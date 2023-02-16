Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до важливих міжнародних заходів, які мають відбутися 16-17 лютого, а також намагається наблизити старт переговорів щодо членства у Європейському Союзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 15 лютого
Він підкреслив: "Сьогодні в нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. У ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.
(...) Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулась і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту премʼєр-міністра Швеції".
Зеленський нагадав, що саме Швеція зараз головує у Євросоюзі.
"І в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це", – сказав український президент.
Він наголосив, що зі швецьким премʼєрам говорили і про подальшу оборонну допомогу, і про зброю для України, і про шведські "Арчери" – одну з найсильніших артилерійських систем, які мають допомогти українським воїнам.
Зеленский додав, що у середу говорив також із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йому український лідер подякував за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку й за "мудрий погляд на захист міжнародного права".
"Домовилися співпрацювати в глобальних інституціях", – підсумував Зеленський.
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За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1532/20 був причетний до втечі судді https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Чауса https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
10 вересня 2019 року став заступником керівника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента , де займається питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. Член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
Цікавим виглядає і зв'язок Смирнова із ще одним бізнесменом - власником Dnipro Agro Group Василем Астіоном. У річній декларації Андрія Смирнова сказано, що він у 2019 році https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6aea595c-fa0d-43f9-b161-5*********** отримав кредит у розмірі 9,8 млн гривень від Ольги Астіон, матері бізнесмена Василя Астіона. Сам Астіон має неоднозначну репутацію, йому https://latifundist.com/novosti/52779-astion-zameshan-v-rejderskom-zahvate-horolskogo-kombinata-detskogo-pitaniya--sazhinov приписують причетні сть до рейдерського захоплення "Хорольського молочно-консервного комбінату дитячого харчування". А тесть Астіона - Михайло Кошляк, раніше керівник силового блоку гурту "Приват". У 2015 році Кошляка було затримано правоохоронцями, а його https://ukrop.party/uk/news/central/1730-mikhaylo-koshlyak-perebuvaye-v-lukyanivskomu-sizo-stan-yogo-zdorovya-znachno-pogirshivsya-advokat адвокатом був Андрій Смирнов.
Незважаючи на таку яскраву біографію, Андрій Смирнов залишається вже два з половиною роки одним із найвпливовіших людей в Офісі Зеленського. І хоча багато експертів уже неодноразово зазначали, що Смирнов з його ймовірними зв'язками з Олександром Грановським, Сеяром Куршутовим та іншими персонами з кола Петра Порошенка навряд чи грає чесно, поки влада не вирішується на перестановки
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
голохвастоваголобородька. у його гримерки є свій гример, який робить обличче, яке хочеш. але він герой країни боневтік.
Невже тяжко підняти ці архиви? Чи 5 леопардів допоможуть Україні?
1.У всех 2 руки,как в ЕС-выполнено
2.У всех 2 ноги,как в ЕС-выполнено
3.Говорят ртом ,не жопой-выполнено
4.Умеют читать-выполнено
5.Некоторые могу даже писать-выполнено.
Яйца по 17 гривен в 2 раза дороже чем в ЕС-перевыполнено.
Герр путлер,песня эта обосрала и обосрала наш кремлевский ПОНТЫгон...
Требую расстрелять Симоньян за Киев за 2 дня
Штирлиц,в нашем деле главное Понты и аналоГовнеты...😝😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
А, натомість, повинні роботи все, щоб виконати умови вступу у ЄС:
1. Реформа КСУ
2. Судова реформа
3. Антикорупція
4. Боротьба з відмиванням коштів
5. Антиолігархічний закон (з урахуванням зауважень Венеціанської комісії)
6. Аудіовізуальне законодавство
7. Законодавство про нацменшини (з урахуванням зауважень Венеціанської комісії)
Їм вже все сказали, навіщо ще раз слухати ці вимоги?