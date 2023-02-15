З 16 лютого у Києві відновлюють роботу трамвайні та тролейбусні маршрути, - Кличко

Мер міста Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що з 16 лютого у місті відновлюється робота трамваїв та тролейбусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у телеграмі.

Мер Києва зазначив: "Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв".

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