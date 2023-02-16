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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Протягом 15 лютого ворог 4 рази обстріляв Сумщину, зафіксовано понад 30 прильотів, - ОВА

сумщина,чернігівщина

Сумська ОВА оприлюднила інформацію про ситуація на прикордонні станом на 21.00 протягом 15 лютого 20223

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Миропільської, Краснопільської, Новослобідської, Білопільської.

Було зафіксовано понад 30 прильотів, у тому числі скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

- Миропільська громада: опівдні з території рф здійснено обстріл громади орієнтовно з міномету −10 прильотів.

- Краснопільська громада: о 14.35 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

- Білопільська громада: був мінометний обстріл с. Атинське 14 прильотів.

- Новослобідська громада: теж росіяни били ймовірно з мінометів − 8 прильотів.

Попередньо − без наслідків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано майже 50 вибухів, - Держприкордонслужба

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16.02.2023 00:44 Відповісти
 
 