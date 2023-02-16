Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили
Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.
"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться у повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пізніше уточнив, що всього в ударі було застосовано 36 ракет.
"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет. Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети", - інформує Залужний.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.
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Ну як це немає? С-300 якраз для таких болванок і підходить.Ця ракета дуже добре видна на радарах і швидкість там надзвукова,але не гіперзвукова.Її створювали під ядерну боєголовку.щоб нищити авіаносні групи.Але вона давно застаріла і нічого авіаносцям не зробить.А от тероризувати цивільне населення.то добре підходить.
для знищення ракети на балістичній траєкторії потрібний кінетичний перехоплювач - в буках і с300 такі є ?
якщо це не розумієте - сидіть рівно і не розносьте брехню
Ви самі то хто? Наслухалися жданових і арестовичів?
https://www.youtube.com/watch?v=kt0kaU8YohM йому можна він контужений, а Ви ?
Ви я бачу надивилися жданових і арестовичів.
вражена ракета на балістичній траєкторії продовжує бути загрозою
Ви взагалі розумієте слова "балістична траєкторія" чи я з "експертом" розмовляю?
для КР враження - це майже гарантоване знищення - для БР це дуже малоймовірне знищення - як летіла так і летить далі - ну пробита уламками - той що ?
Якщо балістична ракета поцілена бойовою частиною в 130 кг, вона спокійно може також і вибухнути одразу. Звісно шматки полюбому вже залишаться і будуть падати, але ж вони будуть падати не виключно на ціль, на яку йшла балістична ракета.
а нам ту застарілу ракету практично нереально збити, бо каци не бють на макс дальність тому час підльоту хвилини і в зоні дії ПВО вона вже фактично падає на ціль.
спасає тільки той факт що точність там +-1км. але кацапам для тероризму більше і не потрібно.
КАК?! Фантастика. Либо кто-то п***дит.
Агент Юлія тоді добре попроцювала.
Предоставление ПРО Украине, способной сбивать Х22 - это что, "красная линия"??? На весь мир, что, не найдется одной ПРО??? Какой-то полный пздц творится в этом мире... А, о чем это я - Zевлада продаст ПРО кацапам... И, все -равно, получается - полный пздц...
Бить нужно по местам пуска, чтобы она взлететь даже не могла. Как в Энгельсе.
Есть разведка, есть сотрудничество с НАТО в плане наблюдения из космоса. Они же отслеживают ядерное оружие.
Нужны ракеты для HIMARS JFS-M ~ 500 км и Atacms ~ 300 км
Легче всего и правильней их уничтожить на земле вместе с носителем. Для этогонужна отличная разведка и ударная ракета, которой нет у нас на сегодня!
Не сработало, тогда должна работать следующая линия обороны - ПВО, которых нет у нас на сегодня.
Я уверен, что раз пошли такие вызовы, то наше МО и НАТО должны предпринять срочно какие то шаги для решения той проблемы!
Нам необходимы: ракеты JFS-M до 500 км и Atacms до 300 км и ПВО Patriot и SAMP/T.
ПВО Украины уже сегодня самая лучшая в мире, благодаря коалиции стран! Но есть необходимость куда совершенствоваться.
И еще я уверен, что мы идем за событиями, а не предвидим их и это плохо!