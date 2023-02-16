Лавров хоче зруйнувати правила, які встановили, щоб уникнути третьої світової війни, - Держдеп США
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров хоче зруйнувати правила, які світ встановив, щоб уникнути третьої світової війни.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Раніше Лавров зробив заяву в дусі російської пропаганди про те, що нова зовнішня політика країни-окупанта буде зосереджена на "припиненні західної монополії".
За словами Прайса, глава МЗС РФ має на увазі порядок, який ґрунтується на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни в ім'я уникнення третьої.
"Це концепції, які були записані у Статуті ООН, записані у міжнародному праві. Востаннє, коли я перевіряв, Росія все ще була членом ООН", - сказав речник Держдепу.
Він зазначив, що будь-які спроби представити міжнародне право як щось, що нав'язується Заходом, - не більше ніж чергова балаканина і дезінформація від росіян.
Будь ласка, зачекайте...
та ще й враховуючи, що під цими правилами стоїть кацапський підпис?
Лавров забыл, что "ссср" возник как бандитское формирование уголовников,
которое США вообще не признавали за государство целых 15 лет.
Не треба було ховати голову в пісок ще рік тому,коли ракети полетіли в Україну.Чи думали.що все само якось "розсосеться",знаючи підлу суть кацапні?Чи тільки зараз дійшло,що божевільний окурок з манією величі хоче зруйнувати світовий порядок?Не говорити треба,а діяти,і робити щось,а не забалакувати проблему.Хотіли б,то давно припинили б цей жах,і знищили б плюгаву кремлівську моль і кацапську недоармію.
Це,якби справді хотіли,а не гралися ,мов кіт з мишою
Голую пьяную рабZeянку во время авиаперелета еле успокоили,но она даже успела покусать стюардов самолёта и прорывалась в кабину пилотов...😁😁 Полный ржач
Это простейший организм.