-ukraine/53270-gretsiya-otpravlyaet-tanki-leopard-2-v-ukrainu.html
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15.02.2023 20:39 Відповісти
Таковы правила на рынке вооружений. Вон Швейцария сколько нам заблокировала.
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15.02.2023 19:37 Відповісти
Швейцария не могла ничего заблокировать,что не разрешено законом.
Блокируется то что возможно.
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15.02.2023 19:57 Відповісти
Он блокирует на что выкупила или имеет лицензии. Именно по закону.
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15.02.2023 21:11 Відповісти
О, а вот и шахер-махер
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15.02.2023 19:25 Відповісти
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15.02.2023 19:42 Відповісти
Вы когда-нибудь слышали о политиках, которые бы вышли и сказали: "чувствуете как пахнет? А это мы обосрались."?
9 февраля - министр обороны Голландии Оллонгрен выступая перед парламентом, якобы заявил, что ФРГ решило не поставлять 18 танков из совместного батальона.
10 фераля в интервью "De Telegraf": СМИ нас неверно поняли. По мнению Минобороны Голландии, танки, которые Нидерланды арендуют у Германии, в настоящее время лучше использовать для тренировок в Литве. Германия согласилась. Оллонгрен подтвердил, что не запрашивали разрешение ни на поставку ни на выкуп танков у ФРГ. То же подвердили в офисе Канцлера и в Минобороны ФРГ.

То что здесь можно наблюдать, это классический танец задницей политиков, чтобы и от своих слов не отказаться и на других вину переложить.
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15.02.2023 19:50 Відповісти
как-будто в игрушки играются..., какой-то непонятный пи@дец в этой германии происходит. Одной рукой дают, второй придерживают. Похоже у них еще нет понимания, что с проигравшей эрефией делать...
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15.02.2023 19:52 Відповісти
Танки не хочет поставлять как раз Голландия. Германия не стала настаивать.
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16.02.2023 00:37 Відповісти
"в 2022 году на дальнейшее строительство и ремонт дорог заложено более 140 млрд грн."

Можно кой кого под тазиком с водяной трубой в атаку послать,чем не танк.
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15.02.2023 19:53 Відповісти
Треба у бритів просити Чіфтени. Із старих- вони з 120 мм кращими будуть ніж Леопарди-1. Бо нових танків у Європи мало
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15.02.2023 20:00 Відповісти
А навищо арендувати танк ? Вони на них, як казав жванецький ,до овочевого киоску їздять ?
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16.02.2023 01:57 Відповісти
А ЧЕГО ВЫ У УКРАИНЫ НЕ ВЗЯЛИ В АРЕНДУ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!???
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16.02.2023 05:16 Відповісти
 
 