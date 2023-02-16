Блінкен вважає, що спроба України повернути окупований Крим стане "червоною лінією" для Путіна, - Politico

Спроба України повернути окупований Крим стане "червоною лінією" для російського диктатора Путіна, яка може призвести до ширшої відповіді Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові по Zoom із групою експертів.

Коментарі Блінкена прозвучали після того, як хтось під час приватної розмови запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення території, захопленої росіянами.

За словами чотирьох осіб, обізнаних із ситуацією, Блінкен заявив, що США не заохочують Україну повернути окупований Крим, але це рішення виключно за Києвом. Адміністрація США зосереджена на тому, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, переважно на сході.

"Ця оцінка перегукується з коментарями офіційних осіб Пентагону протягом останніх тижнів, які говорили про запеклу боротьбу, яка все ще точиться на Донбасі та на півдні країни, і які поставили під сумнів здатність України захопити Крим у найближчому майбутньому", - пише Politico.

Співрозмовники видання зазначили, що Блінкен створив враження, що США не вважають наразі мудрим кроком піти у наступ для деокупації Криму. Водночас вони наголосили, що Блінкен не сказав ці слова прямо.

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Двоє інших джерел не сприйняли коментарі Блінкена таким чином, зазначає видання.

"Держсекретар зауважив, що рішення щодо того, що вони намагаються захопити силою, вирішують виключно українці, а не Америка. Це дало їм зрозуміти, що Блінкен більш відкритий для потенційної битви України за Крим", - зазначають автори матеріалу.

"Загалом повідомлення полягає в тому, що існує велика невизначеність щодо того, як усе піде далі, з реальними питаннями про здатність будь-якої зі сторін досягти великих успіхів", - зазначив один із співрозмовників видання.

Politico також зазначає, що Державний департамент відмовився коментувати дзвінок у Zoom, як і інші розмови Блінкена з експертами.

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