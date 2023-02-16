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Дефіцит в енергосистемі відсутній, ліміти не доводились. Нічна атака не призведе до обмеження споживання, - "Укренерго"

Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії. Споживання дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні. Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень ракетних та дронових атак росіян. Безперервно тривають ремонти на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення. Максимум зусиль докладаємо для усунення мережевих обмежень на Одещині", - додають в "Укренерго".

У компанії також нагадують, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначається також, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіцит потужності наразі відсутній, ліміти не доводились, - "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі відсутній, ліміти не доводились. Нічна атака не призведе до обмеження споживання, - Укренерго 01

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Топ коментарі
+10
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16.02.2023 11:38
+5
це для кого отчет? мол не попали, давайте ще?
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16.02.2023 11:24
+4
Рідкісні довбодятли, хоч до червоної книги занось.

Ну є сввтло, добре! Сидимо собі тихенько, не акцентуємо.

Нахріна тій мокшандії агентура? Самі все розпатякаємо й підкажемо.
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16.02.2023 11:31
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це для кого отчет? мол не попали, давайте ще?
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16.02.2023 11:24 Відповісти
Рідкісні довбодятли, хоч до червоної книги занось.

Ну є сввтло, добре! Сидимо собі тихенько, не акцентуємо.

Нахріна тій мокшандії агентура? Самі все розпатякаємо й підкажемо.
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16.02.2023 11:31 Відповісти
Сидимо тихенько і завісимо всі вікна ковдрами, щоб кацапи не знали, що в нас є світло взагалі. А для ще більшої конспірації заведем всі наявні в нас генератори. Хай тарабанять і вводять ворога в оману...
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16.02.2023 14:05 Відповісти
Можливо і так, дезинформація ворога під час війни зайвою не буде.
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16.02.2023 14:10 Відповісти
У Британії вже мокшан боїтесь?))

Мені світломаскування пофіг..вікна наглухо тоновані
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16.02.2023 14:48 Відповісти
Авжеж, боїмось. Вікон взагалі в усьому місті вже нема, позакладали наглухо цеглою. Бо хтозна що в того куйла в голові. Дізнається, бува, що в нас є світло...
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16.02.2023 14:59 Відповісти
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16.02.2023 11:25 Відповісти
Так, в Одесі поки ще вимикають. Зараз вже четверта година пішла без е/е.
Вчора взагалі не відключали.
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16.02.2023 11:25 Відповісти
Я сподіваюся через те , що захід нам постає електрику , а не через те , що ми видімкнули частину ППО , через що ефективність з 84% впала до 50%
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16.02.2023 11:25 Відповісти
А якщо подумати, то можно зрозуміти, що запустили аж 12 ракет x-22, які ми можемо збити тільки якщо пощастить. Звідти і відсоток відносно низький
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16.02.2023 11:28 Відповісти
Одже ще раз треба сказати "Спасибі" нашим західним партнерам за електрику , вірно ?
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16.02.2023 12:28 Відповісти
Давайте, розкажіть нам тут, скільки за весь цей рік нашими силами ППО було збито ракет Х-22.
А потім про те, хто і де щось вимкнув.
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16.02.2023 11:29 Відповісти
Ну слухайте дивлячись хто звітує , про те , що кількість X-22 була більшою ніж завжди

Якщо людина ,яка наближена до Залужно то так - там кредит довіри високий

Але якщо хтось з МО то хіба не ці марадери казали нам і про те , що всі закупівлі відбуваються прозоро , а потім виявилося все зовсім інакше.

Тому хотілося б почитати звідки інфа про більшу кількість X-22
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16.02.2023 12:30 Відповісти
Ефективність заявлялася тільки проти дозвукових крилатих ракет. Ракети, які наше ППО не може збивати в загальну статистику не потрапляли, бо статистика виходить тоді не дуже гарна. Наприклад 35 ракет с-300, під час минулої атаки, до статистики з 86% не включалися, бо вони становили більше третини від загальної кількості. А херовина-22 - це як с-300, їх збивати немає чим. Навіть коли прибуде в Україну декілька Patriot та Samp/t, також не буде чим, бо в них дальність маленька проти балістичних ракет, а комплекси на півдні і сході ці швидше за все не поставлять, звідки ці ракети входять в наш повітряний простір.
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16.02.2023 11:32 Відповісти
Прошу пояснити /уточнити: на озброєнні ЗСУ до початку війни було 250 ЗРК С-300. Ці комплекси були заявлені, зокрема, як проти-балістичні. Чи означає Ваш комент, що у ЗСУ немає проти-балістичних ракет для цього комплексу? Дякую.
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16.02.2023 11:48 Відповісти
Ракети 9м82 в нас були, але при команді Порошенко встигли відновити тільки 9м83, які балістичні ракети збивати не можуть. А після виборів за відновлення ППО і ПРО більше ніхто не брався взагалі. Відповідно ракети 9м82 ніхто так і не відновив. І до цих ракет потрібна відповідна рлс Імбир, бажано на новій елементній базі, або в повністю відновленому стані. Відповідно зараз в нас немає чим збивати балістичні цілі навіть з с300в.
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16.02.2023 12:07 Відповісти
Мало того, зелена падлюка здала на брухт навіть відновлені ціною невтомної цілодобової самовідданої праці зазначеної вами команди рятівників України тисячі ракет 9м83. Ешелонами вивозили, скоти зелені...
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16.02.2023 14:15 Відповісти
не знав, що їх вивозили ще ешелонами на брухт. А є інформація у відкритому доступі про це десь?
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16.02.2023 15:01 Відповісти
Очевидно - між тим що заявлялось про ці комплекси , і тим що є в реалі , велика різниця . Багато кацапських вундервафлів , про які заявлялось як про аналоговнєти , виявились - непотребом . Зокрема - розпіарений Панцирь С , ефективність якого в реальних бойових умовах ( зі слів самих же кацапських експердів ) виявилась в районі - 35 % ..
А Х -22 розроблялась якраз - для подолання насиченої ППО , і подальшого знищення авіаносців США .
А взагалі - читайте оцінки військових експертів , і все вам буде зрозуміло .

https://www.unian.ua/weapons/h-22-ukrajinska-ppo-ne-mozhe-zbivati-ekspert-naviv-dokazi-12114309.html
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16.02.2023 12:11 Відповісти
Вартість західної електрики знаєте?
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16.02.2023 14:49 Відповісти
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16.02.2023 11:25 Відповісти
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16.02.2023 11:38 Відповісти
Русня не може перемогти навіть українських енергетиків, що вже казати про ЗСУ 💪
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16.02.2023 12:28 Відповісти
Ага от злости спамит мемы про Зелю ,все мечтая о мистическом майдане который якобы внесет хаос и поможет Роиси выиграть.
Как у нас говорят - дурак думкю багатiэ
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16.02.2023 13:09 Відповісти
Только оркоботы хотели поерничать шо сбили половины всего ракет.....так оказалось те шо не сбили никуда не попали.....и в Украине даже свет не выключали))
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16.02.2023 13:11 Відповісти
Не совсем понял зачем это озвучивать, на зрадо...ов не подействует, а нормальные люди итак всё поняли... Х-22 сбить не получается, но попасть ими куда-то тоже у рашистов не выходит - вот и итог, все повреждения от тех немногих крылаток, которые прорвались.
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16.02.2023 14:32 Відповісти
 
 