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бізнес (1902) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2800)

"Коли ми йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу, прийшли до влади - зайнялись перерозподілом", - "слуга народу" Яременко

яременко

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко вважає, що влада не стала "business friendly".

Про це парламентар повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Захищати слід не компанію, а бізнес. Наша влада не стала business friendly. Попри те, що діюча влада більшою мірою складається з колишніх (або і діючих) підприємців, і уряд, і парламент, сформований Слугою народу, сповідують якусь "фіскально-бюджетну ідеологію", - пояснив нардеп.

Яременко зазначив, що наповнення бюджету є основною метою.

"Розвиток бізнесу, хоч і декларується, як пріоритет, є вторинним завданням. Тобто, коли йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу і створення можливостей розвитку. Стали владою - захопились перерозподілом матеріальних благ, а не їх створенням. І в цьому українська влада дуже і дуже послідовна.

Це відчувають і правоохоронці, які назагал завжди схильні недооцінювати критерії суспільне благо і здоровий глузд у своїй діяльності. Так легше - коли виникає потреба читати те, в законах, що зараз тобі найбільше підходить і не думати про усе інше. Впринципі за мислення у нас премії не дають.

Сказавши це, треба сказати і інше - з тими, хто набуває власність у сумнівний спосіб, намиває береги чи вирубує ліси, бо "це такий проект", треба боротись. Навіть якщо це хороші люди. Люди повинні відповідати за власні дії, злочини мають бути покарані. Бізнес має працювати. Ми всі його знаємо - він хороший - це не критерій кудись бігти і робити голосні заяви. Критерій - це тисячі бізнес-підприємств, чия робота заблокована податковою, а значить - урядом. Вибачте, це пост "для своїх", - додав Яременко.

Нагадаємо, 15 лютого в офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована відбулись обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw, заявив що йому соромно за дії правоохоронних органів.

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Топ коментарі
+92
Який ще розвиток бізнесу? Чи обороно? Йшли ви красти - шо успішно і робите.
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16.02.2023 11:56
+49
Хто злякав "АналаТабу"? Стільки років не відсвічував навіть.
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16.02.2023 11:56
+49
Ну ще бл.. дєй в Раді викликати.
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16.02.2023 11:59
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"Перерозподіл табу"(с) Яременко
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16.02.2023 15:19 Відповісти
Це він про корешів з аналТабу….
Скотиняка із штучного утворення у ВРУ!!!
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16.02.2023 15:21 Відповісти
когда говорит специалист анального секса - руководству Украины надо обязательно к нему прислушаться... особенно зеленскому и носителю его капельницы дерьмаку...
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16.02.2023 15:24 Відповісти
Як завжди- слова розходяться зі справами!!! Це все було зрозуміло одразу,бо ви зелені неосвічені мародери!!!
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16.02.2023 15:36 Відповісти
Ну от... Юзік абідєлся-бль...
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16.02.2023 19:10 Відповісти
Для чого ви сюди тягнете цього зашквареного? По коментарям же видно, що його ніхто вже серйозно не сприймає. І він теж баран - досі сидить в депутатах позорить свою фракцію. Вже міг давнот скласти мандат і розкрутити мережу магазинів для дорослих під своїм брендом... Хоча навряд: без "криші" вони не здатні нічого організувати.
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16.02.2023 15:36 Відповісти
Фракцію "слуг нарду" опозорити не можливо: вони вже стільки всього накостиляли, що чаша ганьби давно переповнена. Нічому більше не дивуємось.
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16.02.2023 16:52 Відповісти
Зелені кацапи не розуміють, що означає слово "ганьба". Так що...
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16.02.2023 19:11 Відповісти
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17.02.2023 02:05 Відповісти
чотири роки крав з ними, аж тепер замичав. хтось зі своїх забрав бізнес
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16.02.2023 15:38 Відповісти
Виступ любого діяча Зе!команди викликає негативні емоції. Про що це свідчить? А про те ,що ця команда повністью себе дискредитувала.
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16.02.2023 16:03 Відповісти
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16.02.2023 16:21 Відповісти
О починається! табуїрований лохотрон.. Вибри
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16.02.2023 16:25 Відповісти
Мерзко, когда в словах и в выступлениях высокие убеждения...а в действиях - низкие поступки...
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16.02.2023 16:27 Відповісти
В Кварталі-95 нє понялі... "Высокие убеждения", це вище, ніж клованські 1.60?
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16.02.2023 19:14 Відповісти
Слуги знищели майже всі реформи, все міняють під себе
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16.02.2023 16:58 Відповісти
Це та зєлєна проблядь що прастітуток замовляла в раді . зєлєнскій 🤡 і депутанги в нього клоуни
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16.02.2023 18:06 Відповісти
Так. А що? Це щось нове? Чи може Ви чимсь здивовані?
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16.02.2023 19:15 Відповісти
Это всё потому, что для зелени анал не табу.
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16.02.2023 18:08 Відповісти
Навіщо публікувати це непорозуміння?
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16.02.2023 18:34 Відповісти
Забули? "Хоть паржом!"
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16.02.2023 19:16 Відповісти
а там е кращі.
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16.02.2023 21:05 Відповісти
Цей чорт просто хоче до влади знову, щоб його переобрали, бо сподобалося бути біля годівниці. Хоче, щоб його переобрали, щоб знову мати можливість викликати дівчат, без табу. Тому треба якось тепер до виборців звертатися, показувати, що він хороший, няшний, чесний мордатий пузань. І таким він став від чесного життя на макаронах і хлібі, бо через свій чесний спосіб життя не міг дозволити собі ніщо інше.
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16.02.2023 19:01 Відповісти
бодя несчасний знову появився.......нецікавий пьєрсцонаж
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16.02.2023 19:46 Відповісти
табуйобаний виліз..
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16.02.2023 20:03 Відповісти
Пока не сменится эта команда во главе с главным коррупционером Зеленским войну не выиграть. Зеленский хорошо играет свою роль белого и пушистого. Но без его поддержки не было бы Ермака, Коломойского о всей остальной оравы воров
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16.02.2023 20:31 Відповісти
В отставку, ЗЕгниди!
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16.02.2023 20:40 Відповісти
коли педофіл озадачуеться бізнесом. бізнесу настае п......ь
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16.02.2023 21:03 Відповісти
Про що цей бовдур меле?
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16.02.2023 21:31 Відповісти
Вони розвивають бізнес - СВІЙ
Вважають державу своєю власністю, тобто всі їм винні гроші.
Типові паразити
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16.02.2023 21:39 Відповісти
- Что там за шум на улице, Берримор?
- Забастовка проституток, сэр.
- И чего же они требуют, Берримор?
- Повышения заработка, сэр.
- Им действительно мало платят?
- Да нет, сэр.
- Так почему же все-таки они бастуют?
- *****, сэр
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16.02.2023 22:53 Відповісти
а аналом як там?
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17.02.2023 01:08 Відповісти
Навіщо питати ?
Всі знають, що з аналом в нього табу.
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17.02.2023 08:28 Відповісти
Яременко, ти, як тільки зайшов в Раду не до влади, почав вибирати собі шльондр "на содєржаніє". Гидота
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17.02.2023 07:30 Відповісти
💯
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17.02.2023 10:21 Відповісти
"Коли ми йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу, прийшли до влади - зайнялись перерозподілом" .... і повіями
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17.02.2023 10:20 Відповісти
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