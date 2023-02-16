УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11533 відвідувача онлайн
Новини
2 100 27
Іран (1973) КНДР (1115) росія (63574) санкції (11292) США (20990) технології (746)

Росія отримує мікросхеми та технології завдяки Ірану та КНДР, - Мінторгівлі США

мікросхеми

Росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через таких посередників, як Іран.

Про це заявила помічниця міністра торгівлі США з питань експортного управління Теа Кендлер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Росія звернулася до інших країн, якщо ви можете уявити партнерів Ірану та Північної Кореї, щоб заповнити певні прогалини у своїх закупівлях, що утворилися через те, що наші продукти залишають російський ринок, - сказала Кендлер журналістам у Токіо в четвер. - Ми знаємо, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів".

Читайте: Китай підтримує Іран на тлі західних санкцій, - Сі Цзіньпін

Країни-члени Великої сімки обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, ймовірно, постачають Росії компоненти та технології військового призначення. Велика сімка хоче скоординувати пакет санкцій до 24 лютого.

Кендлер очолює групу у Вашингтоні, відповідальну за контроль над технологіями подвійного призначення - обладнанням, яке можна використовувати як для промислових, так і для військових цілей. Чиновниця перебуває в Токіо на міжнародній торговій конференції та двосторонніх зустрічах із країнами-партнерами США. Вона прокоментувала журналістам питання щодо зусиль з перешкоджань спробам Росії отримати іноземні технології через третіх сторін. За словами Кендлер, США глибоко стурбовані економічним шпигунством.

Дивіться: Нам надо быть независимыми, как Северная Корея. Они не нищие - посмотрите на хронику, - російський пропагандист Мардан. ВIДЕО

Кендлер відіграла ключову роль у встановленні широких обмежень на експорт технологій із США до Китаю у жовтні 2022 року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
в будь-якому випадку джерело струмочку - піднебесна... але ж з нею сратися - не те саме, що з іраном чи кимхерсенами...
показати весь коментар
16.02.2023 10:02
+5
Я работал с китайцами и могу точно сказать: всё, что они говорят не имеет никакого отношения к тому, что они фактически делают. Они будут тебе в лицо улыбаться и обещать всё, что ты хочешь услышать, и потом всё-равно всё сделают так, как сами решат. Некоторые это называют особенностями национального менталитета и даже чем-то типа дипломатической хитрости, но по мне так это просто хитрожопость в перемешку с хамством изподтишка, вот и весь менталитет.
показати весь коментар
16.02.2023 10:10
+5
А звідки бере кндр та іран? правильно з китаю у них навіть спільні підприємства є!Скільки вже Захід буде наважуватися на санкції проти китайців?Вони ж так просто не облишать допомогу терористичним режимам потрібно їх стимулювати..
показати весь коментар
16.02.2023 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що за маячня?! Вони що, не під санкціями?
показати весь коментар
16.02.2023 09:58 Відповісти
во времена активной интернет-торговли все санкции сводятся к 0. все обходится и все покупается. немного дольше и, возможно, дороже - но покупается. это как наркота по почте - что то поймают, а что то и не поймают.
показати весь коментар
16.02.2023 10:04 Відповісти
Ти наївний? Які санкції? Санкції тільки на папері,а заборонити і контролювати торгівлю такими речами між здоровенними країнами ніхто не в стані,щоб це реалізувати потрібні космічні кошти, є купу прокладо,підставних компаній і так далі через які це все робиться,по перше це все дуже важко відслідити,і це зробити практично нереально
показати весь коментар
16.02.2023 10:05 Відповісти
Взагалі то, запитання було виключно риторичним. Я не очікував Вашої реакції. )
Але. Якщо росіся не може це купувати сама, то чому можуть КНДР та Іран? Отут мені не зовсім зрозуміло.
показати весь коментар
16.02.2023 10:26 Відповісти
Ці чипи не по дротах і не радіохвилями транспортуються до Ірану й КНДР. Взяти під жорсткий контроль весь транспорт, жо прямує до підсанкційних країн слабо?
показати весь коментар
16.02.2023 10:53 Відповісти
"Взяти під жорсткий контроль весь транспорт, жо прямує до підсанкційних країн слабо?" --- серйозно? А нічого,що підсанкційні товари ідуть наприклад спочатку на фірму в Туреччині наприклад,де засновником є громадаянин Туреччини ,а потім уже йде до кацапів? І це тільки один із прикладів,таких сотні, щоб повністб виключити поставки цих товарів потрібно взагалі їх нікому не продавати тоді.
показати весь коментар
16.02.2023 10:55 Відповісти
Ну, є ж певний перелік товарів, за якими здійснюється суворий контроль: зброя, радіоактивні матеріали, деякі хімічні речовини, певні технології. Будь-кому не продаються. Потрібна міжурядова угода, яка визначає - що, кому і як. Колись у 1970-і роки компанія "Тошиба" продала Радянському Союзу металообробний верстат, який давав змогу обробляти лопаті гребних гвинтів атомних підводних човнів, так американці тій "Тошибі" так дали просратися, що їй було непереливки. Було б бажання.
показати весь коментар
16.02.2023 20:49 Відповісти
в будь-якому випадку джерело струмочку - піднебесна... але ж з нею сратися - не те саме, що з іраном чи кимхерсенами...
показати весь коментар
16.02.2023 10:02 Відповісти
Неа. Не піднебесна а той самий Захід який одною рукою карає іншою торгує.
показати весь коментар
16.02.2023 10:38 Відповісти
І що робиться щоб це припинити?
показати весь коментар
16.02.2023 10:03 Відповісти
нічого не робиться,їм головне заявити на публіку про санкції,щоб зберегти обличчя,а по факту це потрібно тільки Україні,
показати весь коментар
16.02.2023 10:06 Відповісти
Китай там скорее всего среди первых.
показати весь коментар
16.02.2023 10:03 Відповісти
Я работал с китайцами и могу точно сказать: всё, что они говорят не имеет никакого отношения к тому, что они фактически делают. Они будут тебе в лицо улыбаться и обещать всё, что ты хочешь услышать, и потом всё-равно всё сделают так, как сами решат. Некоторые это называют особенностями национального менталитета и даже чем-то типа дипломатической хитрости, но по мне так это просто хитрожопость в перемешку с хамством изподтишка, вот и весь менталитет.
показати весь коментар
16.02.2023 10:10 Відповісти
возможно, на примере Китая - так и становятся ведущими экономиками? может, так и надо? от пожирания пернатых в 60 и до 2 экономики мира. не плохо ведь.
показати весь коментар
16.02.2023 10:14 Відповісти
єто особенности ментальности и к росту єкономики страни никакого отношения не имеют. Или, по Вашему, єто единственная страна в мире с развитой єкономикой? Второй єкономикой они стали, в первую очередь, за счет инвестиций.
показати весь коментар
16.02.2023 12:44 Відповісти
Пусть и с помощью инвестиций, промышленного шпионажа и прочей херни. но результат же есть? есть. и с этим не поспоришь.
показати весь коментар
16.02.2023 12:48 Відповісти
я всего лишь несогласен с тезисом что ментальность китайцев имеет непосредственное отношение к росту их єкономики...как и "прочая херня"
показати весь коментар
16.02.2023 12:52 Відповісти
Так они сейчас русне и улыбаються.
показати весь коментар
16.02.2023 10:39 Відповісти
А звідки бере кндр та іран? правильно з китаю у них навіть спільні підприємства є!Скільки вже Захід буде наважуватися на санкції проти китайців?Вони ж так просто не облишать допомогу терористичним режимам потрібно їх стимулювати..
показати весь коментар
16.02.2023 10:23 Відповісти
І з Заходу.
показати весь коментар
16.02.2023 10:40 Відповісти
Свого часу Захід зробив помилку розташувавши на їх території технологічні виробництва,виростили самі для себе не тільки економічного конкурента ,а й потужного ворога.
показати весь коментар
16.02.2023 11:03 Відповісти
В мене питання: звідки мікросхеми в КНДР?
показати весь коментар
16.02.2023 11:16 Відповісти
чайна.
показати весь коментар
16.02.2023 12:26 Відповісти
Чухня какая та )какой кндр иран ..Папуа новая гвинея вот техно гигант )
показати весь коментар
16.02.2023 11:22 Відповісти
Хто виробник цих мікросхем? США, ЄС, Канада, а РФ їх отримує завдяки Ірану та КНДР ... ви досі не можете відключити РФ від SWIFT та SEPA... бо тоді постраждають ваші компанії з яких лише 9% залишили РФ, а інші залишились працюють і справно сплачують податки фінансуючи вбивство українців, а нам різну херню розказуєте...
показати весь коментар
16.02.2023 11:52 Відповісти
 
 