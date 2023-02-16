Ворог вдарив трьома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, - ОВА (оновлено)
Вночі під час масштабної повітряної тривоги противник влучив у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі - згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - зазначив він.
Пізніше Козицький уточнив, що три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.
"Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих - нема. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих", - зазначив він.
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