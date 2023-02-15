Боєприпасів для зенітних установок Gepard, які використовуються в Україні, достатньо, - Пісторіус
Запаси боєприпасів Німеччини для зенітних самохідних установок Gepard, які використовуються в Україні, "досить достатні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Пісторіус сказав, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва "має вистачити до літа".
Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для Gepard, які вона поставила Києву.
Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для установок, які Бундесвер зняв з озброєння 2010 року.
Топ коментарі
+3 Чайка Київ
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+2 Олександр ВАЛОВИЙ
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А зеленобобики вычитали,что им 20 рожков от АК на 1 минуту боя нужно.
Халявы не бывает слишком много.
- наші гепарди стріляють не щодня і не всі зразу
- Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней.
(Н. Гоголь, "Вий")