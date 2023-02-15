Столтенберг про допомогу Україні: Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти
Президент РФ Володимир Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.
"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі", - підкреслив він.
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Але він розуміє, що держава з найбільшим запасом ЯЗ "не може програти".
Ви вже там (в НАТО, G7, ЄС, ООН чи ще де) вже вирішили що робити з московією після перемоги України? Вирішуйте швидше - люди гинуть!
це вершина їхньої здатності зрозуміти інших, зокрема генсека НАТО
"Союзники пытаются собрать два полных дивизиона танков Leopard 2 для Украины. Германия и Португалия обещали отправить Leopard 2 версии A6: 14 из них пообещало правительство Берлина, а три - от Португалии. Мы не достигнем размера батальона", - заявил Писториус.https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-15/ukraine-to-receive-fewer-battle-tanks-from-allies-than-promised?srnd=premium-europe
що апелювати до його здорового глузду - безглуздо.
Він зажратий від всевладдя недоумок.
Тому, маючи ЯО, про яке розуміння у нього взагалі може йти мова?
Взагалі чим далі тим більше спадає на думку що західне формулювання "ми з Україною стільки, скільки буде потрібно" має різне значення для нас та Заходу. Для нас це повна деокупація. А для Заходу цей момент "потрібності" може наступити одразу після демонстративного удару незначним ЯО десь посередині Чорного моря.