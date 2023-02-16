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Білорусь (7836) віза (723) ОБСЄ (3480) росія (63574) санкції (11292) США (20990)

Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ

обсє

Гельсінська комісія, яка представляє Сполучені Штати в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), закликала МЗС Австрії не видавати візи російській делегації для участі в засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться наступного тижня у Відні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Голова Гельсінської комісії, конгресмен Джо Вілсон, його заступник сенатор Бен Кардін, а також конгресмен Стів Коен надіслали листа міністру закордонних справ Австрії Александеру Шалленбергу з проханням переглянути питання про видачу віз російській делегації, яка збирається взяти участь у зимовому засіданні Парламентської Асамблеї у Європі, що пройде у Відні наступного тижня.

Зимова зустріч приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну і має стати першою очною зустріччю Парламентської асамблеї за участю Росії та Білорусі з початку війни.

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Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз наклали санкції на всіх членів російської делегації за те, що вони підтримали агресивну війну, розв'язану Володимиром Путіним проти України.

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при цьому самі США надали емісарам ***** візу на асамблею ООН.
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16.02.2023 10:17 Відповісти
Серед поплічників гітлера було, мабуть, більше австріяків, ніж прусаків і баварців. Подивіться, наприклад, про аншлюс.
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16.02.2023 10:51 Відповісти
на момент аншлюсу не було таких країн як Баварія чи Прусія, тож цілком природньо що австрійців було більше))
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16.02.2023 12:38 Відповісти
австрія це найогидніша країна ЄС, після угорщини. тільки порахувати скільки тисяч мародерів і злочинців (фірташ, портнов, тупіцкий та ін) отримали там прихисток, то будь-які спроби знайти у цій гівнокраїні здоровий глузд стають марними.тільки бабло - це все що цікавить цих продажних недонімців.
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16.02.2023 11:00 Відповісти
там народився потвора гітлер-цим сказано все!!
не в германіі не в голандіі а саме там
австрія- це тихенькі нацисти , манюні гітлери.. шкода шо червона армія не показала яке в них життя було б в окупаціі
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16.02.2023 13:07 Відповісти
 
 