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Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили

калібр

Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пізніше уточнив, що всього в ударі було застосовано 36 ракет.

"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет. Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети", - інформує Залужний. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог випустив 8 "Калібрів", всі збито на Півдні, - ОК "Південь"

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

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Топ коментарі
+16
Вряд-ли, скорее хорошо подготовились, не зря шариками небо над нами усеяли.
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16.02.2023 08:08
+15
Бо мы, тупые терпилы, предпочитаем асфальтоукладчик(в умелых руках).
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16.02.2023 08:34
+14
Дивлячись як русня рік ****** ракетами по всій Україні, і не отримує "отвєтку" по своїм містам, чому жодний український політик який нищив ВПК не скоїв самогубство
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16.02.2023 08:31
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На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет. Джерело:
Ну як це немає? С-300 якраз для таких болванок і підходить.Ця ракета дуже добре видна на радарах і швидкість там надзвукова,але не гіперзвукова.Її створювали під ядерну боєголовку.щоб нищити авіаносні групи.Але вона давно застаріла і нічого авіаносцям не зробить.А от тероризувати цивільне населення.то добре підходить.
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16.02.2023 08:27 Відповісти
О, "эксперт" по ПВО появился... Не может С-300 их перехватывать! Только чисто случайно, может повезти.
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16.02.2023 08:32 Відповісти
Тут непотрібно бути експертом.
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16.02.2023 08:40 Відповісти
тут мабуть уся справа в тому, що дуже мало часу є для того, щоб змогти перехопити ці ракети. для того, щоб їх перехоплювати комплеквсами С-300 потрібна дуже висока густота цих самих С-300. щоб вони були розгорнуті дуже щільно. тоді якийсь із цих комплеків встигне їх перехопити і збити. Навіть якщо буде кілька батарей Петріотів, вони все одно не зможуть закрити все українське небо. Іншими словами, чим більша кількість комплексів, навіть стареньких С-300, то тим менша ймовірність влучень ракетами х-22.
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16.02.2023 08:53 Відповісти
С-300 і придумали для швидколетячих об'єктів.Можливо і не вистачає самих ппо.Можливо побоюються збивати,над житловими масивами.Але казати,що ці ракети неможливо збити,це підсвідоме підхвалювання москалів.
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16.02.2023 09:01 Відповісти
я теж вважаю, що не варто було таке казати. кацапи це взяли на вус і стали запускати набагато більше х-22. хоча раніше не казали подібного. почали казати як би для виправдання після того як Арестович ляпнув про те, що можливо цю ракету над Дніпром збило наше ППО і вона влупила рикошетом в будинок. Хоча він тоді це не стверджував, бо я тоді дивився цей ефір з Фейгіним, а він тоді казав, шо це "швидше за все ППО підбили цю ракету - точно не знаю, потрібно розбиратись і уточняти." і тут почали розганяти ту зраду в ефірі. і в першу чергу це перекрутили цапські пабліки, а потім це підхопили наші дебіли і почався той треш. у нас є купа "змі" і "блогерів", які пасуться на кацапському контенті і в погоні за лайками і сенсаціями поширють кацапські наративи в нашому просторі, не фільтруючи інформацію.
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16.02.2023 09:12 Відповісти
Тепер ці ракети можуть просто побоюватися збивати.А експерти,постійно кажуть дурниці,а населення вірить.
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16.02.2023 09:17 Відповісти
та не думаю, що будуть боятися їх збивати. скоріше не встигатимуть їх збити. хоча... враховуючи той факт, що у тих ракет х-22 велика похибка точності влучань, то можуть і дійсно спецом їх не чіпати, щоби не тратити боєзапаси ракет ппо.
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16.02.2023 09:22 Відповісти
Ця ракета швидка,але її видно з далеку.Часу мало би вистачати.
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16.02.2023 09:29 Відповісти
це якщо поруч є ППО, яке може встигнути перехопити цю ракету.
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16.02.2023 09:35 Відповісти
Та не дуже і близько потрібно для С-300.Вона цю ракету бачить за більш ніж 100 км.По вікіпедії пише,що в нас цих комплексів було на 2022 рік рік 250 одиниць.Це то дуже багато,якщо вони всі би були працюючі і якщо ця інформація,хоч наближена до реальності.Хоча в нас територія величезна.
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16.02.2023 09:42 Відповісти
так отож. тут багато факторів. та й не факт, що їх зараз теж є 250 штук.
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16.02.2023 09:52 Відповісти
Москалі кілька одиниць гарантовано знищили,ще майже на початку війни.Навіть вони відео таке показували.А скільки ще було знищено,та пошкоджено,також невідомо.
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16.02.2023 09:56 Відповісти
так отож.
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16.02.2023 09:58 Відповісти
"експерте", ракету яка падає на ціль недостатньо вразити потоком уламків як це робить С-300 - ракета як падала так і буде падати

для знищення ракети на балістичній траєкторії потрібний кінетичний перехоплювач - в буках і с300 такі є ?

якщо це не розумієте - сидіть рівно і не розносьте брехню
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16.02.2023 10:27 Відповісти
Ракети ж різні є до С-300.Та й якщо вразити балістичну ракету,то то вже будуть шматки,а не ракета.Звісно що і шматки можуть впасти.А може бути таке,що балістична ракета взагалі не постраждає,а може бути таке,що балістична ракета зовсім в інше місце впаде.Варіантів маса.

Ви самі то хто? Наслухалися жданових і арестовичів?
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16.02.2023 10:33 Відповісти
ні одної с-300 немає с кінетичним перехоплювачем

https://www.youtube.com/watch?v=kt0kaU8YohM йому можна він контужений, а Ви ?
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16.02.2023 10:39 Відповісти
С-300 здатна вражати балістичні.аеродинамічні цілі.Саме для цього і створювався цей комплекс.

Ви я бачу надивилися жданових і арестовичів.
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16.02.2023 10:41 Відповісти
для Вас є різниця між словами "вражати" і "знищувати"

вражена ракета на балістичній траєкторії продовжує бути загрозою

Ви взагалі розумієте слова "балістична траєкторія" чи я з "експертом" розмовляю?
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16.02.2023 10:49 Відповісти
Так під ураженням і мається на увазі знищення.Загрозою може бути будь які шматки,чи навіть уціліла ракета.Якраз над Києвом і падали на початку війни шматки ракет,після роботи ппо.

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16.02.2023 10:53 Відповісти
ні - це чомусь тільки Ви так вирішили - вражені ракетами ППО літаки в багатьох випадках повертаються на бази - нагадаю вам наш СУ-24МР який повернувся з розбитим правим соплом після враження

для КР враження - це майже гарантоване знищення - для БР це дуже малоймовірне знищення - як летіла так і летить далі - ну пробита уламками - той що ?
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16.02.2023 11:21 Відповісти
В літаків в більшості два двигуни. А Су-25 взагалі броньовані.І таке відбувається, якщо маленьким стінгером поцілити. Якщо ж велика ракета поціле літак, то він буде в більшості варіантів знищений.

Якщо балістична ракета поцілена бойовою частиною в 130 кг, вона спокійно може також і вибухнути одразу. Звісно шматки полюбому вже залишаться і будуть падати, але ж вони будуть падати не виключно на ціль, на яку йшла балістична ракета.
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16.02.2023 11:34 Відповісти
то Ви кіна надивилися - безпосередньо влучають в ціль ракети типу стінгер (теплова ГСП) ну і кінетичні перехоплювачі - ракети с радіолокаційним наведенням (бук, с-300) не мають такої точності - підриваються на відстані і вражають ціль потоком уламків
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16.02.2023 11:41 Відповісти
Є ж теплові ловушки. Може бути таке, що ракета в них попаде, може бути таке, що легко зачепить літак. Може ще бути купа варіантів.
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16.02.2023 11:48 Відповісти
На які ввдстпні підриваюттся ракети с-300?
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16.02.2023 11:49 Відповісти
пошукайте в інтернеті - те що я знаю для комплексу Круг - то це десятки метрів - точніше навести ракету дуже складно і тому там стільки вибухівки
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16.02.2023 11:58 Відповісти
Ми мали були доробити свою систему ППО ПРО "Кільчень", яка якраз мала збивати такі ракети, але Володя і єлдак купували новенькі асфальтоукладчики і білоруський бітум, а сьогодні не дали інструкції, як за допомогою асфальтоукладчика можна збивати ці ракети, щоб не падали на голови українців. І було б правильно, щоб Володя і всі урядовці його політсили одягали не однострій ЗСУ, а робу "Укравтодора".
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16.02.2023 08:53 Відповісти
Приедут "Патриоты" , дело сдвинется с мертвой точки.
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16.02.2023 08:32 Відповісти
Вони тільки десь Київ будуть прикривати,ну може ще щось.Та й вони на 100 відсотків ракети не збивають.Колись Ірак стріляв з комплексів Скад,то в деяких випадках не більше 50 відсотків ракет Петріот збивав.Зараз по доволі добре працює,якщо дивитися статистику.Але москалі вже витратили більше 5 тисяч ракет.не рахуючи усілякі смерчі і від С-300.
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16.02.2023 08:45 Відповісти
результат работы ППО - не очень. к сожалению.
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16.02.2023 08:29 Відповісти
ППО працює майже на відмінно. Просто на Ланосі, нехай і новому, ти не обженеш хоч і стару, але БМВ. Навіть Nasams та IRIS-T не можуть збити Х-22. Поставлять Patriot-потім будете критикувати ППО.
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16.02.2023 08:37 Відповісти
Не можуть збити ракету розробки 60-х років, яку прийняли на озброєння в першій половині 70-х? Навіщо ж німці тримають на озброєнні те, що нам передали, якщо воно не збиває розробку 60-х? І навіщо ті Iris було розробляти?
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16.02.2023 08:54 Відповісти
А навіщо було ті новіші калібри розробляти, які на усіх підлодках та фрегатах орків є ? От як раз ті калібри IRISи й збивають.
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16.02.2023 08:59 Відповісти
то ж лего у єдиному корпусі, її багато разів модернізували
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16.02.2023 09:20 Відповісти
ця ракета 60-років розробки проти нато немає ніяких шансів, бо зібють винищувачами бомбер ще на підльоті до точки пуску.
а нам ту застарілу ракету практично нереально збити, бо каци не бють на макс дальність тому час підльоту хвилини і в зоні дії ПВО вона вже фактично падає на ціль.
спасає тільки той факт що точність там +-1км. але кацапам для тероризму більше і не потрібно.
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16.02.2023 11:33 Відповісти
ты идиот сбивают все что можно просто всю територию прикрыть пока невозможно
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16.02.2023 12:08 Відповісти
Дивлячись як русня рік ****** ракетами по всій Україні, і не отримує "отвєтку" по своїм містам, чому жодний український політик який нищив ВПК не скоїв самогубство
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16.02.2023 08:31 Відповісти
Бо мы, тупые терпилы, предпочитаем асфальтоукладчик(в умелых руках).
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16.02.2023 08:34 Відповісти
Ты сам терпила и гнида!!гандон шо за всех отозвался ублюдок!!На диване удобно *********!!
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16.02.2023 16:56 Відповісти
Звідки їх ""все больше"? Від обіцянок Заходу і постозвонства Донілова/Рєзнікова?
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16.02.2023 09:28 Відповісти
Ну ирисы же дали? Хз, мож и насамсы уже здесь.
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16.02.2023 09:43 Відповісти
процент збиття залежить від якісного складу ракетної атаки
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16.02.2023 10:29 Відповісти
х22 на некотором отрезке полетя летят почти с гиперскоростью вертикально внищ-сбить даже Петриотом или Стампом их будет трудно. Тем более что у нас сейчас ни Петриота ни Стампа нет-вот Парашка и старается выстрелить по-максимуму пока это ПВО у нас нет. Запад всегда отстает своими поставками оружия которое нужно было еще в начале осени
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16.02.2023 11:29 Відповісти
это была бы эскалация (с)
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16.02.2023 23:57 Відповісти
а кацапсих троллей вообще как говна
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16.02.2023 12:10 Відповісти
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16.02.2023 08:59 Відповісти
«Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря» - «Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555»

КАК?! Фантастика. Либо кто-то п***дит.
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16.02.2023 09:08 Відповісти
ще 2 ракети х-59 забули дописати. разом 14 буде.
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16.02.2023 09:16 Відповісти
Патріот з Патріотами України в дорозі.
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16.02.2023 09:09 Відповісти
Він дві області хіба що прикриє, тому не треба великих сподівань.
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16.02.2023 09:37 Відповісти
А 3 Патріоти це уже 6 областей +те що маєте і те що прибуде.
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16.02.2023 10:06 Відповісти
Дякуємо, рідненькі, за кожну збиту ракету і врятовані життя.
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16.02.2023 09:37 Відповісти
За...ли вони по Кременчуку вже цими Х-22....Курс калібрів був той що й завжди ..
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16.02.2023 09:38 Відповісти
при неможливості гарантованого збиття Х-22 необхідно прийняти єдине правильне рішення про знищення аєродромів стратегічної авіаціі в єнгельсі та інших.
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16.02.2023 09:48 Відповісти
Не надо было Арестовича выгонять. Он бы 64 из 32 сбил.
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16.02.2023 10:13 Відповісти
Пора бить по аэродромам........шо б не повадно было.
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16.02.2023 11:08 Відповісти
Это те Х22 которые Америка заставила Украину передать парашке?. Спасибо большое. Хотя зная ментальность всех руководителей страны до Порошенко-думаю их всеравно-бы продали или попилили на цветмет. А этих Х22 у парашки еще дохрена и они хоть и не точные но очень мощные
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16.02.2023 11:27 Відповісти
ага злі амери змусили передати х22 кацапам в якості боргу за газ, а інші порізати на брухт.
Агент Юлія тоді добре попроцювала.
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16.02.2023 11:52 Відповісти
Если вы не разбираетесь в вопросе то не пигшите-будете вынглядеть умнее. США была инициатором международного договора об ограничении ракет средней дальности. По которому эти ракеты из СНГ должны были остаться только в Парашке и только воздушного и морского базирования и только в определенном количестве штук. Украина сделала глупость что подписала этот договор и продала ракеты по смещной цене-в 20 раз дешевле их себестоимести(по моему за 150 штук всего 800 млн баксов ). Украине не нужно было отказыватся от тактического ЯО и от ракет средней дальности на которых и ЯО и обычные боезаряды можно нести-это следствие глупости народа Украины и следствие давления США
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17.02.2023 11:03 Відповісти
К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет. Источник:
Предоставление ПРО Украине, способной сбивать Х22 - это что, "красная линия"??? На весь мир, что, не найдется одной ПРО??? Какой-то полный пздц творится в этом мире... А, о чем это я - Zевлада продаст ПРО кацапам... И, все -равно, получается - полный пздц...
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16.02.2023 12:09 Відповісти
в этом "мiре" слишком много ватных ботов вот кого надо сбивать еще на подлете
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16.02.2023 12:14 Відповісти
Дальность Х-22 до 400 км.
Бить нужно по местам пуска, чтобы она взлететь даже не могла. Как в Энгельсе.
Есть разведка, есть сотрудничество с НАТО в плане наблюдения из космоса. Они же отслеживают ядерное оружие.
Нужны ракеты для HIMARS JFS-M ~ 500 км и Atacms ~ 300 км
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16.02.2023 12:28 Відповісти
Эти ракеты с самолетов запускают. Самолет может взлететь с аэродрома в тыс км дальности,подлететь к границе Украины и выпустить ракеты-и дальности ПВО не хватит сбить самолет. А ракет в 1000-2500 км США нам никогда не дадут. А свои мы изготавливали но отказались и от изготовления и распродали советские запасы х55
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17.02.2023 11:07 Відповісти
Все верно. X-22 запускают с самолетов. Ракеты хоть и старые, но их очень трудно сбивать даже самыми современными комплексами. А сбивать нужно!
Легче всего и правильней их уничтожить на земле вместе с носителем. Для этогонужна отличная разведка и ударная ракета, которой нет у нас на сегодня!
Не сработало, тогда должна работать следующая линия обороны - ПВО, которых нет у нас на сегодня.
Я уверен, что раз пошли такие вызовы, то наше МО и НАТО должны предпринять срочно какие то шаги для решения той проблемы!
Нам необходимы: ракеты JFS-M до 500 км и Atacms до 300 км и ПВО Patriot и SAMP/T.
ПВО Украины уже сегодня самая лучшая в мире, благодаря коалиции стран! Но есть необходимость куда совершенствоваться.
И еще я уверен, что мы идем за событиями, а не предвидим их и это плохо!
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17.02.2023 16:41 Відповісти
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