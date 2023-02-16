Макрон та глава МЗС Китаю Ван Ї обговорили війну РФ проти України

Глава МЗС Китаю Ван Ї зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання. Ван Ї наголосив, що в цьому питанні Китай наполягає на об’єктивності та завжди намагається сприяти миру та здійсненню переговорів", - йдеться у заяві посольства КНР у Франції.

Дипломати додали, що Китай "готовий співпрацювати з Францією та рештою міжнародного співтовариства для вивчення політичних засобів вирішення питання, щоб якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни".

У заяві Єлисейського палацу також зазначено, що обидві країни висловили "однакову мету" щодо України, причому Макрон наголосив на "наслідках цього конфлікту для міжнародного миру та безпеки, а також підтримку Францією країни, яка зазнала агресії".

Ван Ї також повечеряв з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка написала в Twitter, що у них був "твердий обмін думками про російську агресійну війну в Україні та про те, як ми працюємо над вирішенням конфлікту".

У четвер глава МЗС Китаю продовжить зустрічі з офіційними особами Франції.

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