УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11580 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 940 114
Данілов (1259) Медведчук (1694) росія (63574)

Медведчук запропонував Путіну "план Б", хочуть зробити "корейський варіант" для України, - Данілов

медведчук,путін

Кум Путіна Віктор Медведчук запропонував російському диктатору "план Б" щодо України.

Про це повідомив в інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - пояснив він.

Данілов вважає, що Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть "давати пропозицію про створення двох країн". Він не назвав конкретних прізвищ, але натякнув, що йдеться про чинних депутатів фракції "ОПЗЖ".

Мета ж Росії, на думку секретаря РНБО, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

"В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні", - сказав він.

Данілов додав, що ідеєю двох країн займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

"Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки", - підсумував секретар РНБО.

Читайте: Медведчук написав статтю про Україну: Погрожує перекиданням війни на Європу та ядерною зброєю

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
показати весь коментар
16.02.2023 11:28
+31
Які саме люди Януковича цим займаються?...Зараз у владі таких людей Януковича достатньо...не кажучи вже за "Героя" Бойко...
показати весь коментар
16.02.2023 11:29
+26
вот должен быть наш план АБВ
показати весь коментар
16.02.2023 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Данилов добавил, что идеей двух стран занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году. Случайность ? НЕ ДУМАЮ.
показати весь коментар
16.02.2023 12:32 Відповісти
Отец путлера и отец Ведмедчука служили карателями в 1943 году в НКВД...кумовья блин ...👹👺 мрази...💀👽
показати весь коментар
16.02.2023 12:34 Відповісти
Краще б придушили цю потвору.
показати весь коментар
16.02.2023 12:41 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 12:56 Відповісти
Зебилы сколько не пропускали план по освобождению харьковской области,- как кость в горле им стояла,и херсонскую тоже упирались освобождать. Спецом уцепились за лугандон ,что бы ослабить ЗСУ,и не освобождать стратегически важные области. Все как босс ***** приказывает.
показати весь коментар
16.02.2023 13:07 Відповісти
Не лущее план: пида рассия у приделах мехесрань мудянскава балота, ватрушки вякамц, мардва шавкамц и лепота.
показати весь коментар
16.02.2023 13:45 Відповісти
Опять бункерного лоха на бабки разводит, неужели прокатит?😂😂
показати весь коментар
16.02.2023 13:50 Відповісти
ну то чому жпж з ради не виганяють?
показати весь коментар
16.02.2023 14:28 Відповісти
Для хутіна та мертвечука самі накрайщі варіанти це Гаагський та Нюрнбергський
показати весь коментар
16.02.2023 14:55 Відповісти
Ну і "Б"ля-план потянув,Онковітька і онкововка перетворились в пухлину разом з підарашою,вирішують,кого як називати,кого як вбивати, ,ці маленькі,старі потвори,хворі на раковий сказ,нехай вчені скажуть,що це за явище,чи це всі такі такого росту?
показати весь коментар
16.02.2023 17:04 Відповісти
медведчук і пуйлочук мають думати і моделювати про що завгодно, а українці мають іншу думку і цю думку вони вкладають в свої дії, а їх дії - незалежна, вільна, цілосна і унітарна Україна і навіки без росії.
показати весь коментар
16.02.2023 18:06 Відповісти
Чому зажопників не виганяють ? Так вони ж одне ціле із слугами. І так разом замарались, що "обратной дороги нет". Клізма буде після перемоги. І неодноразова. А потім - колише вітер тушки гопоти (кацапської).
показати весь коментар
16.02.2023 19:43 Відповісти
ШО НЕ МОГЛИ ЕГО ХОТЬ ЗАТОРПЕДИРОВАТЬ БОМБОЙ ПРИ ОБМЕНЕ !?)
показати весь коментар
17.02.2023 03:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 