До лікарень окупованого Старобільська 11 лютого привезли 20 вантажівок поранених росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікарні у Старобільську привезли приблизно 100 поранених окупантів, - Генштаб