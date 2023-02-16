Дефіцит в енергосистемі відсутній, ліміти не доводились. Нічна атака не призведе до обмеження споживання, - "Укренерго"

Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії. Споживання дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні. Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень ракетних та дронових атак росіян. Безперервно тривають ремонти на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення. Максимум зусиль докладаємо для усунення мережевих обмежень на Одещині", - додають в "Укренерго".

У компанії також нагадують, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначається також, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіцит потужності наразі відсутній, ліміти не доводились, - "Укренерго"