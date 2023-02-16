Лавров хоче зруйнувати правила, які встановили, щоб уникнути третьої світової війни, - Держдеп США

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров хоче зруйнувати правила, які світ встановив, щоб уникнути третьої світової війни.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Раніше Лавров зробив заяву в дусі російської пропаганди про те, що нова зовнішня політика країни-окупанта буде зосереджена на "припиненні західної монополії".

За словами Прайса, глава МЗС РФ має на увазі порядок, який ґрунтується на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни в ім'я уникнення третьої.

"Це концепції, які були записані у Статуті ООН, записані у міжнародному праві. Востаннє, коли я перевіряв, Росія все ще була членом ООН", - сказав речник Держдепу.

Він зазначив, що будь-які спроби представити міжнародне право як щось, що нав'язується Заходом, - не більше ніж чергова балаканина і дезінформація від росіян.

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