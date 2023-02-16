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Новини Війна
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Путін знову схилятиме Лукашенка до прямої участі у війні проти України, - Данілов

лукашенко

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що президент РФ Володимир Путін схилятиме Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, до прямої участі у війні проти України під час імовірної зустрічі цього тижня.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Білорусь давно окупована Російською Федерацією. Це доведений факт. Лукашенко, як може, впирається, щоб його не змусили брати пряму участь Білорусі у війні проти українського народу. Я думаю, що в п'ятницю (17 лютого. - Ред.) буде ще одна зустріч, коли його змушуватимуть змінити точку зору… Вони будуть схиляти його до ухвалення рішення про пряму участь у війні проти України. Як це буде – побачимо. Донині ці зустрічі не мали такого результату, який хотіли би мати росіяни", - сказав Данілов.

На його переконання, рішення про прямий вступ у війну буде кінцем Білорусі. Водночас Данілов висловив думку, що білоруси не можуть піти на такий крок, оскільки дійсно розуміють усі процеси, які відбуваються зараз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко попередив членів ОДКБ щодо війни в Україні: Якщо хтось думає, що тихенько відсидимося, нічого такого не буде. ВIДЕО

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Топ коментарі
+7
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

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16.02.2023 10:01
+5
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16.02.2023 10:02
+4
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16.02.2023 10:01
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Дорогие подписчики и гости канала! Накануне состоялся короткий телефонный разговор президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Путин пытался обсудить предстоящие военные планы, но быстро вышел из с**я и завершил разговор после фразы в адрес Лукашенко: "Закроешь **..ло и не будешь мешать." Когда в друзьях согласья нет...
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16.02.2023 09:59 Відповісти
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16.02.2023 10:01 Відповісти
Шо опять?
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16.02.2023 10:00 Відповісти
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16.02.2023 10:02 Відповісти
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

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16.02.2023 10:01 Відповісти
це питання хто там кого хто там патікус і хто педікатр
це два футунарі
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16.02.2023 10:03 Відповісти
бульбофіл старезний...
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16.02.2023 10:03 Відповісти
У Луки може залишаться лише одна "відмазка" : "У беларускай армии нет такого каличества "вейдерсов" И танки плавать не умеють!"
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16.02.2023 10:16 Відповісти
Ветеринар кроме как помелом молоть чем нибудь другим занимается?
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16.02.2023 10:18 Відповісти
Звідки у нього кожен день стільки фантазій? Має теж свою розвідку, чи нострадамус звичайний, ТВО арестовича?
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16.02.2023 10:38 Відповісти
Не в тій ваговій гатерогії вже #уйло з цим пострадянським політчними важковаговиком. Вже схилялка зламалася в #уйла. Нічим і ніким вже схиляти - бо 97% його армії вже зав'язла в Україні по самі яйця і хитрий боров Лукашенко ненарадується цьому. Після того, як він протримався усі раунди, коли Росія могла стерти в порошок Білорусь за фактичну відмову безпосередньо воювати, тепер одною лівою цей важковаговик бортане #уйла. Цей важковаговик н@їбе усіх та вийде сухм із води з будь якої халепи, замаравши руки в крові українців, ага, так він і побіжить разом з #уйлом у самовбивчу атаку. Не дочекається. Тепер максимум на що здатне #уйло - це схиляти Луку схиляти інших членів ОДКБ брати участь його безглуздій війні.
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16.02.2023 10:43 Відповісти
Два дебила это давно не сила...
Братский договор двух Негодяев уже был в Мировой истории... кайзер Вильгельм и Николашка кровавый,оба просрали Первую Мировую...потом пришли Гитлер и Сралин... просрали Вторую Мировую...😝😝
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16.02.2023 10:54 Відповісти
Данілов - 🤡
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16.02.2023 11:56 Відповісти
данилову пора уже открыть глаза и сказать правду. Белоруссия уже как год, втянута в войну против Украины.
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16.02.2023 12:45 Відповісти
 
 