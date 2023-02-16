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Міноборони (7010) продукти (1067) закупівлі (3212) Радіна (18)

Ціни на базові продукти харчування у закупівлях Міноборони "стрибнули" ще восени 2022 року, - "слуга народу" Радіна. ІНФОГРАФІКА

зсу,їжа

Після повторного запиту Міністерство оборони надало інформацію про ціни, за якими протягом 2022 року закуповували харчування для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"Бачимо, що проблеми є. Ціни на базові продукти харчування у закупівлях Міноборони "стрибнули" ще восени 2022 року. Для прикладу я обрала ціни з каталогів за кілограм найбільш поширених овочів - картоплі і капусти - і наклала на них ціни на такі ж картоплю і капусту за даними Держстату за 2022 рік. Результат ви бачите на графіку", - зазначила парламентарка.

Ціни на базові продукти харчування у закупівлях Міноборони стрибнули ще восени 2022 року, - слуга народу Радіна 01

Радіна зазначила, що з початку осені ціни на картоплю і капусту в каталогах Міноборони значно, подекуди удвічі, відрізняються від середніх споживчих цін на ці ж овочі за даними Держстату.

"У перші місяці повномаштабного вторгнення ціни на картоплю і капусту з каталогів Міноборони подекуди були в кілька разів нижчими, аніж ціни на ці ж овочі у каталогах, датованих осінню - після збору врожаю, коли на ринку ціна на них найнижча. При цьому, я свідомо не ставлю питання щодо цін у перший місяць війни - за тих обставин пріоритетом було зберегти постачання за всяку ціну", - пояснила голова комітету ВР.

Водночас, наголосила нардеп, договори містять лише загальний список продуктів. Які саме товари постачалися по факту і коли - невідомо, для цього потрібно також дослідити видаткові накладні.

"Що ми робимо з цього приводу? У парламенті ми працюємо над законопроектом №8381, який вже ухвалено в першому читанні. Зокрема, буду переконувати колег підтримати запровадження "стелі" для закупівельних цін на продукти на рівні споживчих цін за замірами Держстату (бо ціна супермаркету також включає і доставку, і охолодження, і багато чого іншого, а готують страви для військових не постачальники, а кухні частин чи самі військові).

Ведеться робота і в уряді. У першу чергу - завдяки команді Мінекономіки. За доброї волі Міноборони зміни, запропоновані Мінекономіки, можна було б вже імплементувати на рівні підзаконки. Проте поки цього не зроблено. Сьогодні долучусь до засідання міжвідомчої робочої групи в уряді, яка працює над цими змінами", - пояснила Радіна.

Нардеп також опубілкувала каталоги цін на продукти за договорами Міноборони із постачальниками за 2022 рік. Жоден із цих документів не позначений як державна таємниця чи документ із обмеженим доступом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони: "Це було рішення мого президента"

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Читайте: Скандал із закупівлями: до створення антикорупційної ради при Міноборони долучилися 13 громадських організацій

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Топ коментарі
+29
Барига.
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16.02.2023 10:00
+28
Тобто крали вже давно і довго...
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16.02.2023 09:48
+21
Ясно одне : рєзніков і його піздобратія будуть красти дальше.....
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16.02.2023 09:58
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**** типа мы не ходим в магазин и не знаем цены. Кого ты мразота отмазываешь.
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16.02.2023 09:51 Відповісти
Ахах ... бл%т% .. сравнивает розничные цыны с оптовыми ... тупая мразь 🤣 ... сейчас капуста в Сильпо - 13 грн/кг .... так что яйца 17 это еще цветочки ...капуста по 36 вот это жир
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16.02.2023 09:54 Відповісти
Оптовая цена - 6-10 грн/кг.
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16.02.2023 09:56 Відповісти
мразота
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16.02.2023 09:56 Відповісти
Які дані під рукою були, ті і порівняла. То що Вам не так ? Якщо оптові для МО більші ніж вроздріб у магазинах чи на ринках ??
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16.02.2023 11:23 Відповісти
зєлєні брешуть як собаки і як їх вошдь зєлєнскій 🤡.треба провірятит з 2019 як ці паскуда прийшли до влади.зєлєнскій мародер і покриває мародера рєзнікова
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16.02.2023 09:55 Відповісти
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16.02.2023 09:55 Відповісти
))) це вусате куйло просто копія яйцекрада, який либився як дебіл на зустрічах в рамштайні.
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16.02.2023 10:05 Відповісти
Ясно одне : рєзніков і його піздобратія будуть красти дальше.....
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16.02.2023 09:58 Відповісти
Цю "росу" своїм любітєлям дрістовіча розказуй, а нормальним людям дай відповідь : чи дають показання в підвалі нелюди які заключали ці контракти , та чи повернуті вже мільярди вкрадені на цій оборудці?
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16.02.2023 10:02 Відповісти
Нах. Вам маркет беріть у фермера злодії
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16.02.2023 10:05 Відповісти
Є декларування доходів державними службовцями . Треба ввести декларування доходів тими , хто перемагає на тендерах по держзакупівлях. Все , що стосується бюджетних грошей , не повинно бути таємницею і приватними даними. Тоді , до речі , буде менше аргументів у тих , хто недосплачує податків.
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16.02.2023 10:11 Відповісти
Перед війною були плани ввести щорічне декларування для усих громадян. Як на Заході.
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16.02.2023 11:27 Відповісти
"Всіх" треба вводити років через 5 після декларування держслужбовцями!
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16.02.2023 20:36 Відповісти
Держслужбовці вже років 7 чи 10 подають !
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17.02.2023 01:13 Відповісти
Вы суки шо ж вы делаете для людей КОТОРЫЕ НАС ЗАЩИЩАЮТ поднимать цены? Да расстрелять вас мало.
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16.02.2023 10:15 Відповісти
Тю ! чого Ви репетуєте ? Аби було що їсти солдату, а за які гроші, то проблєма начфіна, командира частини і міністра.
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16.02.2023 11:26 Відповісти
Здесь в Чехии в госпитале лежала в хирургии со мной женщина землячка из Харькова,84 года...сильно обижалась что повысили пенсии старикам осенью аж на 27 гривен...посменялись мы с ней с этих ЗеКодломойских реформаторов не Воров...дюже Файно...
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16.02.2023 10:21 Відповісти
Ворьё. Крадії.
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16.02.2023 10:22 Відповісти
Терміново! Терміново! Терміново перевірити штани! Можливо, туди насрав Барига.
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16.02.2023 10:46 Відповісти
Ще в 19 році, І все це стадо ЗЕбанутих так і ходить обісране.
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16.02.2023 11:35 Відповісти
Ну чого ви возмущаєтесь. графіки малював мілованов і іже з ним - найсвітліший дебіл школи економіки і напевне за міліони бюджетних грошей
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16.02.2023 11:03 Відповісти
Де цей держтат бачив картоплю по 9 грн у грудні? У Тернополі мабуть, а більшість вояків тут, у нас, де картопля 16
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16.02.2023 11:36 Відповісти
За одну картоплину??? Бо якщо закуповують яйця в кілограмах,то картоплю напевне поштучно.
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16.02.2023 11:47 Відповісти
Нічого дивного, осінь не сезон для картоплі з капустою, екзотичні рослини для України.
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16.02.2023 12:08 Відповісти
Вот это я понимаю обоснование, даже графики нарисовали, кина не будет все расходимся.
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16.02.2023 13:57 Відповісти
Понятно,что посредники в заготовке продуктов для ВСУ накручивают на них цены,что выгодно всем,а особенно тыловикам и руководству МО..Если бы к этому привлекались непосредственные производители сельхозпродукции, коих у нас достаточно,то с ценами на них проблем не было.Но,гешефт он и в Африке гешефт
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16.02.2023 14:02 Відповісти
набу и дбр затримали курей кторые несли яйца по 17 грн
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16.02.2023 14:15 Відповісти
О, як і припускалось пішли перевіряючі над перевіряючими. І скільки коштував ось цей "аналіз" на рівні початкової школи, з дитячими графіками?
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16.02.2023 14:20 Відповісти
Якщо навіть аналіз "на рівні дитячого садка" показує разючу різницю, то що покаже Ваш супер-проффесійний аналіз ??

Уявляєте ??
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17.02.2023 01:16 Відповісти
Наприклад, ось це

"Чергова резніковська фірма-прокладка "Еффіка", постачальник тушла для ЗСУ. Уставний капітал: 1000грн. Вид діяльності: оптова торгівля кормами ДЛЯ ТВАРИН. МО, ви навіть не тварини, ви - тварі"
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17.02.2023 09:08 Відповісти
хороша слуга народу буде розслідувати злочини поганих слуг народу?
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16.02.2023 14:27 Відповісти
Хватит сказок. Уже все понятно. ВОРЫ
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16.02.2023 14:35 Відповісти
Понимаю на сайте украинской правде проплачченому Ермаком. Но зачем здесь это писать?
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16.02.2023 14:36 Відповісти
Крали б і далі якби не журналіст. Нащо тоді СБУ, менти і тд?
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16.02.2023 14:58 Відповісти
СБУ, менти і т.д. саме для того щоб покривати та відмазувати крадіїв.
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16.02.2023 18:07 Відповісти
Ну ще й маски-шоу. Як же без них?
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16.02.2023 18:08 Відповісти
По умовах військового стану
За такі ростріл на місті
А якщо глянути на закупівли. Мат часті
Там напевне туши свет кидайигранату
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16.02.2023 15:43 Відповісти
Дивлячись на ці графіки розумію - МО цілий рік крали гроші на закупівлях.
Курва їх мама була, скільки ж вони вкрали за рік?!!!
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16.02.2023 15:54 Відповісти
Ось цього ми не взнаємо ніколи бо ніхто навіть не намагається це дослідити. Справу, по суті, вже забовтали, вона вже по троху зходить як новина, головні крадії на своїх місцях і поїзд йде своєю колією.
І поки головний лідор ********** сидить на своєму місці, нічого не зміниться.
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16.02.2023 18:13 Відповісти
Крали,крадуть і будуть красти.Всіх можна купити,просто різниця в ціні(правоохоронці ,різні начальнички,депутати і вищі.А перевірки -показуха для європейців і американців,які ще повинні перевіряти куди пішло бабло🤬
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16.02.2023 16:01 Відповісти
Тобто середня ціна картоплі держ.стат=10,11 грив., МО=17,67
Різниця складає 7,56 гривень на кожному кілограму.
До того ж МО не закуповує продукти в роздріб. А це ще -20% ціни.
Значить різниця складе близбко 10 гривень. Вкрадених!!!
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16.02.2023 16:03 Відповісти
Система харчування, як така, на передку здійснюється кожним бійцем влосноручно!!! Усі фото з лінією роздачі харчування бійцям, це усе для ЗМІ в пунктах постійної дислокації, медзакладах, навчальних закладах….
Десь за столом можуть сидіти і єрмак з муляршою чи адвокат з безумною для фото «Обід на передовій»….
А от гроші за відсутність налагодженої системи харчування на передовій, господарюючими суб'єктами, яйцеголовий адвокат розпилює ШАЛЕННІ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4dHyXueaGyM&list=RDMM&index=22

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16.02.2023 16:04 Відповісти
«Ні за що не повірю в статистику, до зміни якої я не доклав руку».© Сер Вінстон Черчілль.
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16.02.2023 16:04 Відповісти
Ещё с осени Резников и Ко неплохо грели руки на ззакупка.И судя по тому, что он продолжает занимать свой пост,Дерьмака и зелёное мурло это вполне устраивает
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16.02.2023 17:45 Відповісти
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16.02.2023 19:30 Відповісти
А що дивуватись в енергетиці керівники передові по крадіжкам ротердам + всім було відомо давно що крадуть однак до тепер нема вироків експерт вже рік розписаний в інтернеті що пише за гроші любу дурню на посаді, вітренко ще в 2015 р в тариф дописав 50 дол. загаз ніхто не сидить це саме буде з цими контрактами , а на виході яхта незламності яку дехто начав оправдувати.
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16.02.2023 19:53 Відповісти
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16.02.2023 19:55 Відповісти
Крали, крали, а на прикінці року зовсім показилися. Мабуть дуже переживали, що війна скоро скінчиться, а вони ще не усе вкрали.
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16.02.2023 20:05 Відповісти
У нас на базарі картопля по 8-10 грн і майже ніхто не купує.
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16.02.2023 20:17 Відповісти
Ну пипец с графиками. А така экзотика як гречнева крупа я даже не представляю по каким ценам Резников покупал. В отставку, ,,Слуги Коломойши и ЗЕдермака"!
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16.02.2023 20:45 Відповісти
Ніщо не обходиться народу України так дорого, як його "слуги".
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16.02.2023 21:42 Відповісти
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