Росія отримує мікросхеми та технології завдяки Ірану та КНДР, - Мінторгівлі США

Росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через таких посередників, як Іран.

Про це заявила помічниця міністра торгівлі США з питань експортного управління Теа Кендлер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Росія звернулася до інших країн, якщо ви можете уявити партнерів Ірану та Північної Кореї, щоб заповнити певні прогалини у своїх закупівлях, що утворилися через те, що наші продукти залишають російський ринок, - сказала Кендлер журналістам у Токіо в четвер. - Ми знаємо, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів".

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Країни-члени Великої сімки обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, ймовірно, постачають Росії компоненти та технології військового призначення. Велика сімка хоче скоординувати пакет санкцій до 24 лютого.

Кендлер очолює групу у Вашингтоні, відповідальну за контроль над технологіями подвійного призначення - обладнанням, яке можна використовувати як для промислових, так і для військових цілей. Чиновниця перебуває в Токіо на міжнародній торговій конференції та двосторонніх зустрічах із країнами-партнерами США. Вона прокоментувала журналістам питання щодо зусиль з перешкоджань спробам Росії отримати іноземні технології через третіх сторін. За словами Кендлер, США глибоко стурбовані економічним шпигунством.

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Кендлер відіграла ключову роль у встановленні широких обмежень на експорт технологій із США до Китаю у жовтні 2022 року.