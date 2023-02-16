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Росія за два тижні зазнала найбільших втрат, Путін обмежений в можливості воювати, - Велика Британія

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Росія зараз має в Україні найбільші втрати з початку вторгнення, і Путін має обмежені можливості для продовження війни.

Про це старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив на Форумі з безпекового співробітництва у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як повідомляється, за останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну. Російське військове керівництво вже, схоже, розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках так званої "часткової мобілізації", а "Вагнер" заявив 9 лютого про припинення своєї схеми вербування в’язнів", - сказав він.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За словами британського військового дипломата, "можливості для Путіна і його воєначальників продовжувати розв’язану ними війну видаються обмеженими": або "продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей" або ж "проводити подальшу мобілізацію".

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян", - додав Стаббс.

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Він наголосив, що надання Україні підтримки, "необхідної їй для самозахисту і витіснення Росії з її суверенної території", є найшвидшим і єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру. На цьому тлі дипломат нагадав, що у підписаній 8 лютого Спільній британсько-українській декларації було підтверджено "відданість наших країн стояти пліч-о-пліч перед російською агресією".

"Британія співпрацює з Україною, щоб допомогти розбудовувати її довгострокові силові структури і спроможності, звести нанівець російські здобутки та розбудовувати сили стримування майбутнього. Ми будемо підтримувати наших українських друзів у їхній боротьбі за звільнення своєї батьківщини. Суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України будуть повністю відновлені", - заявив представник Великої Британії в ОБСЄ.

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Топ коментарі
+10
Пуцин обмежений у можливостях думати і об'єктивно сприймати реальність.
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16.02.2023 09:51
+7
дафайте, ваньки, ще трошки піднажміть з м'ясом, щоб на 23 фівраля ЗСУ зробили вам подарунок в 150 000. )
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16.02.2023 09:54
+7
Розтлумачте хтось західним політикам що путіну пофіг на втрати,він і дітей кине на фронт якщо треба буде.
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16.02.2023 09:55
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ви британці якісь дивні
він сам не сидить в окопі і пофуй йому що там
він необмежений в можливості закопати хоч 1 млн касабів- баби еще нарожают
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16.02.2023 09:51 Відповісти
Оце нарожають, покладуть нарожаних у бокси, візьмуть під козирьок і підуть воювати.
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16.02.2023 09:53 Відповісти
А техніку хто нарожає?
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16.02.2023 09:53 Відповісти
китайці саперних лопат наклепають яка техніка? ржава каска от іх техніка
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16.02.2023 10:01 Відповісти
Ничего, бабы еще нарожают
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16.02.2023 09:51 Відповісти
Пуцин обмежений у можливостях думати і об'єктивно сприймати реальність.
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16.02.2023 09:51 Відповісти
дафайте, ваньки, ще трошки піднажміть з м'ясом, щоб на 23 фівраля ЗСУ зробили вам подарунок в 150 000. )
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16.02.2023 09:54 Відповісти
150000 мало, если учесть и украинские потери. В мирового правительства планы на милионы.
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16.02.2023 12:19 Відповісти
не возражаю. только если у мирового правительства планы на миллионы, то мировому правительству следовало бы значительно увеличить и ускорить поставки оружия для ВСУ, чтобы не затягивать с выполнением этих планов.
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16.02.2023 12:23 Відповісти
А они не спешат. Им надо жертвы с обеих сторон.
И главное-они контролируют правительства обеих стран, силовые и экономические структуры.
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19.02.2023 21:50 Відповісти
Розтлумачте хтось західним політикам що путіну пофіг на втрати,він і дітей кине на фронт якщо треба буде.
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16.02.2023 09:55 Відповісти
ТАК ЕСЛИ Б ВЫ НЕ ПОСПОСОБСТВОВАЛИ КРАЖИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНЕ ТО ОН БЫ И НЕ ДЕРНУЛСЯ !!!
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16.02.2023 09:57 Відповісти
Человеческий ресурс у него ограничен 140 млн Баранов
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16.02.2023 10:01 Відповісти
Відсіюєм дітей та стариків 140:2=75 млн

Відсіюєм жінок: 75:2.2=34 млн
Відсіюєм хворих, депутатів по всій рашкі, їх сім'ї та друзів, кого можна відмазати: 34:2=17 млн моб резерв виходить. Але з цих людей ще хтось має качати нафту, працювати на воєнних заводах і т.д.
Якщо ми за рік завалили 150к років, то ще треба 100 років, щоб вони закінчились. Але головне, щоб ми не скінчились раніше...
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16.02.2023 10:36 Відповісти
Давно пора писать потери обеих сторон
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16.02.2023 10:16 Відповісти
Маршал Шапошников в своей книге "Мозг армии" давно объяснил потери наступающими и потери в обороне..расклад 1 к 3,,минимум,но наступающая сторона может нести потери до 1 к 5...
Кто у нас Донбасс берет с 3 марта 2014 года?😝
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16.02.2023 11:10 Відповісти
 
 