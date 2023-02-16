10 177 8
Вночі 16 лютого під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи, - ОВА
У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області була оголошена повітряна тривога.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
Як повідомили Суспільному місцеві жителі, у Полтавському районі пролунали звуки вибухів.
"У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога", - зазначається у повідомленні Суспільного.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/olga_pp98/status/1625992686913085440
(5 годин тому)
"Голос російського стратегічного бомбардувальника ставить 4694 кГц USB. Сигнал передавача на засоби діяльності Туполєва ТУ-22м3. Імовірність атаки крилатими ракетами 50/50."
https://mobile.twitter.com/olga_pp98/status/1625926229588049936