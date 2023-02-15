Окупанти формують з мобілізованих "загони смертників", втрати штурмовиків-вагнерівців становлять до 80%, - Міноборони

Ворог активно застосовує "загони смертників" з погано навчених мобілізованих. В деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер", які атакують українські позиції на сході, втрати становлять до 80% особового складу.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"В деяких штурмових загонах пвк "вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі. Внаслідок чого серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій", - написала Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою. Про це свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат.

Зокрема, за даними Міноборони, лише один навчальний центр на території Ростовської області РФ щотижня відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

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"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль "загонів смертників", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", - розповіла Маляр.