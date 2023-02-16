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армія рф (16180) Крим (14081) росія (63574) втрати (4282) кров (62)

Кримчан агітують здавати кров для поранених окупантів. Станції переливання відкриваються у прифронтових областях РФ, - Генштаб

окупанти

В Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим "Центром крові" розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій.

"Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях", - йдеться у повідомленні.

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А мочу ?
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16.02.2023 07:29 Відповісти
Нащо їм кров, капайте бояру
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16.02.2023 07:31 Відповісти
Хворих на СНІД, СІФІЛІЗ,туберкульоз, гонорею і тп Кримчан , ласкаво просимо!!!!
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16.02.2023 07:41 Відповісти
так это же прекрасно... надо помочь... надо собрать группу расийских патриотов с такими вещами как - Заболевания, которые передаются через донорскую кровь: инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, сифилис врожденный или приобретенный, вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра, болезнь Крейтцфельдта-Якоба), паразитарные заболевания (эхинококкоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз)
Соматические заболевания: злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, полное отсутствие слуха и (или) речи, психические заболевания, наркомания, алкоголизм Сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь II - III ст., ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, ************** эндартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит, эндокардит, миокардит, пороки сердца.
и пошло-поехали...
вперде расия...
друзья расии, вперед на помощь... но помните, без наличия болезней кровь не сдавать...
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16.02.2023 07:45 Відповісти
А де фото черг на здачу крові??
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16.02.2023 08:20 Відповісти
Ну що - будем очікувать коли російські "геббельси" почнуть агітацію у школах Бо гроші на оплату донорства (як завжди) - "зажилять", а серед дорослих мало знайдеться дурних Та й хворих серед них повно Тому зіграють на "патриатизме юных"!
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16.02.2023 09:14 Відповісти
Лайна можна підвезти, ніхто не помітить різниці
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16.02.2023 10:42 Відповісти
На зонах нехай відкривають ці пункти, там донорів дофіга.
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16.02.2023 11:19 Відповісти
 
 