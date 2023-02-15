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Столтенберг про допомогу Україні: Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти

столтенберг

Президент РФ Володимир Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.

"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг

Автор: 
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Топ коментарі
+15
***** розуміє тільки силу, а не овече бекання. Якби ви перестали сцятися і нарешті дали Україні всю потрібну зброю, питання ***** б вже було вирішене, і тисячі наших життяів - збережені. Але ж ні.
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15.02.2023 20:37
+13
при всій повазі - керівник НАТО повинен бути пітбулем або ротвейлером, а не балонкою
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15.02.2023 20:35
+10
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15.02.2023 20:36
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Хворі люди адекватно не сприймають ситуацію....
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15.02.2023 20:33 Відповісти
при всій повазі - керівник НАТО повинен бути пітбулем або ротвейлером, а не балонкою
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15.02.2023 20:35 Відповісти
не ображайте балонку-вона в порівнянні з цим просто бійцівський пес...
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15.02.2023 20:37 Відповісти
в НАТО не повинно бути *******, але вони там є. реальність, нажаль, така, відстійна.
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15.02.2023 20:38 Відповісти
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15.02.2023 20:36 Відповісти
Цей протух, нєсітє новово!
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15.02.2023 20:38 Відповісти
***** розуміє тільки силу, а не овече бекання. Якби ви перестали сцятися і нарешті дали Україні всю потрібну зброю, питання ***** б вже було вирішене, і тисячі наших життяів - збережені. Але ж ні.
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15.02.2023 20:37 Відповісти
не получиться як у дєдов , абідно ...Все дитинство з дерев'яними автоматами у фашиків та партизанів програли цілі покоління ..ось він їм дав мрію дитинства не косиос не зірки ,а автомат калашнікова
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15.02.2023 20:39 Відповісти
А мрія виявилася хибною о це розчарування поколінь .
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15.02.2023 21:54 Відповісти
Ці постійні мантри ***** не зрозуміє. Воно зрозуміє коли далекобійні ракети прилетять в кремль. А ракет не дають а тільки пи₴дять,як Йенс.
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15.02.2023 20:42 Відповісти
Отож, цей хрін вже 9 років (аж з 2014) виступає за "весільного" генерала що він зробив, крім махання пальчиком *****?
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15.02.2023 21:48 Відповісти
"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти..." Джерело:

Але він розуміє, що держава з найбільшим запасом ЯЗ "не може програти".
Ви вже там (в НАТО, G7, ЄС, ООН чи ще де) вже вирішили що робити з московією після перемоги України? Вирішуйте швидше - люди гинуть!
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15.02.2023 20:43 Відповісти
Нічого він не зрозуміє...Для розуміння потрібно мати розум, а не амбіції..
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15.02.2023 20:49 Відповісти
головне щоб НАТО зрозуміло що Україна може перемогти ! бо нам підсовують нічию ...
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15.02.2023 20:51 Відповісти
русскую рулєтку придумали русскіє

це вершина їхньої здатності зрозуміти інших, зокрема генсека НАТО
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15.02.2023 20:55 Відповісти
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15.02.2023 21:01 Відповісти
так я ви поставляете цю допомогу клоуни то дам то не дам то сумніваюсь-Украина получит от союзников меньше танков, чем было обещано, - Bloomberg
"Союзники пытаются собрать два полных дивизиона танков Leopard 2 для Украины. Германия и Португалия обещали отправить Leopard 2 версии A6: 14 из них пообещало правительство Берлина, а три - от Португалии. Мы не достигнем размера батальона", - заявил Писториус.https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-15/ukraine-to-receive-fewer-battle-tanks-from-allies-than-promised?srnd=premium-europe
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15.02.2023 21:01 Відповісти
Окурок скоїв таку кількість ірраціональних дурниць,
що апелювати до його здорового глузду - безглуздо.

Він зажратий від всевладдя недоумок.
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15.02.2023 21:04 Відповісти
Нема там чим розуміти. Він всіх вас зневажає.
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15.02.2023 21:43 Відповісти
краще вбити, не можна чекати коли зрозуміє
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15.02.2023 21:48 Відповісти
сидя в бункере ***** озарён победой над НАТО - "дедывоевали " и за ценой не постоит дебильных орков достаточно
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15.02.2023 21:49 Відповісти
Все це муйня. Йому до розуміння ще далеко. Ми з таким постачанням ще роки зо два будемо відвойовувати Донбас. А Крим - то взагалі, він у расеян скрепний. І тут 50/50 допоможе нам Захід його відбити, чи буде давити на укладення миру для запобігання ядерного удару.
Тому, маючи ЯО, про яке розуміння у нього взагалі може йти мова?
Взагалі чим далі тим більше спадає на думку що західне формулювання "ми з Україною стільки, скільки буде потрібно" має різне значення для нас та Заходу. Для нас це повна деокупація. А для Заходу цей момент "потрібності" може наступити одразу після демонстративного удару незначним ЯО десь посередині Чорного моря.
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15.02.2023 22:08 Відповісти
Розмови.... швидко,швидко,швидко , цого не дамо ,а це дамо, але через рік, просто знущання над здоровим глуздом
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15.02.2023 22:14 Відповісти
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15.02.2023 22:20 Відповісти
Любий школяр знає, що подібні заяви звуться «вімкнути дурня».
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16.02.2023 02:43 Відповісти
не свистеть надо, Енс, а насыщать Украину вооружениями... в том числе и самолетами... а свистеть в дудку - это каждый может...
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16.02.2023 07:48 Відповісти
 
 