Окупанти формують з мобілізованих "загони смертників", втрати штурмовиків-вагнерівців становлять до 80%, - Міноборони
Ворог активно застосовує "загони смертників" з погано навчених мобілізованих. В деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер", які атакують українські позиції на сході, втрати становлять до 80% особового складу.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"В деяких штурмових загонах пвк "вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі. Внаслідок чого серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій", - написала Маляр.
За словами заступниці міністра оборони, все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою. Про це свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат.
Зокрема, за даними Міноборони, лише один навчальний центр на території Ростовської області РФ щотижня відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.
"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль "загонів смертників", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", - розповіла Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/FDiQaiKnZ1Y
Завдання МО - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ всім необхідним (держоборонзамовлення, контракти на закупівлю, договори про постачання того чи іншого озброєння, БК, одягу, їжі і т.ін.). Але тут у них повний гаплик, а піаритись треба. Найпростіше питання: чому однострої для ЗСУ замовляються в Туреччині, а не розміщуються на підприємствах України?
Життєве кредо всіх цих "нових ліц" - нагородити непричетних, покарати невинуватих.
Верховний Головнокомандувач Збройних сил України - Президент України
Головнокомандувач Збройних сил України-начальник Генерального штабу (Україна)
Міністр оборони України
Державний секретар Міністерства оборони України
Перший заступник Міністра оборони України
Заступник Міністра оборони України
Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ
Командувач Операції об'єднаних сил
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України
Командувач Повітряних Сил Збройних сил України
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України
Командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України
Командувач сил логістики Збройних Сил України
штурмовий підрозділ спецназу буде займатися закупівлею провізії та палива, а рота матеріально-технічного забезпечення - штурмувати будівлю. І ті ж, і інші - спецпризначенці! Така у вас, пане, логіка?
Я тобі відповів - Все просто. МІністр Оборони та його заступники входять до складу керівництва ЗСУ.
У кожної структури в ЗСУ - свої завдання та задачи. І кожен відповідати має саме за свій сектор роботи. І звітувати за нього. Тому й питання такі у мене виникають, бо потім вийде "у перемоги багато батьків", а про "золоті яйця" ніхто й не згадає... Тому й навів приклад про РМО та штурмовий загін...
Якось так.
Ну а розмінування Чонгару - стаття 111 ККУ, але, на жаль, воно зараз недоторканне.
Питання лише в тому, хто дав команду: Верховний головнокомандувач (він же преЗЕдент), Голова РНБО (він же преЗЕдент), чи голоковнокомандувач ЗСУ (такий собі Хомчак на той час, призначений за поданням преЗЕдента). Керівництво МО до цього причетне лише тим, що їм потрібно було врахувати вивільнені міни і забезпечити їх зберігання чи продаж.
Зараз ви, пане, намагаєтесь мене вивести на те, щоб я погодився з тим, що сантехнік стоматологічної клініки може лікувати та протезувати зуби. Але ж це не так. (До речі: лікуванням та протезуванням займаються різні фахівці. Звісно, є люди, які опанували обидві ці спеціальності, але це, здебільшого, виключення, ніж правило).
Отже, якщо був факт розмінування, чому досі всі мовчать? Чому мовчить солдат, який вставляв чеку? Чому мовчить завсклад, який приймав на зберігання? Чому мовчать очевидці? Хіба це не дивно з огляду на те, що про більшість подій на фронті ми дізнаємось ще до офіційних звернень ГШ? Тоді, власне, в мене виникає питання "А был ли мальчик?"
"Зараз ви, пане, намагаєтесь мене вивести на те, щоб я погодився з тим, що сантехнік стоматологічної клініки може лікувати та протезувати зуби." - зовсім ні. Я б навіть сказав, навпаки.
Ну а про те, що "мовчать" - то це не правда. Навіть тут, на "Цензорі", я бачив скріншоти про те, де. як і ким погоджувалося таке рішення. Здається то було на якомусь комітеті ВРУ. Ну а заява Верещук у лютому минулого року - то вже збите до оскоми.
Але це все не стосується початкової теми: "яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті"? Ну і щоб вже не порушувати контекст мого початкового питання, то: з якого дива керівництво МО коментує ведення бойових дій, якщо це не входить до їх повноважень?
- до обов'язків суду не входить збирання доказів. Лише оцінка. Для цього є слідство: прокуратура, НАБУ, СБУ ітд в залежності від кваліфікації злочину.
"Ну а про те, що "мовчать" - то це не правда. Навіть тут, на "Цензорі", я бачив скріншоти про те, де. як і ким погоджувалося таке рішення. Здається то було на якомусь комітеті ВРУ. "
- Ви довіряєте тим картинкам? Досить активно живу в інформаційному просторі і жодного разу не бачив подібних заяв від військових. Лише раз бачив відео про наших танкістів, які махали ручкою кацапським танкістам на Херсонщині в перші дні війни. Виглядало, як втрата управління. Здається, тут навіть було. Пошукаю, скину, якщо цікаво.
"Ну а заява Верещук у лютому минулого року - то вже збите до оскоми."
- Верещук ніхто. Жодного відношення до безпосереднього управління військами вона не має.
Що стосується початкової теми.
"яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті" - відповідаю - таким самим чином, як керівництво ЗСУ. Адже керівництво МО входить до складу керівництва ЗСУ. Ви ж не питаєте "яким чином керівництво ЗСУ дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті". Ви вперто не хочете піднятися на один щабель цієї вертикалі.
А були наші ...)(((((((((
@CaucasianRebel
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https://twitter.com/CaucasianRebel/status/1625761023222329345 10 ч
В Турции арестовали одного из сотрудников российского МЧС, который украл деньги во время поисковых работ в пострадавших от землетрясения районах
Многие украинские телеканалы (Интер, 1+1, Украина, Прямой, СТБ и другие) привлекали ее как эксперта на политических и социальных ток-шоу. Какое-то время осенью 2017 года Анна сотрудничала с программой "Криминал на Прямом", была звездой ток- шоу " Один за всех" и
" Битва экстрасенсов", " Жди меня ". Это ее уровень!
1) що мобіки роблять у пвк?
2) яку техніку може знищити штурмовик, привезений на позицію вантажівкою і викинутий з неї підсрачником кадирівця?
3) навіщо їх довше готувати, коли їх задача-розвідка боєм?
Мобіки лише мобільна мишенна обстановка.