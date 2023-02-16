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Лавров (1544) росія (63574) США (20990) Прайс Нед (144)

Лавров хоче зруйнувати правила, які встановили, щоб уникнути третьої світової війни, - Держдеп США

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров хоче зруйнувати правила, які світ встановив, щоб уникнути третьої світової війни.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Раніше Лавров зробив заяву в дусі російської пропаганди про те, що нова зовнішня політика країни-окупанта буде зосереджена на "припиненні західної монополії".

За словами Прайса, глава МЗС РФ має на увазі порядок, який ґрунтується на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни в ім'я уникнення третьої.

"Це концепції, які були записані у Статуті ООН, записані у міжнародному праві. Востаннє, коли я перевіряв, Росія все ще була членом ООН", - сказав речник Держдепу.

Він зазначив, що будь-які спроби представити міжнародне право як щось, що нав'язується Заходом, - не більше ніж чергова балаканина і дезінформація від росіян.

Читайте: Спікер парламенту Молдови Гросу - Лаврову: ці погрози - гнилий шовінізм і серйозна деградація

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Топ коментарі
+22
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16.02.2023 11:59
+16
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16.02.2023 11:58
+15
чому країна агресор досі в ООН ?
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16.02.2023 11:49
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чому країна агресор досі в ООН ?
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16.02.2023 11:49 Відповісти
Чому Україна не в НАТО?
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16.02.2023 11:53 Відповісти
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16.02.2023 11:58 Відповісти
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16.02.2023 11:59 Відповісти
Та ладно, турки й б без НАТО ім наваляли.
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16.02.2023 12:02 Відповісти
А з НАТО їм навіть не треба про це думати.
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16.02.2023 12:06 Відповісти
Хоть поинтересуйтесь как Турции оказалась в НАТО) Именно потому что совок ТРЕБОВАЛ проливы... Сначала их требовал у адика, а после ВМВ требовал уже непосредственно у Турции...
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16.02.2023 19:20 Відповісти
Украина не в НАТО и не в ЕС потому что совсем недавно большинство украинцев было против, голосовали за кучму, кравчука, януковича, тимошенко,медведчука ну и т.д.
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16.02.2023 12:06 Відповісти
І за Зелю !
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16.02.2023 12:10 Відповісти
73% в том числе и в АТО, напомню у кого короткая память - шо вы нас пугаете, главное шоб не барыга.
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16.02.2023 12:18 Відповісти
Сьогодні ти голосував по пріколу, не дивуйся, що завтра будеш приколюватись в окопі під обстрілом.
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16.02.2023 13:45 Відповісти
Воля украинцев и "голосование" - две большие разницы.
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16.02.2023 12:11 Відповісти
Да ладно я помню 90е лозунги - дерьмократы, рухеры и т.д., тогда я понял надо валить. Было тотальное разграбление экономики и армии, кучму посадили ?
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16.02.2023 12:22 Відповісти
тому що Німеччиною 16 років керувала комсомолка Анжела , а Україною 20 років комуняки .
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16.02.2023 13:13 Відповісти
Які саме міжнародні правила не влаштовують кацапню,

та ще й враховуючи, що під цими правилами стоїть кацапський підпис?
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16.02.2023 11:59 Відповісти
колись шанована краіна срср була.. а зараз її огризок став ганьбою цивілізованого світу.. як добре що ми в УКРАЇНІ!!!! путін *****
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16.02.2023 12:06 Відповісти
"Шановану" країну виключали з Лiгi Нацiй 1939 р., на назвали Iмперiєю зла 1983 р.
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16.02.2023 13:40 Відповісти
Невже до кремлядів дійшло, що світ знов стає двополярним, але московія в тому світі не те, що не полюс, а навіть не бензоколонка - просто сировинний додаток до Китаю. І це лише в тому випадку, якщо левіафанія збережеться в існуючих кордонах.
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16.02.2023 12:10 Відповісти
После того, как миф о "второй армии мира" сдулся, мир снова стал однополярным.
Лавров забыл, что "ссср" возник как бандитское формирование уголовников,
которое США вообще не признавали за государство целых 15 лет.
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16.02.2023 12:17 Відповісти
А він хоче влаштувати монополію ''сходу'', сили , та терору
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16.02.2023 12:26 Відповісти
Мов діти малі.Рік вже йде велика війна,а речник Держдепу лише зараз констатує факт,який давно відомий навіть дітям в дитсадку.
Не треба було ховати голову в пісок ще рік тому,коли ракети полетіли в Україну.Чи думали.що все само якось "розсосеться",знаючи підлу суть кацапні?Чи тільки зараз дійшло,що божевільний окурок з манією величі хоче зруйнувати світовий порядок?Не говорити треба,а діяти,і робити щось,а не забалакувати проблему.Хотіли б,то давно припинили б цей жах,і знищили б плюгаву кремлівську моль і кацапську недоармію.
Це,якби справді хотіли,а не гралися ,мов кіт з мишою
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16.02.2023 12:29 Відповісти
А гній 140-мільонний куди поповзе?
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26.02.2023 07:26 Відповісти
А вы бы дочурку этого старого армянского мерина, прикидывающегося русским орловским рысаком, взяли бы за жабры, да из США её к папику отправили бы. После конфискации всего движимого и недвижимого имущества нажитого непосильным "трудом".
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16.02.2023 12:45 Відповісти
Гітлер та Гебельс напередодні ДСВ робили те ж саме, що зараз робить ***** та Лавров - нивілювали світові правила безпеки, підмінюючи та спотворюючи поняття та мотиви країн, що їх підписали.
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16.02.2023 12:58 Відповісти
Пора уже разрушить лаврова.
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16.02.2023 13:24 Відповісти
https://youtu.be/hE_g0VsPCXQ ...

Голую пьяную рабZeянку во время авиаперелета еле успокоили,но она даже успела покусать стюардов самолёта и прорывалась в кабину пилотов...😁😁 Полный ржач
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16.02.2023 13:41 Відповісти
zhyvotnoe !!!!
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16.02.2023 13:55 Відповісти
Зачем оскорблять животных ?
Это простейший организм.
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16.02.2023 14:28 Відповісти
Этот реликт даже организмом трудно назвать.
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16.02.2023 15:24 Відповісти
Перед 2 мир. войной из Лиги наций исключили германию и совок. Сейчас кровавую моськовию (точнее, столетнюю ЛУБЯНСКУЮ ОПГ) не могут исключить даже из Совбеза... Импотенция = поощрение агрессора.
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16.02.2023 15:45 Відповісти
Тому і не виключають, бо коли виключили з Лігі Націй війну це не зупинило
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16.02.2023 20:26 Відповісти
Якщо цим гнидам не подобається устрій світу, то якого їх тримати в установах цього устрію? Гнати їх звідти. Шкода що то не в наших можливостях.
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16.02.2023 23:04 Відповісти
 
 