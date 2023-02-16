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армія рф (16180) обстріл (27076) ракети (3926) Єрмак Андрій (1352) дрони (4299)

Ворог вночі запускав БПЛА та ракети. Є влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, - ОП

ракета,ракети

Вночі відбулась чергова ракетна атака росіян на Україну. Ворог запускав БПЛА та ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, - ОВА

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Топ коментарі
+21
Знову ОП попереду, все знає! Куди там Генштабу.
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16.02.2023 07:32
+21
Стулив би пельку цей завгосп😡 Такі події коментуються тільки військовими.
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16.02.2023 07:48
+10
То на скільки ще разів ракет залишилось,підар мордатий?
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16.02.2023 07:36
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Знову ОП попереду, все знає! Куди там Генштабу.
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16.02.2023 07:32 Відповісти
Ворог видихся, але кошмарить Україну регулярно. Це коли небезпеку применшують . Ворога не можна не дооцінювати.
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16.02.2023 07:33 Відповісти
То на скільки ще разів ракет залишилось,підар мордатий?
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16.02.2023 07:36 Відповісти
Стулив би пельку цей завгосп😡 Такі події коментуються тільки військовими.
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16.02.2023 07:48 Відповісти
А ти глянь на це під іншим кутом: як "завгосп" скрипить зубами і біситься, коли змушений ТАКЕ писать? Адже його послали саме заважать подібним речам! А він змушений писать "переможні" реляції не окупантам, а нашим воїнам!
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16.02.2023 09:07 Відповісти
Краще б написав, чому три роки не робили систему ППО ПРО "Кільчень"? Чому не робили "Грім 2" та "Вільху М", якими можна було вдарити по аеродромах Цапії?
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16.02.2023 09:33 Відповісти
"Вільху" потроху робили Але не знайшлося там своїх "чорновол" з "пашинськими" щоб встигнуть вивезти запаси ракет зі складів І по них вдарили росіяни (чи-то ракетами чи літаками) Читав що у Малині
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16.02.2023 09:54 Відповісти
.. так арестовича та тимошенку звільнено... то приходиться виконувати їх роботу.... А ще й замість зеленого дурня країною керувати .... Не всякий потягне таке навантаження...)))
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16.02.2023 12:39 Відповісти
фальшь ракеты говорит о том что у ***** боезапас на исходе и кроме железяки пускать нечего...
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16.02.2023 07:49 Відповісти
А мысль о том что таким образом они просто тратят наш ограниченный запас ракет к ПВО, вам в голову не приходила?
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16.02.2023 08:10 Відповісти
вы мыслите таким образом что ***** будет звонить в штаб ПВО и предупреждать какие ракеты пускает забивать или нет...
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16.02.2023 08:18 Відповісти
Я мыслю реалистично и не верю в эти сказки про "ракет на 2-3 атаке" и запасы на исходе...
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16.02.2023 08:38 Відповісти
Та да! Вже 1 рік як на ісходє...((
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16.02.2023 11:23 Відповісти
Жоден російський ракетний завод не знищено, а всі необхідні комплектуючі продовжують надходити контрабандою...
А нам продовжують вішати локшину, що у кацапів черговий раз залишилось ракет на на 1,5 - 2,0 обстріли...
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16.02.2023 08:54 Відповісти
Ще неймовірно виглядає і те що кажуть про перемогу не переходячи кордону ворога і не знищуючі військові заводи, який довбень повірить в казочки що так можливо виграти. Відбити так але перемога коли війська та засоби ворога знищені разом з промисловістю и запасами...
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16.02.2023 09:17 Відповісти
А З ЯКИМИ ВОНИ ЧІПАМИ !!!???
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16.02.2023 07:55 Відповісти
Контрабандними, ясна річ...
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16.02.2023 08:55 Відповісти
Зечмоням опи на чолі з дєрмаком сняться лаври "совінформбюро". Ще курвисько виступи і голосом Левітана розкажи скількома асфальтоукладчиками і смоловозами відбивали повітряний напад кацапотварюк!
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16.02.2023 08:33 Відповісти
ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА Джерело:

половина- це не бiльшiсть. це поганий, на жаль, результат...
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16.02.2023 09:01 Відповісти
рашистський агент, в ОП, і відповідальний за корегування ,та наведення ворожих рашистських ракетно-дронових обстрілів інфраструктурних обєктів в Україні зробив доклад в ставку про ефективність атаки цієї ночі.
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16.02.2023 09:12 Відповісти
Однозначно, ця погань постійно так робить, і не лише в питаннях обстрілів ракетами.
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16.02.2023 09:25 Відповісти
Необхідно знищувати носії ракет бо як бачимо у них є можливість поповнювати арсенал..
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16.02.2023 09:27 Відповісти
Млять!
С момента появления шахидов я предлагал НАМ запускать фальшивые цели в Расию!

где НАШИ щарики, облепленные фольгой???
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16.02.2023 10:20 Відповісти
Пора вже бити по такій самій інфраструктурі московіі. Досить вже того садизму по відношенню до нас. Треба їх нищити хоча б там, куди долітає наша зброя…досить вже того «гуманізму» до кацапі
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16.02.2023 11:19 Відповісти
 
 