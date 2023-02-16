Новий наступ Росії на сході "більше бажаний Москвою, ніж реалістичний", - західні чиновники на CNN

США та їхні союзники скептично ставляться до можливостей Кремля досягти значних успіхів в бойових діях в Україні, навіть попри те, що Москва накопичила живу силу та ресурси.

Про це з посиланням на західних чиновників повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Мабуть, це щось більш бажане, ніж реалістичне", - цитує телеканал слова високопоставленого американського військового чиновника.

Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні та на окупованих українських територіях. Але попри це, західні союзники не вважають, що ці війська здатні проводити операції, необхідні для захоплення та утримання нових територій.

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"Малоймовірно, що російські війська будуть відчутно краще організовані, і тому малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, хоча вони, здається, готові відправити ще більше людей у м’ясорубку", - сказав CNN високопоставлений британський чиновник.

За оцінкою збройних сил США, російським військовим треба буде відновлювати сили аж до травня, щоб набрати достатньо потужностей для тривалого наступу. Але Путін хоче діяти швидше.

"США вважають імовірним, що російські війська почнуть рухатися ще до того, як будуть до готові - через політичний тиск Кремля", - наводить телеканал слова високопоставленого американського чиновника.

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Телеканал твердить, що і українська сторона скептично ставиться до теперішніх можливостей російського війська.

"Вони зібрали достатньо живої сили, щоб взяти одне-два невеликих міста на Донбасі, але це все. Приголомшливо, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", - сказав CNN високопоставлений український дипломат.

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