"Слуги народу" підписали декларацію з групою Європарламенту, що стане лобістом України у ЄС, - Арахамія
У Страсбурзі фракція "Слуга народу" підписала спільну декларацію з політичною групою Європейського парламенту Renew Europe, яка стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС.
Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що група Європарламенту Renew Europe об’єднує 23 країни, 39 партій, налічує 102 депутати Європейського парламенту, 6 членів Європейської ради на чолі з Президентом, що є також представником Renew Europe, та 6 Єврокомісарів.
"Renew Europe стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС та просуватиме порядок денний, який забезпечить перемогу України", - обіцяє Арахамія.
Парламентарі зафіксували в спільній заяві, що обидві сторони виступатимуть за:
- збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні з належним урахуванням винищувачів і ракет великої дальності;
- правильний шлях до вступу та швидкий початок переговорів, якщо можливо, у 2023 році;
- необхідну підготовчу роботу та проміжний звіт Єврокомісії (навесні цього року) і звіт Єврокомісії про розширення, який очікується цієї осені;
- поступову, але рішучу інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС та ключових галузевих програм;
- конкретну пропозицію від Єврокомісії щодо конфіскації та передачі заморожених російських активів безпосередньо для потреб України у відновленні;
- вжиття ефективних заходів для забезпечення відповідальності та покарання за злочини російської агресії проти України, зокрема ті, що стосуються створення спеціального трибуналу, який мав би особливу юрисдикцію;
- більше санкцій щодо осіб і компаній, які прямо чи опосередковано підтримують режим путіна;
- повну підтримку мирного плану з 10 пунктів, який запропонував Президент Володимир Зеленський;
- підготовку до реалізації економічної програми України;
- виконання резолюцій, ухвалених Європейським парламентом на підтримку України.
"Маємо потужний порядок денний і впливових союзників. Будемо разом розбудовувати спільне європейське майбутнє, в якому Україна посяде гідне місце", - додав Арахамія.
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«У 2014 році я як п'ятий Президент України підписав Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка заклала міцний фундамент під процес реальної інтеграції України до Євросоюзу. Прогрес у реалізації Угоди забезпечив історичне рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Зараз «Європейська Солідарність» стає Асоційованим членом Європейської народної партії. Наша наступна ціль: повноправне членство України в ЄС і «ЄС» в «ЄНП», - наголосив Порошенко.
«У Європейській народній партії підтвердили виконання всіх умов для того, щоб наша партія отримала статус «Асоційованого члена ЄНП». І вже у березні під час політичної асамблеї ЄНП ми очікуємо на позитивне голосування», - зазначає лідер партії.
Він нагадав, що «Європейська Солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об'єднаної Європи - Європейської народної партії у 2019 році, а співпраця з ЄНП розпочалася ще у 2014-му.
«EPP - European People's Party стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Новий формат співпраці з ЄНП дає нам нові інструменти, щоб отримати ще більше зброї для України, ще потужніші санкції проти агресора, ще більше підтримки на шляху до членства у ЄС та НАТО», - пише Порошенко.
«Наступним нашим кроком стане отримання повноцінного членства в ЄНП після вступу України до Європейського Союзу. «Європейська Солідарність» стане активним та потужним гравцем і в родині народників, і в самому Європейському Парламенті», - резюмує лідер партії."
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