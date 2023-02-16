УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11612 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 747 6
Канада (2112) Київ (19120) Кличко (3477) Жолі Мелані (74)

"Зброя потрібна якнайшвидше", - Кличко зустрівся з міністром закордонних справ Канади Жолі

кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з очільницею Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Йшлося, зокрема, про постачання Україні озброєння.

Про це Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Показав їй наслідки російських атак на Київ, що несуть руйнування і смерті мирних українців. Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні - військову, фінансову, гуманітарну. Підкреслив, що нам дуже важливо якнайшвидше отримати нову партію озброєння, щодо надання якого ухвалила рішення Канада", - повідомив Кличко.

Зокрема, Віталій Кличко показав Мелані Жолі зруйнований будинок на вул. Жилянській, куди влучив дрон-камікадзе під час масованої російської атаки 17 жовтня 2022 року.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і повідомив, що рішення щодо постачання Україні озброєння ухвалюватимуться більш оперативно. Також Кличко зустрівся з керівництвом Парламентської Асамблеї НАТО та обговорив питання членства України в НАТО та гарантії безпеки.

Також читайте: Канада виділить на навчання українських саперів додатково 7,5 млн канадських доларів

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.02.2023 12:11 Відповісти
Кожен показує,як рве сраку,один поперед одного б'ють себе в груди. Як дістало це.
показати весь коментар
16.02.2023 12:27 Відповісти
еще кличка в куфайке не встречал
показати весь коментар
16.02.2023 13:01 Відповісти
Це той будинок по якому Віталька у грудні відхилив петицію мешканців стосовно відновлення, бо начеб-то відновленню не підлагає, хоча поляки запропонували це зробити БЕЗКОШТОВНО. Але злобудовники хочуть там вперти чергову свічку, тому так. Який цинізм привести туди пані міністерку.
показати весь коментар
16.02.2023 13:55 Відповісти
 
 