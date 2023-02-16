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Львівщина (2295) обстріл (27076) ракети (3926) Козицький (125)

Ворог вдарив трьома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, - ОВА (оновлено)

Вночі під час масштабної повітряної тривоги противник влучив у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі - згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - зазначив він.

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Пізніше Козицький уточнив, що три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.

"Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих - нема. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих", - зазначив він.

Ворог вдарив трьома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, - ОВА 01

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Зачем информация по попадание ?
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16.02.2023 07:31 Відповісти
А хто знає, чи ця інформація правдива? От я зараз напишу, що попали кудись конкретно. А кацапи нехай думають, чи це правда. Пошлють якогось свого купленого перевіряти, а той може засвітитись. Це-війна, і воювати можна різними способами.
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16.02.2023 08:10 Відповісти
І це ще в кого яка структура критична.
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16.02.2023 08:55 Відповісти

Ночью силы ПВО уничтожили 6 вражеских ракет типа «Калибр» над Николаевской и 2 над Херсонской областями, сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк

Все 8 ракет выпустил российский корабль из акватории Черного моря.
🇺🇦
Есть попадание на Севере, Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях, - Ермак о ночной атаке РФ.

Россияне сменили тактику. Проводят активную разведку, применяют фальш-цели.
🇺🇦
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16.02.2023 07:34 Відповісти
" Ми вийшли на графіки без відключень " , дуремари
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16.02.2023 07:50 Відповісти
Пора би вже й по Севастополю дати гідну відповідь, де базуються ті всі кораблі !!!
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16.02.2023 08:13 Відповісти
Для запоребрикових мразей треба писати, що все влучили, все згоріло. І було б непогано знеструмити Москву і Петербург
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16.02.2023 08:29 Відповісти
И где крутое ПВО.
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16.02.2023 09:55 Відповісти
в польше
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16.02.2023 12:51 Відповісти
 
 