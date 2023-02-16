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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27076) Павлоград (109) ракети (3926)

Ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді, загинула жінка, є поранені, - облрада

ракета

Вночі ворог завдав ракетного удару по кількох регіонах України, є влучання на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Павлограді ворог поцілив по приватному сектору та промисловому об'єкту. Тип ракет з'ясовується.

"В місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок. Одна жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали - це п'ятеро чоловіків та дві жінки. Двоє поранених ушпиталені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на промисловому підприємстві сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, масштаби руйнувань уточнюються.

Також читайте: Ворог вночі запускав БПЛА та ракети. Є влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, - ОП

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

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Перед ударом ракетами три дні назад літали дрони і повітряні кулі. Кацапські потвори б'ють по мирному місту. Реальні терористи. Не зрозуміло, чому їх не збили ППО?
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16.02.2023 08:43 Відповісти
Наші сили ППО вирішили не збивати повітряні кульки , от і маємо ,
мабуть , такий результат🙁
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16.02.2023 08:50 Відповісти
А навіщо збивати кульку за 100$ ракетою ППО за 100 000$?
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16.02.2023 08:54 Відповісти
А щоб не розвідували місто і не били рукожопі ао підприємству, бо як завжди вони промазали і знищили цілий сектор будинків і вбили жінку, багатьох взимку залишили бюез даху над головою і каліками. То життя дешевше і до 50 будинків за одну ракету? Так вже один говорив, чому не попередив бучанців, гостомельців бо міг втратити ніби мільярди в економіці.
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16.02.2023 09:15 Відповісти
А що може розвідати кулька з прикріпленим листом пінопласту обклеєного фольгою як на фото показали ? Кацапи їх запускають не для розвідки , а для створення перешкод ППО , он кулі запустили ,а безпілотник тихенько собі політав якраз на дніпровському напрямку , учора писали на Цензорі .
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16.02.2023 10:10 Відповісти
Ця кулька "розвідує" напрямок та швидкість вітру - та провокує наше ППО.Від того що її знищать нічого не змінилось би
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17.02.2023 07:26 Відповісти
https://youtu.be/cRT6y1x0CWs ...

Хмырь Пригожин заявил что речь о захвате БахмУта уже не идёт...,Скрепы оказались бракованными...,пора месть песню Михаила Круга Владимирский Централ за что ты так рабZeю опускал и обосрал...👺👹🦍💀
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯
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16.02.2023 10:43 Відповісти
 
 