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Новини
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Дніпро (543) Нова Каховка (179)

Російські окупанти конфісковують плавальні засоби в Новій Каховці для проведення диверсій, - Генштаб

каховка,нова

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поведінки росіян у окупованій Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", - зазнчається у повідомлненні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни цілеспрямовано здійснюють екоцид, осушуючи Каховське водосховище, - Верещук

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Топ коментарі
+5
Ну от! А кажуть, що санкції не діють! Надувних баб вже не вистачає
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15.02.2023 21:39
+4
трехочковый! операторы дронов просто красавчики ))
https://twitter.com/i/status/1625867234231963649
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15.02.2023 21:45
+4
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15.02.2023 21:48
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Ну от! А кажуть, що санкції не діють! Надувних баб вже не вистачає
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15.02.2023 21:39 Відповісти
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15.02.2023 21:48 Відповісти
трехочковый! операторы дронов просто красавчики ))
https://twitter.com/i/status/1625867234231963649
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15.02.2023 21:45 Відповісти
Четко видно как кацап в полёте пытается открыть запасной парашют.
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15.02.2023 22:00 Відповісти
Підводний човен шукають - для диверсій!
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15.02.2023 21:49 Відповісти
наши жахнули в дом так, что ванька через форточку улетел.... )))
https://twitter.com/i/status/1625938283992649742
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15.02.2023 21:51 Відповісти
ваньки молились явно ))
"- Аж шиньон в форточку вылетел!" (С) ))
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15.02.2023 21:57 Відповісти
Вставляти в плавзасоби чіпи-маячки і русня буде літати після плавання.
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15.02.2023 21:55 Відповісти
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15.02.2023 22:34 Відповісти
 
 