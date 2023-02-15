Російські окупанти конфісковують плавальні засоби в Новій Каховці для проведення диверсій, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поведінки росіян у окупованій Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", - зазнчається у повідомлненні.
Топ коментарі
+5 Evgeny N
показати весь коментар15.02.2023 21:39
+4 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар15.02.2023 21:45
+4 Fjall_Raven
показати весь коментар15.02.2023 21:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1625867234231963649
https://twitter.com/i/status/1625938283992649742
"- Аж шиньон в форточку вылетел!" (С) ))