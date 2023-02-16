Зафіксовано два ракетні удари по Вовчанську, поранено 6 осіб, - ОВА (оновлено)

Сьогодні, близько 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.

"Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою. Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до 6 осіб.

"За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно. Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку", - йдеться у повідомленні.