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"Слуги народу" підписали декларацію з групою Європарламенту, що стане лобістом України у ЄС, - Арахамія

арахамія

У Страсбурзі фракція "Слуга народу" підписала спільну декларацію з політичною групою Європейського парламенту Renew Europe, яка стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що група Європарламенту Renew Europe об’єднує 23 країни, 39 партій, налічує 102 депутати Європейського парламенту, 6 членів Європейської ради на чолі з Президентом, що є також представником Renew Europe, та 6 Єврокомісарів.

"Renew Europe стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС та просуватиме порядок денний, який забезпечить перемогу України", - обіцяє Арахамія.

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Парламентарі зафіксували в спільній заяві, що обидві сторони виступатимуть за:

  • збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні з належним урахуванням винищувачів і ракет великої дальності;
  • правильний шлях до вступу та швидкий початок переговорів, якщо можливо, у 2023 році;
  • необхідну підготовчу роботу та проміжний звіт Єврокомісії (навесні цього року) і звіт Єврокомісії про розширення, який очікується цієї осені;
  • поступову, але рішучу інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС та ключових галузевих програм;
  • конкретну пропозицію від Єврокомісії щодо конфіскації та передачі заморожених російських активів безпосередньо для потреб України у відновленні;
  • вжиття ефективних заходів для забезпечення відповідальності та покарання за злочини російської агресії проти України, зокрема ті, що стосуються створення спеціального трибуналу, який мав би особливу юрисдикцію;
  • більше санкцій щодо осіб і компаній, які прямо чи опосередковано підтримують режим путіна;
  • повну підтримку мирного плану з 10 пунктів, який запропонував Президент Володимир Зеленський;
  • підготовку до реалізації економічної програми України;
  • виконання резолюцій, ухвалених Європейським парламентом на підтримку України.

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"Маємо потужний порядок денний і впливових союзників. Будемо разом розбудовувати спільне європейське майбутнє, в якому Україна посяде гідне місце", - додав Арахамія.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
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16.02.2023 10:19
+11
агрохімія пропердів про ес в черговий раз.. зараз кулеба підключиться
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16.02.2023 10:04
+10
Слаба копія Євросолідарності, бо ті давно мають спільні ,добрі наміри з партіями Європи
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16.02.2023 10:09
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агрохімія пропердів про ес в черговий раз.. зараз кулеба підключиться
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16.02.2023 10:04 Відповісти
Лобистам платят.
За чей счёт банкет?
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16.02.2023 10:05 Відповісти
Ваші лоббісти за паребріком.
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16.02.2023 10:06 Відповісти
Слаба копія Євросолідарності, бо ті давно мають спільні ,добрі наміри з партіями Європи
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16.02.2023 10:09 Відповісти
Просто, треба перестати красти!
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16.02.2023 10:09 Відповісти
Якщо хтось памятає то сьогоднышній день 16 лютого рівно рік назад був оголошений президентом день" єдності України" ,мотивуючи це тим що західні партнери лякають нас рос. вторгненям де та війна ? арахамія теж тоді нагадав про себе назвавши західні ЗМІ гірші за скабеєву ,про це чомусь сьогодні веліють не згадувати.
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16.02.2023 10:15 Відповісти
"День ненападу"
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16.02.2023 10:34 Відповісти
Ему орден не мешает работать? Может забрать, а то наградили с дуру.
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16.02.2023 10:18 Відповісти
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16.02.2023 10:19 Відповісти
Їй До Федини морально не дорости.
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16.02.2023 10:36 Відповісти
Если я не ошибаюсь, если б не она Вересеня не поперли бы с "Прямого". Зазвизделась Софья.
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16.02.2023 10:51 Відповісти
Оце побила лиха година! Він же прагнув з КНР налагоджувати стосунки. Переплутав сторони світу? А розумнішого серед слуг не знайшлося?
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16.02.2023 10:27 Відповісти
Примат Агрохимия! А как на счет декларации с твоим приемным папашкой абрамовичем ?
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16.02.2023 10:45 Відповісти
Вот скажите мне, в какой ещё стране, кроме Украины, абхаз рожденный в Краснодарском край Парашной *********, перебравшийся в 1992 году в Украину, и только в 2915 году получивший гражданство, может стать народным депутатом ВРУ? ЛЮДИ, вы совсем **....е, когда голосуете за вот таких как оно на выборах?
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16.02.2023 10:45 Відповісти
По приколу голосовали за зеленожопых обезьян!Обычные то обезьяны - красножопые!
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16.02.2023 11:40 Відповісти
Передайте цьому чорнопикому орангутангу - хламідії, що з такими масштабами розкрадання країни, як зараз, Україні не допоможуть ніякі лобісти - в ЄС Україну ніхто не візьме. Поверніть декларування чиновників. Чому досі не вигнали дєрьмака, татарова і смірнова з банкової? Де нормальний закон про КС? Де новий голова набу? Чому резнічєнко і ко, що вкрали 1000 вагонів гуманітарки не сидять?
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16.02.2023 10:51 Відповісти
Адміни, а чому не повідомляєте новину про те, що "https://eurosolidarity.org/2023/02/13/petro-poroshenko-yevrosolidarnist-stane-asoczijovanym-chlenom-****-cze-novi-mozhlyvosti-dlya-zahystu-interesiv-********/ «Євросолідарність» стане Асоційованим членом ЄНП ": "Партія «Європейська Солідарність» виконала необхідні умови для отримання статусу Асоційованого члена Європейської народної партії. https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0NrNfzjzyRgUBCxZQZrjjb9x16g68qQaBA7jWxuyZdBFxZaxNx2TB86KEs9cPDdKbl/ Про це повідомив лідер «Євросолідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко у Facebook.
«У 2014 році я як п'ятий Президент України підписав Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка заклала міцний фундамент під процес реальної інтеграції України до Євросоюзу. Прогрес у реалізації Угоди забезпечив історичне рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Зараз «Європейська Солідарність» стає Асоційованим членом Європейської народної партії. Наша наступна ціль: повноправне членство України в ЄС і «ЄС» в «ЄНП», - наголосив Порошенко.
«У Європейській народній партії підтвердили виконання всіх умов для того, щоб наша партія отримала статус «Асоційованого члена ЄНП». І вже у березні під час політичної асамблеї ЄНП ми очікуємо на позитивне голосування», - зазначає лідер партії.
Він нагадав, що «Європейська Солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об'єднаної Європи - Європейської народної партії у 2019 році, а співпраця з ЄНП розпочалася ще у 2014-му.
«EPP - European People's Party стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Новий формат співпраці з ЄНП дає нам нові інструменти, щоб отримати ще більше зброї для України, ще потужніші санкції проти агресора, ще більше підтримки на шляху до членства у ЄС та НАТО», - пише Порошенко.
«Наступним нашим кроком стане отримання повноцінного членства в ЄНП після вступу України до Європейського Союзу. «Європейська Солідарність» стане активним та потужним гравцем і в родині народників, і в самому Європейському Парламенті», - резюмує лідер партії."
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16.02.2023 10:53 Відповісти
Не понимаю, кто может контактировать с такой рожей?
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16.02.2023 12:22 Відповісти
Я вибачаюсь але останній раз цЕ розказувало про китай як лобістів України в світі і ще 23 лютого 2022 року верещало що йому з москви, особисто, ніхто не загрожує.
Куди вже це чмо потягло українські гроші?
Чому воно не сидить в тюрьмі?
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16.02.2023 12:56 Відповісти
а как же Китай ? книгу вождь подарил
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16.02.2023 13:25 Відповісти
Якщо Арахамія сказав - все так і буде. Або навпаки: доведено життям.
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16.02.2023 19:56 Відповісти
 
 