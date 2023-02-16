УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11645 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 221 91
Білорусь (7836) Лукашенко (2622)

Лукашенко: Я готовий воювати разом із росіянами, якщо хоча б один солдат прийде на територію Білорусі "вбивати моїх людей"

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати разом із росіянами, якщо хтось вчинить агресію проти Білорусі.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав самопроголошений "президент".

Читайте: Путін знову схилятиме Лукашенка до прямої участі у війні проти України, - Данілов

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
клоун
показати весь коментар
16.02.2023 11:02
+40
Поц, ти вже впустив аргесора в свою хату. Ви вже вбиваєте білорусів.
показати весь коментар
16.02.2023 11:05
+38
показати весь коментар
16.02.2023 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клоун
показати весь коментар
16.02.2023 11:02 Відповісти
Ні, гівнюк.
показати весь коментар
16.02.2023 11:05 Відповісти
Не гівнюк, а гівно
показати весь коментар
16.02.2023 11:25 Відповісти
А якщо солдат не прийде, але снаряди і ракети прилетять, то що будеш робити? Чи тільки вс...решся?
показати весь коментар
16.02.2023 11:07 Відповісти
ЙОГО людей.
Маєток розміром з країну і один добрий Пан, який так опікується своїми кріпаками. Як зворушливо.
показати весь коментар
16.02.2023 11:09 Відповісти
"Лукашенко: Я готовий воювати разом із росіянами, якщо хоча б один солдат прийде на територію Білорусі "вбивати моїх людей" -- ти ідіот, якби хотіли, то вже б давно зробили. А перевдягнені в українську форму орки зараз тобі швидко організують привід для вторгнення, якщо ти його шукаєш. Ще й не проблема.
показати весь коментар
16.02.2023 12:26 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 11:03 Відповісти
Чык-чирик, стык-пердык)
показати весь коментар
16.02.2023 11:08 Відповісти
"жэсточайшэ!"
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
Голова колгоспу зовсім здурів.
показати весь коментар
16.02.2023 11:03 Відповісти
В них там скотный двор, а не колгосп навіть
показати весь коментар
16.02.2023 11:05 Відповісти
Він здурів ще коли був замполітом комроти танкової в СА в 1982р. Це й не дивно бо в КПСС йшло багато шизофреніків
показати весь коментар
16.02.2023 16:21 Відповісти
Ну,всьо,я полєтєу,чикчирик))
показати весь коментар
16.02.2023 11:04 Відповісти
Поц, ти вже впустив аргесора в свою хату. Ви вже вбиваєте білорусів.
показати весь коментар
16.02.2023 11:05 Відповісти
Я - картофельный диктатор, тракторист
Я - оральный акробат, эквилибрист!
Я очко лизать хозяину привык
На полметра запуская свой язык!
...
показати весь коментар
16.02.2023 11:05 Відповісти
рыгорачъ, пойди купи себе памперсов... воюн ты наш суходроченый...
показати весь коментар
16.02.2023 11:05 Відповісти
Це б було не погано з'ясувати, де саме він готовий воювати, чи виключно тільки на своїй землі (у міжнародно визнаних кордонах) чи більш налаштований десь під Києвом? Чи взагалі, частина Волині, чи Рівненщини то "історичні землі білораши" раптово стали?
показати весь коментар
16.02.2023 11:06 Відповісти
На своїй землі. Якщо упустити той факт що совок в 1939 коли окупував Польщу то Берестейщину населену українцями віддав Білорусі. Навіть Хрущов був проти
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
На своїй землі - розміром 2 х 1, що обнесена оградкою з невеличким пам'ятником
показати весь коментар
16.02.2023 11:43 Відповісти
А Гомель в 1918 був Україною
показати весь коментар
16.02.2023 16:22 Відповісти
/я готовий разом із росіянами воювати з території білорусі/
Ти вже майже рік це робиш, тварюка.
показати весь коментар
16.02.2023 11:06 Відповісти
А ми будемо через кордон, як ти, бульбофюрер, херачити.
показати весь коментар
16.02.2023 14:12 Відповісти
Лука! Це можна розцінювать як "натяк"? Так кацапам "раз плюнуть" - повторить "Гляйвіц" чи "Майнілу" Одягнуть зеків у "піксель" і пошлють у якесь село білоруського прикордоння А потім твої архаровці" їх "геройски пабедять" (не залишивши нікого живими) От тобі й "Украина напала на мирую "маці-Радзину"!
показати весь коментар
16.02.2023 11:06 Відповісти
Ні, скоріш щось жорстокіше..типу другу Хатинь укроповські терористи влаштують..йому ж більше крові треба, а своїх селян не шкода
показати весь коментар
16.02.2023 11:52 Відповісти
Тонкий натяк *****?
показати весь коментар
16.02.2023 11:06 Відповісти
усатий таракан погрожує, що якщо на його кухню хтось зайде то він уххх як відповість...
а реальність така, що прихлопнуть тапком ніхто і не помітить.
показати весь коментар
16.02.2023 11:06 Відповісти
Номерний, давай-давай.
показати весь коментар
16.02.2023 11:11 Відповісти
Ага. А рашисти не рахуються?
Та й ти сам непагано "вбиваєш своїх людей"...
показати весь коментар
16.02.2023 11:07 Відповісти
Це із серії "тримайте мене всімох".
показати весь коментар
16.02.2023 11:07 Відповісти
а воно вважає, що ще не воює з Україною...
придурок брехливий, пульпопюрер.
показати весь коментар
16.02.2023 11:08 Відповісти
Бегать с автоматом в окружении охраны по площади - это не то же, что воевать. Но с другой стороны, чем страшнее п#здИт, тем лучше для всех.
показати весь коментар
16.02.2023 11:08 Відповісти
постійні вкиди цього путінського лобка свідчить про великий страх в якому перебуває все кремлівське кудло!
показати весь коментар
16.02.2023 11:08 Відповісти
кремлівське кубло
показати весь коментар
16.02.2023 11:33 Відповісти
ну сейчас х*йло найдёт среди своих педиков того кто сыграет роль этого единственного солдата...
показати весь коментар
16.02.2023 11:09 Відповісти
Картопляний фюрер Лука перший втече до бункера Путіна
показати весь коментар
16.02.2023 11:11 Відповісти
vip пособник ***** на одну виселицу ...
показати весь коментар
16.02.2023 11:11 Відповісти
Дебіл картопляний, на ''твою'' землю вже прийшло багато солдат кацапських, і вбивства вже не за горами!
показати весь коментар
16.02.2023 11:12 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
16.02.2023 11:27 Відповісти
"паглядзі на гэтага старога кастрата, ды ён жа ўвесь у лайне" (С). ))
показати весь коментар
16.02.2023 11:12 Відповісти
Ку-ку
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
Ну а якщо не прийде, то - вибачай, ***** - сам вляпався, сам і закінчуй свою "спецоперацію" своїми силами. Ьо раніше треба було головою думати, чим ти воювати будеш і тепер не істери і перекладай з больної голови на здорову. І цей хитрий жук чудово розуміє, що його країна - це найзахищеніша країна у світі, бо його задрипаний колгосп взагалі нікому не потрібен
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
Эта рэмба-чык чырык...
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
Х*йлу нічого не заважає розіграти напад бандерівців на лукашеску. Чекає слушного моменту...
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
Мовчки смаж деруни й не 3.14зди ,, колгоспник ..
показати весь коментар
16.02.2023 11:13 Відповісти
Мусоліні недороблений, чим з Україною будеш розплачуватись? Готуй назад повернення української Берестейщини!
показати весь коментар
16.02.2023 11:14 Відповісти
Йому треба щось говорити, от тому і пи*дить. Сцить старий хрін, бо розуміє що дуже скоро його завішають.
показати весь коментар
16.02.2023 11:19 Відповісти
гондон штопаный!
показати весь коментар
16.02.2023 11:20 Відповісти
основне завдання бульбенфюрера не воювати , а ціле життя із задоволенням сосати в рашиста .
показати весь коментар
16.02.2023 11:21 Відповісти
Еой, плакали твої сховані грошенята , якщо ти , Лукашенко, будешь продовжувати підтримувати хутина 🤣🤣🤣🤣
Все життя до жопи - ВЛАДЫЧИЦЕЙ МОРСКОЙ захотіли бути. А рибка золота вже тебя ігноруе
показати весь коментар
16.02.2023 11:24 Відповісти
ти спочатку подарунки Рудого лісу розгреби !
показати весь коментар
16.02.2023 11:24 Відповісти
Що це фуфло там мукає?
показати весь коментар
16.02.2023 11:25 Відповісти
штопаний крот
показати весь коментар
16.02.2023 11:25 Відповісти
***** со справкой! А ты можешь сесть голой жопой на ежа?
показати весь коментар
16.02.2023 11:27 Відповісти
тобто умови:
солдат (людина) та що б він вбивав. На територі РБ.
ракетами по інфраструктурі можно.
показати весь коментар
16.02.2023 11:29 Відповісти
Анонс провокації?
показати весь коментар
16.02.2023 11:31 Відповісти
яка ще белорусія.підсобне хазяйство *****
показати весь коментар
16.02.2023 11:31 Відповісти
"...Я готовий ..." та ти уже давно готовый и даже подмыт и подбрит в нужных путлеру местах... Вот тока "стесняешься" чиво-то...
показати весь коментар
16.02.2023 11:34 Відповісти
Вот же ж муд@к!!!
показати весь коментар
16.02.2023 11:34 Відповісти
Кому нах потрібна твоя бульболяндія
показати весь коментар
16.02.2023 11:36 Відповісти
чувак уверен, шо никто не полезет в Беларусь, вот и выпендривается
показати весь коментар
16.02.2023 11:42 Відповісти
*******, тебе повісять разом з москальським бидлом на мокшанських берізках по рішенню Міжнародного трибуналу. Вояка херов.
показати весь коментар
16.02.2023 11:42 Відповісти
Портки обсереш, вояка... це тобі не протестувальників херячить.
показати весь коментар
16.02.2023 11:43 Відповісти
Лукашенко ніби нагадує Путіну про Гливицьку провокацію / Überfall auf den Sender Gleiwitz| Prowokacja gliwicka) - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію «Зендер Ґляйвіц» (Sender Gleiwitz) у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%96 Гливиці в ніч з 31 серпня 1939 року.

Атака була операцією під фальшивим прапором, яка разом із приблизно двома десятками подібних німецьких інсценувань є частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%C2%BB операції «Гіммлер» напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939) вторгнення в Польщу, що послужило формальним приводом до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Другої світової війни в Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-books-1 [1] .

Нападники представляли себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польськими громадянами.

 Збройні сили Адольфа Гітлера вторглися
в Польщу наступного ранку після тривалого періоду підготовки.

Операція мала на меті створити вигляд польської агресії проти Німеччини, щоб виправдати вторгнення в Польщу. джерело W
показати весь коментар
16.02.2023 11:44 Відповісти
Готовий воювати? Бери автомат і ****** під Вугледар.
показати весь коментар
16.02.2023 11:47 Відповісти
Агрофюрер нічого не каже про атаки з теріторії білорусі України і знаходження в його країні оккупанта - солдат мордора і їх техніки. Тобто вже воює і постійно бреше.
показати весь коментар
16.02.2023 11:52 Відповісти
твоїх людей, придурок, давно вбивають саме ті расіяни, з якими ти готовий вбивати невинних сусідів. Хоча б той же нещодавно здохлий невідомо від чого міністр білоруського мзс макей
показати весь коментар
16.02.2023 11:58 Відповісти
Не треба ніяких солдатів на території Білорусії. Просто дистанційно розбомбити там все к хєрам.
показати весь коментар
16.02.2023 11:58 Відповісти
Ми будемо не вбивати а визволяти, нехай відчує різницю. В мене там брат живе.
показати весь коментар
16.02.2023 12:05 Відповісти
Дєрзкій,как пуля рєзкій..Дойде і до тебе черга,підор вусатий
показати весь коментар
16.02.2023 12:10 Відповісти
таракан вусатий .
показати весь коментар
16.02.2023 12:19 Відповісти
Два гопника решили ********* да нормального чела. первый получил по ******* и смотрит на второго с надеждой что тот впишется. второй запрыгнул на подножку уходящего трамвая и кричит удаляясь- догонишь трамвай и свяжешься со мной,поверь пожалеешь сорян за маты и московский язык))
показати весь коментар
16.02.2023 12:35 Відповісти
соплі витри спочатку. Падлюко, заховаєшся в глибокому бункері, що і свої не знайдуть.
показати весь коментар
16.02.2023 12:46 Відповісти
Яке воно лайно. Навіть гірше ніж Ху.ло.
показати весь коментар
16.02.2023 12:49 Відповісти
Та ***** ви комусь всрались?
показати весь коментар
16.02.2023 12:57 Відповісти
Як там співали:
"Но сурово брови мы напусим"...
показати весь коментар
16.02.2023 12:57 Відповісти
Боже, як ми злякались гумової сраки з вусиками.
показати весь коментар
16.02.2023 13:08 Відповісти
Кацапи вже втратили приблизно дві *********** армії, «захоплюючи Київ за тиждень».
показати весь коментар
16.02.2023 13:22 Відповісти
Прийде, обов'язково прийде. І залишить по собі візитку Яроша, марку з корабльом, гумові капці та шкірку від сала.
показати весь коментар
16.02.2023 13:56 Відповісти
Соответственно правило бумеранга никто не отменял, картофельному фюреру это нужно помнить 😁
показати весь коментар
16.02.2023 14:05 Відповісти
Лука Мудзішчаў - Прэзыдэнт

Наш прэзыдэнт Лука Мудзішчаў

(Даруй нам, Пушкін, вольны тон)

Меў дужа грозныя вусішчы

І надта сіплы барытон.

Ён быў дырэктарам саўгасу -

Надойваў рэкі малака,

Даваў дзяржаве бульбу, мяса...

"Чырвоным панам" быў Лука.

Умела кіраваў? Няўмела?

Хай скажуць курыца і гусь.

Ды думка ў галаве засела:

"Я осчастливлю Беларусь".

І вось без дапамогі таты

(Пра тату ён не ўспамінаў)

Лука пралез у дэпутаты,

Трыбуну спрытна асядлаў.

О, наш Лука мастак-прамоўца!

Паслухаць - чысты Цыцэрон!

Па-беларуску ж ані слоўца,

Ня ўмеў на мове шпарыць ён.

Хоць, праўда, у Вярхоўнай Залі,

Як БНФ крытыкаваў,

Грымеў Лука: "Яны ка-а-залі!.."

Пра што казалі - не казаў.

Падохлі сьвіньні. Мруць каровы.

Чым ашчасьлівіць свой народ?

І супраць беларускай мовы

Мудзішчаў аб'явіў паход.

Хоць як падумаць - сьмех дый сорам.

З кім ваяваць Лука гатоў?

Мудзішчаву ж ледзь-ледзь за сорак,

А МОВЕ - тысячы гадоў.

Жрэ беларускія каўбасы,

Па-беларуску ж ні гу-гу.

Ды за такое папуасы

Яго пусьцілі б на рагу.

Злысеў - так грыз граніт навукі,

Аж дзьве закончыў ВЭ-НЭ-У,

А як узяў уладу ў рукі,

Спыніўся конь. Ні тпру, ні ну.

Затое сябра ён у Боры,

Бо Ельцын "старший брат родной".

І ўсе Славянскія Саборы

Ваююць за Луку сьцяной.

Курс геаграфіі асіліў

І ўсяму сьвету далажыў,

Што нарадзіўся ён з Расеяй

На самай-саменькай мяжы.

Ў паклоне пазваночнік хруснуў,

І сьлёзы шчасьця пацяклі.

І стаў Лука надзіва "рюскім",

Русей за Бору у Крамлі.

Хоць лысы, але ўсё ж ня Ленін.

Вянец табе - САЎГАСНЫ ДВОР.

І тут лірычным адступленьнем

Аздобіць хочам мы свой твор.

Будзь ты хоць цмокам трохгаловым,

З каронаю на галаве,

Дарэмна зьдзекуешся з МОВЫ -

Яна цябе перажыве.

Яна, цярплівіца сьвятая,

Свой ясназорны пройдзе шлях,

Цябе растопча, не спытае -

А хто там блытаўся ў нагах?

Бо не прывыкла МОВА плакаць,

Стварыла столькі цудаў-дзіў,

Калі 'шчэ ты за вугал какаць

У мокрых штоніках хадзіў.

Давеку Шкловам застанецца

Наш беларускі горад Шклоў,

Хоць можаш ты сваім указам

Шклоў перайначыць у "Стеклов".

Бо за цябе (сабе на згубу)

Галасавалі ("слава всем!")

Ня восемдзесят тры, як трубіш,

А пяцьдзясят (і толькі) сем*.

Што ж, весяліся. Стаў свой нумар.

Ды знай - прыходзіць, як вясна,

Народны беларускі гумар -

І хохмачкам тваім хана.

Гані людзей у свой фарватар

І разьдзімай, як Сталін, вус,

Галоўны наш русіфікатар,

Галоўны антыбеларус.

Дайшлі да кропкі мы. Да "точки",

Як кажаш ты, наш гаваркі.

Цалуй пісклявым дамам шчочкі.

Еш з запаведніка грыбкі.

Мы незалежнасьць сваю цэнім,

Сабе паны мы і князі.

А ты ў Расею "на каленях"

Паўзі, як вуж, як смоўж, паўзі.

Тваіх "речей" зубадрабілкі

Абрыдлі. Гэта хоць "пойми".

Не Беларусь, карову Мілку

Хоць раз уволю накармі.

Вядзьмак Вядзьмарыч Лысагорскі

Свой абвяшчае прыгавор:

"Чым па трыбунах зраньня гойсаць,

Абгарадзі уласны двор.

Хоць ты сіпіш-гарыш на працы,

Хоць ты адзін "умнее всех",

Зь цябе народ пачаў сьмяяцца.

Не забароніш гэты сьмех!"

Над Беларусяй вецер сьвішча.

Пасохлі бульба і авёс.

Наш прэзыдэнт Лука Мудзішчаў

Садзіцца ў чорны членавоз.

* Пяцьдзясят сем працэнтаў ад агульнай колькасьці выбаршчыкаў аддалі галасы за А.Лукашэнку.

1994
показати весь коментар
16.02.2023 14:08 Відповісти
вбивати белорусів виключно прерагатива самого лукашенка та його мужа путіна
показати весь коментар
16.02.2023 14:51 Відповісти
Не зрозуміло на якому боці?
показати весь коментар
16.02.2023 14:58 Відповісти
кортопляне бидло, як є
показати весь коментар
16.02.2023 15:15 Відповісти
За час свого диктаторства лукашенко підписав 400 смертних вироків і лише одне помилування. Він повбивав всіх опозиціонерів! Часто зясовувалось що ті кого нібито було засуджено до тюрми насправді були відразу розстріляні і родичі про це дізнавались через 8-10 років... Вбивати в білорусі бяшек це монополія диктатора лукашенко - серійного вбивці опозиціонерів. Було б справедливо коли б ця гніда здохла з черенком лопати в дупі...
показати весь коментар
16.02.2023 15:16 Відповісти
На твоїх руках і твоїй совісті лукашенко, кров жінок і дітей українців, бо з твоєї території летять руйнівні кацапські ракети і ти, падлюко, допомагаєш і навчаєш кацапів в своїй країні. Рано чи пізно, але відповідати прийдеться.
показати весь коментар
16.02.2023 18:09 Відповісти
то кацапські солдафони давно вже там вбивають,
все ж замовчують
показати весь коментар
16.02.2023 20:44 Відповісти
интересно, к чему был этот высер?
показати весь коментар
16.02.2023 23:43 Відповісти
 
 