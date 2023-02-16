Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 140 460 осіб (+690 за добу), 287 гелікоптерів, 3296 танків, 2306 артсистем, 6517 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 16 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 140 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
танків - 3296 (+6) од,
бойових броньованих машин - 6517 (+10) од,
артилерійських систем - 2306 (+3) од,
РСЗВ - 466 (+0) од,
засоби ППО - 239 (+3) од,
літаків - 298 (+0) од,
гелікоптерів - 287 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1),
крилаті ракети - 857 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) од,
спеціальна техніка - 219 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Воно зараз пацифісти і хоче служити у комендантському взводі
...
дуже хочеться кораблика
https://t.me/nevzorovtv/7928 "Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для России) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками".
А я забув тут це запостити!
Дякую, ти нагадав!
для "пред*яв і базару" є інші місця і публіка
"Нарожала бьі ишшо
Да болит влагалишшо!"