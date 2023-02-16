Протягом 15 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 14 районів зосередження військ, 5 позицій ЗРК та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по росіянах протягом 15 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

У той же час, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 14 лютого уразили 9 районів зосередження окупантів, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ, - генштаб