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Полтавщина (1002) повітряна тривога (801)

Вночі 16 лютого під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи, - ОВА

тривога

У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області була оголошена повітряна тривога.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Як повідомили Суспільному місцеві жителі, у Полтавському районі пролунали звуки вибухів.

"У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога", - зазначається у повідомленні Суспільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В напрямку Дніпропетровщини рухаються "шахеди", - ОВА

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в Полтаве тихо
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16.02.2023 01:25 Відповісти
уже не очень тихо😒
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16.02.2023 01:45 Відповісти
Вообще ничего не слышал
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16.02.2023 07:24 Відповісти
Да это Полтавские куры разбираются кто будет нести яйца в ЗСУ по 17 за метр квадратный
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16.02.2023 01:35 Відповісти
В той клуб де рашатанці були не прилетіло?
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16.02.2023 01:45 Відповісти
лучше б на голову мамая
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16.02.2023 01:47 Відповісти
І знову тривога. Падли, щоб ви всі здохли.
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16.02.2023 01:55 Відповісти
"Католік телефонує на номер 384. Потенційний ризик для запуску крилатих ракет сьогодні вночі"
https://mobile.twitter.com/olga_pp98/status/1625992686913085440

(5 годин тому)
"Голос російського стратегічного бомбардувальника ставить 4694 кГц USB. Сигнал передавача на засоби діяльності Туполєва ТУ-22м3. Імовірність атаки крилатими ракетами 50/50."
https://mobile.twitter.com/olga_pp98/status/1625926229588049936
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16.02.2023 02:49 Відповісти
 
 