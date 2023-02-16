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Новини Війна
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Китай (4353) Франція (2902) Макрон Емманюель (1323) Ван Ї (66)

Макрон та глава МЗС Китаю Ван Ї обговорили війну РФ проти України

макрон,ван

Глава МЗС Китаю Ван Ї зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання. Ван Ї наголосив, що в цьому питанні Китай наполягає на об’єктивності та завжди намагається сприяти миру та здійсненню переговорів", - йдеться у заяві посольства КНР у Франції.

Дипломати додали, що Китай "готовий співпрацювати з Францією та рештою міжнародного співтовариства для вивчення політичних засобів вирішення питання, щоб якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни".

У заяві Єлисейського палацу також зазначено, що обидві країни висловили "однакову мету" щодо України, причому Макрон наголосив  на "наслідках цього конфлікту для міжнародного миру та безпеки, а також підтримку Францією країни, яка зазнала  агресії".

Ван Ї також повечеряв з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка написала в Twitter, що у них був "твердий обмін думками про російську агресійну війну в Україні та про те, як ми працюємо над вирішенням конфлікту".

У четвер глава МЗС Китаю продовжить зустрічі з офіційними особами Франції.

Читайте: Китай намагається бути і нейтральним, і союзником Кремля, - Держдепартамент США

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Топ коментарі
+4
Китайцям вірити не можна. Прищуряться, дивлячись в очі і брешуть, брешуть ...
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16.02.2023 09:33
+4
Китай допомагає комплектуючими для ОПК козляндії та іранських терористів, але ж вони підступні падлюки будуть посміхатися,брехати та продовжувати робити своє.Тільки санкції які вдарять по їх економіці можуть переконати у збитковості дружби з рф та іраном які не мають своєї розвиненої електроніки що б щось протиставити західним технологіям.
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16.02.2023 09:34
+3
Хитрые китайцы без конца намекают что пойдут на все взамен на что-то. А недалекие западные политики носятся с "китайской загрозой" как пациенты дурдома.
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16.02.2023 09:38
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"щодо українського питання". уже только это напрягает маленько ) как же всем нравится - чужой для них - украинский вопрос.
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16.02.2023 09:24 Відповісти
Китайцям вірити не можна. Прищуряться, дивлячись в очі і брешуть, брешуть ...
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16.02.2023 09:33 Відповісти
Китай допомагає комплектуючими для ОПК козляндії та іранських терористів, але ж вони підступні падлюки будуть посміхатися,брехати та продовжувати робити своє.Тільки санкції які вдарять по їх економіці можуть переконати у збитковості дружби з рф та іраном які не мають своєї розвиненої електроніки що б щось протиставити західним технологіям.
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16.02.2023 09:34 Відповісти
Хитрые китайцы без конца намекают что пойдут на все взамен на что-то. А недалекие западные политики носятся с "китайской загрозой" как пациенты дурдома.
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16.02.2023 09:38 Відповісти
Не вірю китайцям, вони активувалися в Європі не просто так... Цей самий Ї говорив щоб Європа перестала говорити що Україна переможе... Т тепер вечеряє та переговори з високо-посадовцями Франції... 🤔 Під......ским духом занесло...
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16.02.2023 10:39 Відповісти
китай - бенефициар этого пздца!
страна-мразь в роли «серого кардинала»!
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16.02.2023 11:41 Відповісти
Вообще-то Ван И с января уже не министр иностранных дел, а заведующий https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1 Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года. Министр Цин Ган. Надо бы цензору.нет быть точнее.
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16.02.2023 12:01 Відповісти
Китай взялся за обработку слабого звена, Франции.
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16.02.2023 12:02 Відповісти
Китай и заказал этот концерт. А руками руцких даунов и действовать сподручнее.
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16.02.2023 12:25 Відповісти
Заказал - нет. Одобрил - да. И одобрением своим "развязал руки" *****.
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16.02.2023 13:48 Відповісти
Желтопузые комунофашисты очень коварны. Я думаю скоро узнаем много интересного.
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16.02.2023 14:40 Відповісти
 
 