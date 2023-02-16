Блінкен вважає, що спроба України повернути окупований Крим стане "червоною лінією" для Путіна, - Politico
Спроба України повернути окупований Крим стане "червоною лінією" для російського диктатора Путіна, яка може призвести до ширшої відповіді Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові по Zoom із групою експертів.
Коментарі Блінкена прозвучали після того, як хтось під час приватної розмови запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення території, захопленої росіянами.
За словами чотирьох осіб, обізнаних із ситуацією, Блінкен заявив, що США не заохочують Україну повернути окупований Крим, але це рішення виключно за Києвом. Адміністрація США зосереджена на тому, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, переважно на сході.
"Ця оцінка перегукується з коментарями офіційних осіб Пентагону протягом останніх тижнів, які говорили про запеклу боротьбу, яка все ще точиться на Донбасі та на півдні країни, і які поставили під сумнів здатність України захопити Крим у найближчому майбутньому", - пише Politico.
Співрозмовники видання зазначили, що Блінкен створив враження, що США не вважають наразі мудрим кроком піти у наступ для деокупації Криму. Водночас вони наголосили, що Блінкен не сказав ці слова прямо.
Двоє інших джерел не сприйняли коментарі Блінкена таким чином, зазначає видання.
"Держсекретар зауважив, що рішення щодо того, що вони намагаються захопити силою, вирішують виключно українці, а не Америка. Це дало їм зрозуміти, що Блінкен більш відкритий для потенційної битви України за Крим", - зазначають автори матеріалу.
"Загалом повідомлення полягає в тому, що існує велика невизначеність щодо того, як усе піде далі, з реальними питаннями про здатність будь-якої зі сторін досягти великих успіхів", - зазначив один із співрозмовників видання.
Politico також зазначає, що Державний департамент відмовився коментувати дзвінок у Zoom, як і інші розмови Блінкена з експертами.
Будь ласка, зачекайте...
Це не дружній крок.
Визволення криму можна поєднати з шашликами.
Все одно попереджувальних заходів щодо підготовки до можливої ширшої відповіді влада не веде.
Не разрешает его отвоёвывать?
Это он всему быдлу в Крыму украинские загранпаспорта раздал,для поездок в ЕС?
А зараз вона вузька чи що?
Крим легше відвоювати ніж Донбас, гепнувши ракетами по флоту, керченському мосту, аеродромах та вогневим контролем сухопутного коридору. Московити самі віддадуть Крим.
подумаєш генератори закуповують за ціною вдвічі вищою ніж на ринку. зараз з'явиться
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і пояснить про кількість ракет у русні і їх плани на 3 роки вперед. а те що процвітає мародерство - це до мерії
А то , крадіжка наших територій , і вслід за цим встановлювання червоних ліній , продовжуватиметься й далі .
Їм тільки покажи що можеш задкувати і все , далі вони з тебе душу витрясуть .
Крим треба методично ДОВБАТИ щоб там було тихо.
Но пока до Крыма очень далеко - это факт, к сожалению.
Ти диви, виявляється, у чомусь з путлером можна і погодитись.
Народ, а що ви думаєте, ЗСУ вже завтра будуть заходити в Крим? Чи наступного року?Та дай. Боже, років через п'ять це буде! А до того часу санкції будуть працювати! На яку потужність працюватимуть - ще невідомо; але в 1991-го санкції на касапів спрацювали так, що СА вкупі з іншими силовиками нічого не змогли вдіяти з розпадом совка! Щось подібне може статися і зараз: мешканці Криму (навіть з місцевим рашиським гарнізоном), наприклад, самі захочуть повернутися в Україну! Але - не сьогодні, і не завтра!
Это он так " шумит",а по плану там заглянуть в глаз и увидеть там мир.
>И как бы вам помогло ЯО? Вы бы начали им бросаться?) Что СЕЙЧАС мешает уничтожить касапские АЭС?)
Ні одна країна, яка має ядерну зброю і публічно про це заявила, відтоді не стала об'єктом нападу.
Щодо кацапських АЕС, знищити їх заважає загроза "отвєтки". І Запорізька (стучу по дереву) у цьому випадку стала би першою ціллю.
"Щодо кацапських АЕС, знищити їх заважає загроза "отвєтки". І Запорізька (стучу по дереву) у цьому випадку стала би першою ціллю." Так я ПОВТОРЯЮ свой вопрос: Как бы нам помогло ЯО в этой войне???? Для его применения еще ЯЙЦА(и желательно не по 17) нужны, а не боязнь ответки....
Слухайте, Давід. Я не вважаю себе розумнішим за інших.
Сам факт, що про атаку на кацапські АЕС ніхто не говорить, свідчить на користь моєї позиції.
Щодо прикладів про дрібні пограничні конфлікти між країнами-володарями ядерної зброї, то вони тому і не переходять у відкриту війну через "червону лінію", поставлену ЯЗ.
На ваше повторне питання відповідаю: ЯЗ допомогла б Україні обнуленням ядерного шантажу з боку агресора.
Она 8 лет как отвоевывала Крым?
А теперь он намного дальше и защищёнее. Поезд тю-тю, одни видосики остались.
Зе-Вовка ведь не хочет сравнять эти города с землёй? А других освобождений кацап вам не даст.
Але на сприйняття України Америкою цей вибір теж, звісно, вплине. Можна згадати той же Ізраїль, якому на початку блокували будь-яку оборонну допомогу, але тепер в них є навіть літаки F35, і це завдяки їх рішучості та цілеспрямованості.
"Люди делятся на две категории: у кого есть револьвер, и те кто копает - ты капаешь" (С) КФ "Хороший, плохой, злой".
У Израиля есть своё Ядерное оружие. А в их Ф-35 куча своей электроники и авионики (Израильский Ф-35 и американский Ф - 35 это не одно и то-же). "гранаты не той системы")))
Можна було б казати, що "отрицательна селекція" пройшла не тільки на росії, а й на Заході - яйця поменшали , якщо б не одне "АЛЕ". Захід судячи з декількох зроблених кроків поставив питання "окончательного решения русского вопроса" (а таке питання не ставало ні при Кенеді, ні при Рейгані з Тетчер). А це гра в довгую. Дуже дуже в довгую. Звідси не варто чекати швидкого звільнення Криму. Буде момент, коли східний сусід з відірваними яйцями та зламаним хребтом накладе в штани - це і буде моментом звільнення Криму та вступу в НАТО
1. Нарисовать новую красную линию.
2. Усратся с перепугу.
3. Обвинить украинскую власть.
4. Снять наконец санкции с российской икры.