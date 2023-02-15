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Київ (19120) Кличко (3477) трамвай (233) тролейбус (47)

З 16 лютого у Києві відновлюють роботу трамвайні та тролейбусні маршрути, - Кличко

трамвай

Мер міста Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що з 16 лютого у місті відновлюється робота трамваїв та тролейбусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у телеграмі.

Мер Києва зазначив: "Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 січня в Києві відновлюють рух швидкісного трамвая

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Под видом трамваев НАТО вводит бронепоезда со специальными возможностями.
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16.02.2023 04:05 Відповісти
Сьогодні трамваї вже поїхали. Тепер ті німецькі автобуси, які обслуговували трамвайно-тролейбусні маршрути мають замінити чортові маршрутки.
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16.02.2023 07:21 Відповісти
Щоб замінити маршрутки, треба виключно політична воля.
У нинішньої київради, так само як і у попередніх, її немає. Бо жодна притомна людина не відмовиться від мільярдів налу, який тобі просто вносять у валізі "збиткові перевізники".
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16.02.2023 09:24 Відповісти
 
 