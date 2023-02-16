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Новини Війна
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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) знищення (6551) техніка (1782) втрати (4282)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 140 460 осіб (+690 за добу), 287 гелікоптерів, 3296 танків, 2306 артсистем, 6517 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 140 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3296 (+6) од,

бойових броньованих машин - 6517 (+10) од,

артилерійських систем - 2306 (+3) од,

РСЗВ - 466 (+0) од,

засоби ППО - 239 (+3) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) од,

спеціальна техніка - 219 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти формують з мобілізованих "загони смертників", втрати штурмовиків-вагнерівців становлять до 80%, - Міноборони

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 140 460 осіб (+690 за добу), 287 гелікоптерів, 3296 танків, 2306 артсистем, 6517 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

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Топ коментарі
+24
Ну от! Яка-не яка - а "кругла" цифра Жаль що з такими темпами Путін не зможе порадувать своє бидло доповіддю про 150 тисяч - до 23 лютого! Однак "мамкам кацапським" на 8 березня обов"язково наб"ють на "білі "Лади"

https://t.me/nevzorovtv/7928 "Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для России) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками".

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16.02.2023 08:56
+11
140 000 🤩
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16.02.2023 08:49
+11
вертольотики відстали, але якщо піднажмуть, можуть вирвати у літачків ювілейне місце
...
дуже хочеться кораблика
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16.02.2023 08:51
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140 000 🤩
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16.02.2023 08:49 Відповісти
чи то неоголошений ****** наступ закінчився, чи то наші рахувальники лінуються далеко не зайву галочку поставити... бо щодня кількість двохсотих орків останні дні застабілізувалось; і кількість вилученої з їх обороту техніки вже не так вражає, як тиждень тому...
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16.02.2023 08:51 Відповісти
Не думаю, що наступ зупинився, просто зашпортався. Зараз москалі пробують міняти тактику ...
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16.02.2023 08:56 Відповісти
То розпіарені ****** "АслАбудітЄлі" закінчуються.
Воно зараз пацифісти і хоче служити у комендантському взводі
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16.02.2023 09:03 Відповісти
Оказалось,что ходить и ездить по минам не очень комфорт
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16.02.2023 09:08 Відповісти
вертольотики відстали, але якщо піднажмуть, можуть вирвати у літачків ювілейне місце
...
дуже хочеться кораблика
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16.02.2023 08:51 Відповісти
28 одиниць техніки, 700 чумардосів і літачок!!! ППО порадували ) Слава ЗСУ!
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16.02.2023 08:55 Відповісти
Ну от! Яка-не яка - а "кругла" цифра Жаль що з такими темпами Путін не зможе порадувать своє бидло доповіддю про 150 тисяч - до 23 лютого! Однак "мамкам кацапським" на 8 березня обов"язково наб"ють на "білі "Лади"

https://t.me/nevzorovtv/7928 "Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для России) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками".

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16.02.2023 08:56 Відповісти
!!!

А я забув тут це запостити!
Дякую, ти нагадав!
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16.02.2023 09:00 Відповісти
Будь ласка!
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16.02.2023 09:01 Відповісти
то не обовязково самовари. швидше за все без одної кінцівки.
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16.02.2023 11:15 Відповісти
Ти бачиш що то - "цитата"? Висувай "пред"яви" Невзорову!
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16.02.2023 11:27 Відповісти
форум на цензорі - для дискусій.
для "пред*яв і базару" є інші місця і публіка
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16.02.2023 11:34 Відповісти
От і я тобі про це кажу!
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16.02.2023 11:37 Відповісти
У кацапок вже з'явилася частушка:
"Нарожала бьі ишшо
Да болит влагалишшо!"
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16.02.2023 09:03 Відповісти
140 тис.штук ***....того народу, це коли шуба має більшу вагу чим життя навіть таких нікчем
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16.02.2023 09:07 Відповісти
Говорят рашке санкции нипочём, они объявили акцию "в каждую семью по самовару!"
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16.02.2023 09:12 Відповісти
насправді підрахунки знищеного особового складу приблизні. Ну як їх можна точно порахувати. Як мінімум 20% важко поранених не виживає. Це динамічна цифра і вона зростає навіть без знищення на полі бою
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16.02.2023 10:35 Відповісти
так їм і треба
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16.02.2023 11:06 Відповісти
144000 (сто сорок четыре тысячи) - это праведники духовного Израиля, девственники, которые не осквернились с женами (Откр.14:4). (щоправда, то це ще й число хвилин у 100 днях)
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16.02.2023 12:13 Відповісти
 
 