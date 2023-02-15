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армія рф (16180) втрати (4282) ПВК Вагнер (1534) Маляр Ганна (525)

Окупанти формують з мобілізованих "загони смертників", втрати штурмовиків-вагнерівців становлять до 80%, - Міноборони

війна

Ворог активно застосовує "загони смертників" з погано навчених мобілізованих. В деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер", які атакують українські позиції на сході, втрати становлять до 80% особового складу.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"В деяких штурмових загонах пвк "вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі. Внаслідок чого серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій", - написала Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою. Про це свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат.

Зокрема, за даними Міноборони, лише один навчальний центр на території Ростовської області РФ щотижня відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях, навіть не ідентифікуючи, - Маляр

"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль "загонів смертників", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", - розповіла Маляр.

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Топ коментарі
+10
Поясніть-но мені: яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті?
Завдання МО - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ всім необхідним (держоборонзамовлення, контракти на закупівлю, договори про постачання того чи іншого озброєння, БК, одягу, їжі і т.ін.). Але тут у них повний гаплик, а піаритись треба. Найпростіше питання: чому однострої для ЗСУ замовляються в Туреччині, а не розміщуються на підприємствах України?

Життєве кредо всіх цих "нових ліц" - нагородити непричетних, покарати невинуватих.
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15.02.2023 20:02
+9
Алибаба

@CaucasianRebel

·

https://twitter.com/CaucasianRebel/status/1625761023222329345 10 ч

В Турции арестовали одного из сотрудников российского МЧС, который украл деньги во время поисковых работ в пострадавших от землетрясения районах

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15.02.2023 20:09
+4
..... напісяла Маляр! Даоі не читаю - далі буде понос!
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15.02.2023 20:03
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відкрив, сторінку анульовано
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15.02.2023 20:07 Відповісти
удалили почему-то..... ((
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15.02.2023 20:12 Відповісти
вот, на тюбике есть..., но более длинная версия......
https://youtu.be/FDiQaiKnZ1Y
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15.02.2023 20:23 Відповісти
Поясніть-но мені: яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті?
Завдання МО - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ всім необхідним (держоборонзамовлення, контракти на закупівлю, договори про постачання того чи іншого озброєння, БК, одягу, їжі і т.ін.). Але тут у них повний гаплик, а піаритись треба. Найпростіше питання: чому однострої для ЗСУ замовляються в Туреччині, а не розміщуються на підприємствах України?

Життєве кредо всіх цих "нових ліц" - нагородити непричетних, покарати невинуватих.
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15.02.2023 20:02 Відповісти
Сходи, полікуй зуби у сантехніка чи столяра, може зрозумієш мій допис.
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15.02.2023 20:09 Відповісти
Ви, пане, вборець ЗЕ! чи просто прокацаплений? Бо тільки вони переходять на особисті образи, коли їм не подобається думка чи слова опонента.
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15.02.2023 20:21 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Керівництво Збройних сил України:

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України - Президент України
Головнокомандувач Збройних сил України-начальник Генерального штабу (Україна)
Міністр оборони України
Державний секретар Міністерства оборони України
Перший заступник Міністра оборони України
Заступник Міністра оборони України
Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ
Командувач Операції об'єднаних сил
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України
Командувач Повітряних Сил Збройних сил України
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України
Командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України
Командувач сил логістики Збройних Сил України
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15.02.2023 20:11 Відповісти
Добре, спробую ще простіше:

штурмовий підрозділ спецназу буде займатися закупівлею провізії та палива, а рота матеріально-технічного забезпечення - штурмувати будівлю. І ті ж, і інші - спецпризначенці! Така у вас, пане, логіка?
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15.02.2023 20:18 Відповісти
Ти запитав "Поясніть-но мені: яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті?"

Я тобі відповів - Все просто. МІністр Оборони та його заступники входять до складу керівництва ЗСУ.
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15.02.2023 20:22 Відповісти
Так. Саме так я і написав. Не "яким чином керівництво МО дотичне до ЗСУ", а "яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті".

У кожної структури в ЗСУ - свої завдання та задачи. І кожен відповідати має саме за свій сектор роботи. І звітувати за нього. Тому й питання такі у мене виникають, бо потім вийде "у перемоги багато батьків", а про "золоті яйця" ніхто й не згадає... Тому й навів приклад про РМО та штурмовий загін...

Якось так.
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15.02.2023 20:33 Відповісти
Це все гарно звучить, але воно розбивається об фразу "Янелох розмінував Чонгар". Він там теж в списку керівництва ЗСУ. Пора визначитись з позицією.
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15.02.2023 21:00 Відповісти
Боневтік є верховним головнокомандувачем ЗСУ відповідно до посади. Саме він головний як і в плануванні проведення бойових дій ЗСУ, забезпеченні безпеки та оборони країни (як голова РНБО), так і в господарському та матеріально-технічному забеспеченні ЗСУ для виконання цих задач.
Ну а розмінування Чонгару - стаття 111 ККУ, але, на жаль, воно зараз недоторканне.
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15.02.2023 21:16 Відповісти
Коротше, він розмінував чи саперно-інженерна бригада?
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15.02.2023 21:20 Відповісти
Підрозділ саперів, звісно!
Питання лише в тому, хто дав команду: Верховний головнокомандувач (він же преЗЕдент), Голова РНБО (він же преЗЕдент), чи голоковнокомандувач ЗСУ (такий собі Хомчак на той час, призначений за поданням преЗЕдента). Керівництво МО до цього причетне лише тим, що їм потрібно було врахувати вивільнені міни і забезпечити їх зберігання чи продаж.

Зараз ви, пане, намагаєтесь мене вивести на те, щоб я погодився з тим, що сантехнік стоматологічної клініки може лікувати та протезувати зуби. Але ж це не так. (До речі: лікуванням та протезуванням займаються різні фахівці. Звісно, є люди, які опанували обидві ці спеціальності, але це, здебільшого, виключення, ніж правило).
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15.02.2023 21:47 Відповісти
О, це прекрасно. Ми все ближче до істини. Раз був наказ і виконавці, то має бути і слід (сам наказ, доручення, свідчення, очевидці). Наказ міг дати будь-хто по вертикалі від умовного комбрига (виконавця) до верховного. Не варто про це також забувати. Це вже принаймні конкретика, а не популізм, який я процитував вище. Популізм - це рудимент радянщити та ознака твердолобості, який з нації потрібно викорчовувати.
Отже, якщо був факт розмінування, чому досі всі мовчать? Чому мовчить солдат, який вставляв чеку? Чому мовчить завсклад, який приймав на зберігання? Чому мовчать очевидці? Хіба це не дивно з огляду на те, що про більшість подій на фронті ми дізнаємось ще до офіційних звернень ГШ? Тоді, власне, в мене виникає питання "А был ли мальчик?"

"Зараз ви, пане, намагаєтесь мене вивести на те, щоб я погодився з тим, що сантехнік стоматологічної клініки може лікувати та протезувати зуби." - зовсім ні. Я б навіть сказав, навпаки.
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15.02.2023 22:23 Відповісти
Згадайте: хто керує судово-правовою системою? Ну а військової прокуратури в Україні немає.

Ну а про те, що "мовчать" - то це не правда. Навіть тут, на "Цензорі", я бачив скріншоти про те, де. як і ким погоджувалося таке рішення. Здається то було на якомусь комітеті ВРУ. Ну а заява Верещук у лютому минулого року - то вже збите до оскоми.

Але це все не стосується початкової теми: "яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті"? Ну і щоб вже не порушувати контекст мого початкового питання, то: з якого дива керівництво МО коментує ведення бойових дій, якщо це не входить до їх повноважень?
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15.02.2023 22:39 Відповісти
Згадайте: хто керує судово-правовою системою? Ну а військової прокуратури в Україні немає.
- до обов'язків суду не входить збирання доказів. Лише оцінка. Для цього є слідство: прокуратура, НАБУ, СБУ ітд в залежності від кваліфікації злочину.

"Ну а про те, що "мовчать" - то це не правда. Навіть тут, на "Цензорі", я бачив скріншоти про те, де. як і ким погоджувалося таке рішення. Здається то було на якомусь комітеті ВРУ. "
- Ви довіряєте тим картинкам? Досить активно живу в інформаційному просторі і жодного разу не бачив подібних заяв від військових. Лише раз бачив відео про наших танкістів, які махали ручкою кацапським танкістам на Херсонщині в перші дні війни. Виглядало, як втрата управління. Здається, тут навіть було. Пошукаю, скину, якщо цікаво.

"Ну а заява Верещук у лютому минулого року - то вже збите до оскоми."
- Верещук ніхто. Жодного відношення до безпосереднього управління військами вона не має.

Що стосується початкової теми.
"яким чином керівництво МО дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті" - відповідаю - таким самим чином, як керівництво ЗСУ. Адже керівництво МО входить до складу керівництва ЗСУ. Ви ж не питаєте "яким чином керівництво ЗСУ дотичне до ведення бойових дій та аналізу ситуації на фронті". Ви вперто не хочете піднятися на один щабель цієї вертикалі.
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15.02.2023 23:06 Відповісти
Знайшов https://youtu.be/oP1Zl-*****?t=369 відео.
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15.02.2023 23:24 Відповісти
То все добре, дякую. Але на моє початкове питання ви, пане, так і не відповіли. Тому закінчуємо цю бесіду.
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16.02.2023 09:44 Відповісти
..... напісяла Маляр! Даоі не читаю - далі буде понос!
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15.02.2023 20:03 Відповісти
Аналогічно. Чому ця адвокат, яка ні одного дня не проходила службу в ЗСУ стала зразу заступником міністра? Яйця по 17 грн.,вже всі порахувала і лізе в аналітичну роботу? Які поради і яку користь ЗСУ можуть приносити такі заступники міністра?
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15.02.2023 21:34 Відповісти
в число мобилизованных входят не только орки, но и с оккупированных территорий
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15.02.2023 20:06 Відповісти
ДНР ЛНР
А були наші ...)(((((((((
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15.02.2023 20:18 Відповісти
Бо вони нелюди і "зеків" за людей не вважають... Але якщо розібратися, то керівництво раши у повному складі на чолі із пу, повинне іти у наступ попереду зеків...( Так як їх гріх набагато тяжчий за усі гріхи рашистів разом узятих...)
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15.02.2023 20:07 Відповісти
Алибаба

@CaucasianRebel

·

https://twitter.com/CaucasianRebel/status/1625761023222329345 10 ч

В Турции арестовали одного из сотрудников российского МЧС, который украл деньги во время поисковых работ в пострадавших от землетрясения районах

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15.02.2023 20:09 Відповісти
как там в "Джентльменах удачи" - в чан с дерьмом янычара с ятаганом и возить по улицам городов
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15.02.2023 20:12 Відповісти
ось такі штуки потрібні
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15.02.2023 20:10 Відповісти
Для них набоїв не напасешся.
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15.02.2023 20:15 Відповісти
шкода, що на свинособак набоїв жаліють,але це жорстка реальність відсутності патронних заводів в країні.
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15.02.2023 20:38 Відповісти
а навіщо іх формувати. вони і так смертніки
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15.02.2023 20:11 Відповісти
зомбі й так формально мертві
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15.02.2023 20:13 Відповісти
Особливо сильна мотивація у тих кого піймали на вулиці і відправили на фронт.
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15.02.2023 20:42 Відповісти
Хай їх хробаки жаліють, раз мозоку нема...
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15.02.2023 20:32 Відповісти
Что такое аня маляр ?

Многие украинские телеканалы (Интер, 1+1, Украина, Прямой, СТБ и другие) привлекали ее как эксперта на политических и социальных ток-шоу. Какое-то время осенью 2017 года Анна сотрудничала с программой "Криминал на Прямом", была звездой ток- шоу " Один за всех" и
" Битва экстрасенсов", " Жди меня ". Это ее уровень!
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15.02.2023 20:34 Відповісти
Немає довіри до цього спікера:
1) що мобіки роблять у пвк?
2) яку техніку може знищити штурмовик, привезений на позицію вантажівкою і викинутий з неї підсрачником кадирівця?
3) навіщо їх довше готувати, коли їх задача-розвідка боєм?
Мобіки лише мобільна мишенна обстановка.
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15.02.2023 20:49 Відповісти
Я извиняюсь, наших тоже не мало молотят, только это секрет полишинеля
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15.02.2023 21:22 Відповісти
Видалять тебе, бо...
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15.02.2023 21:34 Відповісти
Хіба на війні буває інакше?
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15.02.2023 22:09 Відповісти
В противоборстве мяса против железа - мясо всегда проиграет.
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15.02.2023 21:56 Відповісти
 
 