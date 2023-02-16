Ворог вночі запускав БПЛА та ракети. Є влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, - ОП

Вночі відбулась чергова ракетна атака росіян на Україну. Ворог запускав БПЛА та ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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