До лікарень окупованого Старобільська 11 лютого привезли 20 вантажівок поранених росіян, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Алекс Скела
показати весь коментар15.02.2023 19:35
+8 Алексей Королевский 35c798da
показати весь коментар15.02.2023 19:43
+4 5 копійок
показати весь коментар15.02.2023 19:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Закопали б на місці!
розвантажують на вагу.
-- Что везете?
-- Труппы.
-- В ящиках?
-- Нет, наффалом. Смотреть путете?
-- Ладно, езжай.
Правда отберут потом но это не главное
Российские оккупанты ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб Источник:
Был лишь один комментарий.
Это коронная фишечка Цензора - рвать носость на 10 кусочков.
Комментаторы реагируют только на заголовки?