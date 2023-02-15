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Боєприпасів для зенітних установок Gepard, які використовуються в Україні, достатньо, - Пісторіус

гепард,gepard

Запаси боєприпасів Німеччини для зенітних самохідних установок Gepard, які використовуються в Україні, "досить достатні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пісторіус сказав, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва "має вистачити до літа".

Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для Gepard, які вона поставила Києву.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для установок, які Бундесвер зняв з озброєння 2010 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

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Топ коментарі
+3
До Зеленського ні у кого питань не виникло?
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15.02.2023 20:26
+2
Класика, «Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!» (с)!!!
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15.02.2023 19:54
+1
А інтенсивність боїв враховано?
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15.02.2023 19:49
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А інтенсивність боїв враховано?
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15.02.2023 19:49 Відповісти
нальоти зараз раз на два тижні
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15.02.2023 21:04 Відповісти
Класика, «Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!» (с)!!!
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15.02.2023 19:54 Відповісти
Как достаточно?
А зеленобобики вычитали,что им 20 рожков от АК на 1 минуту боя нужно.
Халявы не бывает слишком много.
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15.02.2023 20:01 Відповісти
А по скільки на один день треба вистрілювати, щоб це відповідало дійсності? По два чи по три? Ви то даєте, то передумуєте, то з кимось мусите порадитись, поки радитесь вже грудень - по таких мірках і до кінця наступного року вистачить.
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15.02.2023 20:08 Відповісти
- *********** багато не буває
- наші гепарди стріляють не щодня і не всі зразу
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15.02.2023 21:27 Відповісти
Отож я й кажу, що треба не на складах Бундесверу рахувати, а на наших, і по наших реаліях оцінювати достатність.
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15.02.2023 23:13 Відповісти
А на літо набоїв вже не заплановано? Чи гадаєте до того часу війна закінчиться???!
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15.02.2023 20:14 Відповісти
Достатньо, якщо ні по чому не стріляти.
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15.02.2023 20:15 Відповісти
До Зеленського ні у кого питань не виникло?
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15.02.2023 20:26 Відповісти
запитань багато, але, переважно, у знавців з цензора
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15.02.2023 21:29 Відповісти
- Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром - положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?
- Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней.

(Н. Гоголь, "Вий")
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15.02.2023 20:50 Відповісти
 
 