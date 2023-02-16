Кримчан агітують здавати кров для поранених окупантів. Станції переливання відкриваються у прифронтових областях РФ, - Генштаб

В Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим "Центром крові" розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій.

"Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях", - йдеться у повідомленні.

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