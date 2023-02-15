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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) поранення (2777) Старобільськ (21)

До лікарень окупованого Старобільська 11 лютого привезли 20 вантажівок поранених росіян, - Генштаб

рф,армія,найманці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів на Луганщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікарні у Старобільську привезли приблизно 100 поранених окупантів, - Генштаб

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Топ коментарі
+9
Нагуя?
Закопали б на місці!
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15.02.2023 19:35
+8
Врезал дуба - жене шуба.
Правда отберут потом но это не главное
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15.02.2023 19:43
+4
Возять як дрова.
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15.02.2023 19:38
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Нагуя?
Закопали б на місці!
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15.02.2023 19:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=knGDJ3s2wDU ТАНК LEOPARD 1 - JABRONI З НАРІЗНОЮ ГАРМАТОЮ
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15.02.2023 19:49 Відповісти
лечите ждуны своих орков
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15.02.2023 19:37 Відповісти
...вось рублики кольорові роблять, продажні тварюки, раби
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15.02.2023 19:48 Відповісти
Возять як дрова.
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15.02.2023 19:38 Відповісти
Мабуть, і возять, як брикети, і з
розвантажують на вагу.
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15.02.2023 19:42 Відповісти
Їде естонець на фурі, везе крадені труби. Його зупиняє російськомовний гаїшник, питає:
-- Что везете?
-- Труппы.
-- В ящиках?
-- Нет, наффалом. Смотреть путете?
-- Ладно, езжай.
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15.02.2023 19:56 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.02.2023 20:01 Відповісти
Врезал дуба - жене шуба.
Правда отберут потом но это не главное
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15.02.2023 19:43 Відповісти
jak musor! Kem , sobstvenno, i javljaetsja.
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15.02.2023 20:02 Відповісти
О , а одиниці вимірювання мені подобаються , можна і на морські контейнери переходити
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15.02.2023 19:38 Відповісти
20 вантажівок...их что штабелями грузят?
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15.02.2023 19:38 Відповісти
Навалом. См. мой коммент выше.
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15.02.2023 19:57 Відповісти
optom...
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15.02.2023 20:03 Відповісти
Випередили мене - з мови зняли питання.
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15.02.2023 21:29 Відповісти
Накуя нам про це знати, нехай усі вони здохнуть.Про наші втрати думайте,і якого біса вони засекречені?
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15.02.2023 19:39 Відповісти
что тебе даст эта информация...?
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15.02.2023 19:44 Відповісти
А ми знайомі?
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15.02.2023 19:49 Відповісти
а что это тебе даст...?
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15.02.2023 19:56 Відповісти
А хто ти такий?
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15.02.2023 20:15 Відповісти
ну точно не ты...
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15.02.2023 20:17 Відповісти
От і добре.
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15.02.2023 20:27 Відповісти
Roert 9c04fd0d - нам координати для Хаймарсів потрібні!
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15.02.2023 20:03 Відповісти
что тебе даст эта информация...?
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15.02.2023 20:48 Відповісти
А ми знайомі?
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15.02.2023 22:25 Відповісти
ты набиваешься...?
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15.02.2023 23:08 Відповісти
Недобиту кацапню возять вже вантажівками , як дрова .
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15.02.2023 19:40 Відповісти
Координати є? хаймарси достануть?
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15.02.2023 19:46 Відповісти
Тягати вам не перетягати
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15.02.2023 19:48 Відповісти
Та ні, закінчаться. Прийде час.
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15.02.2023 19:51 Відповісти
Вже кацапорабів вантажівками рахують.... хто те лайно буде рахувати по іньшому....
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15.02.2023 19:50 Відповісти
Сообщение о Старобельске и больнице на Цензоре появилось 19:20
Российские оккупанты ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб Источник:
Был лишь один комментарий.
Это коронная фишечка Цензора - рвать носость на 10 кусочков.
Комментаторы реагируют только на заголовки?
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15.02.2023 19:52 Відповісти
Скільки у тебе ніків лисиця ?
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15.02.2023 22:47 Відповісти
коли б їх перед отправкою ізмельчали в ізмельчітєлі для гілляччя (не знаю як зветься), то можно було б і в один самосвал скласти. удобно ))
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15.02.2023 19:52 Відповісти
" Двісті !? - Нє, бабо, Двадцять. -Двісті двадцять!? -Двадцять!, бабо. -Двісті двадцять і ще двадцять? -Два-адця-ять!!! -То так і кажи шо двісті сорок!, а то геть бабу заплутав"
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15.02.2023 19:59 Відповісти
Це наше послання їхнім мобікам, які і так не хочуть вмирати за Путіна та олігархів
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15.02.2023 20:08 Відповісти
Ущербный российский скот привезли в Старобельск на двадцати скотовозках.
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15.02.2023 20:13 Відповісти
А де ж доктор Хаймарс? Ще не на чергуванні?
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15.02.2023 20:35 Відповісти
А скільки це в яйцях???
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15.02.2023 21:03 Відповісти
 
 