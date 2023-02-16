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авіація (4043) Велика Британія (5334) розвідка (3804) росія (63574) зовнішня розвідка (446)

У Росії залишилося 1,5 тис. бойових літаків, але масштабна повітряна кампанія малоймовірна, - розвідка Великої Британії

росія,авіація

Росія збільшила використання авіації у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, росіяни продовжують використовувати у бойових діях приблизно ту ж кількість літаків і гелікоптерів, як і багато місяців поспіль до цього.

"Кількість вильотів росіян зросла протягом останнього тижня після кількох тижнів більшо спокійної діяльності. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у британській розвідці зазначили, що авіація РФ продовжує значно відставати, оскільки обмежена постійною високою загрозою з боку української ППО та розосередженого базування через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що заважає їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль", - наголосили у розвідці.

Там також зазначили, що по всій території Росії ПКС РФ, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць екіпажу військових літаків, незважаючи на втрату понад 130 з початку вторгнення.

"Однак малоймовірно, що ПКС зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою вони, ймовірно, зазнають невиправданих втрат літаків", - підсумували у британській розвідці.

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Топ коментарі
+6
Там також зазначили, що по всій території Росії ПКС РФ, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць Джерело:

Ймовірно зберігає? А ймовірно і не зберігає......
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16.02.2023 10:27
+3
Як було так місяці тому так і залишається. Це не нова інформація
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16.02.2023 10:32
+2
Москалі стягнули не далеко від наших кордонів,близько 800 одиниць бойової авіації,включно з вертольотами.Це ї є кістяк працюючої авіації.І це також дуже багато,але ж більше в них навряд чи є.
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16.02.2023 10:28
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Там також зазначили, що по всій території Росії ПКС РФ, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць Джерело:

Ймовірно зберігає? А ймовірно і не зберігає......
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16.02.2023 10:27 Відповісти
За що тій розвідці гроші платять?за поширення кацапських побрехеньок про півторатисячний флот?
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16.02.2023 11:06 Відповісти
Мі6 це по вашому буде ,, шарашкіна контора,,?
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16.02.2023 11:43 Відповісти
я більше довіряю нашому Генштабу чим дальше від раші тим страшніші засрашнз.
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16.02.2023 12:37 Відповісти
Москалі стягнули не далеко від наших кордонів,близько 800 одиниць бойової авіації,включно з вертольотами.Це ї є кістяк працюючої авіації.І це також дуже багато,але ж більше в них навряд чи є.
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16.02.2023 10:28 Відповісти
Як було так місяці тому так і залишається. Це не нова інформація
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16.02.2023 10:32 Відповісти
Щось дуже багато вкидів, що москалі не можуть, немає грошей і взагалі вони дурні! Я так розумія це щоб менше Україні допомагати?
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16.02.2023 10:31 Відповісти
Дуже багато видів якраз що москалі можуть і грошей дофіга.
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16.02.2023 10:38 Відповісти
1,5 тисячі, кажете? 🤔 Ну-ну! Якби у них це все літало, то було б точно задіяно у війні. Хіба що це і ті, що у Моніно експонуються, і на п:єдесталах у інших містах. І разом з вантпжними Ілами.
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16.02.2023 10:35 Відповісти
"майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць екіпажу військових літаків" Джерело:

Якщо це взяти до уваги, то цілком реальна цифра. А от стосовно самих літаків - питання
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16.02.2023 11:26 Відповісти
Немч там стільки літунів! Хіба що з аерофлотськими.
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16.02.2023 11:29 Відповісти
Що значить- неушкоджені .? Неушкоджені в боях чи де ?
Півтори тис це приблизно - загальна кількість бойових літаків . Враховуючи й ті які аварійні , перебувають на ремонті і т.д. . А таких у них теж вдоста ,, бо більша частина авіапарку ще - виробництва совкових часів .
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16.02.2023 10:38 Відповісти
Металобрухту то в них дохрина,ніхто не спорить,тільки ось пілотів ми вже більшу половину на концерт Кабзона відправили
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16.02.2023 10:40 Відповісти
Дуже багато видів зараз кацапських які радісно підхопдюють наші змі нажаль.
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16.02.2023 10:41 Відповісти
а пілотів скільки?
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16.02.2023 10:53 Відповісти
Час від часу читаю інформацію про тисячі кацапських танків, літаків і ніяк не второпаю:

якщо це правда, то що заважає цим "тисячам" зібратися в кулак і захопити Київ?
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16.02.2023 10:53 Відповісти
Вони й не зможуть - зібрати в кулак всі ці танки і авіацію , щоб вдарити "по Києву " . Бо тоді їм доведеться залишити всю іншу територія паРаші , всі - 22 тис кордону , зовсім - беззахисними .
Вони вже й так , стягли до України все що можна , і навіть - що не можна .
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16.02.2023 11:04 Відповісти
Не можуть тому що їх вже немає.
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16.02.2023 11:08 Відповісти
По данным ТОЙ ЖЕ британской разведки х-ло задействовал в Украине 97% личного состава армии козломордии.
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16.02.2023 12:32 Відповісти
Казали про 400 літаків і 400 гелікоптерів. Виходить, це тільки ті, які задіяні на нашому напрямку. Всі інші роззосерджені по всьому іншому кордону. І навряд чи будуть використані проти нас. Ну хіба що, якщо піде атака на москву, то стягнуть і з і наших напрямків.
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16.02.2023 11:11 Відповісти
А це значить що нам потрібно більше ракет для знищення отих літаків, отже ''будапештські гаранти'' нехай постачають ракети!
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16.02.2023 11:18 Відповісти
Щось тут намудрували з цифрами, перед широмаштабним вторгненням в рф налічувалось близькоза 800 літаків ,за період війни ворог втратив 298 літаків ще 18 розбилось через свої проблеми ,якщо мова йде про 1500 то це швидше законсервовані 60 -70 х років більшість з яких навряд чи придатні.
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16.02.2023 11:36 Відповісти
Петро 1 - реформатор Московії, Сталін - індустріалізатор, а Вова ***** буде утилізатор
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16.02.2023 12:59 Відповісти
 
 