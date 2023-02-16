"Поштовий" закон, який суперечить правилам ЄС, вже потребує змін через ризики монополізації, - "Нова пошта"
Депутати проігнорували вимоги угоди між Україною та ЄС про Асоціацію і європейські стандарти регулювання галузі, і вже з грудня поштову галузь в Україні регулює недосконалий закон. Вже нині він потребує невідкладних змін.
Прийнятий законодавцями документ посилив державний адміністративний тиск на бізнес, створив корупційні ризики та вже зараз проявляє недоліки, які можуть призвести до монополізації ринку, особливо у сфері міжнародних поштових відправлень.
Про це журналісту редакції на прохання прокоментувати дію закону розказали в компанії "Нова пошта". Оператор експрес-доставки вже звернувся з відповідними пропозиціями та зауваженнями до профільного парламентського комітету, щоб закликати депутатів до роботи над удосконаленням документу, який регулює діяльність галузі.
Зокрема, закон передбачає право та можливість здійснювати міжнародний поштовий обмін у місцях міжнародного поштового обміну призначеним операторам поштового зв'язку, операторам поштового зв'язку, які на день набрання чинності закону мають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі (ВПС), та операторам поштового зв'язку, які отримають код оператора у ВПС після набрання чинності цим законом.
"Нова пошта", виконуючи вимоги закону, звернулась до Всесвітнього поштового союзу з проханням надати компанії відповідний код. Але отримала офіційну відповідь, що "з 2007 року Всесвітнім поштовим союзом не видаються такі коди поштовим операторам, що не мають статусу призначеного оператора. Відповідно, Всесвітній поштовий союз не в змозі призначити код компанії "Нова пошта". Це означає, що закон закрив доступ для роботи на міжнародному ринку і іншим незалежним українським операторам — законодавче регулювання створило бар’єр для розвитку в Україні конкурентного ринку міжнародних поштових відправлень. Відтак, український ринок міжнародних відправлень буде поділений між двома операторами, які мають спеціальний код ВПС — державною Укрпоштою і приватною службою Міст Експрес.
Хоча в самому ЄС наявність такого коду зовсім необов’язкова. Це визначив Суд Євросоюзу: він своїм рішенням ще у 2007 році відкинув монополізацію надання таких кодів окремим операторам на території держав-членів Євросоюзу за умови існування розвиненого конкурентного середовища, яке забезпечує сталість надання поштових послуг. Відтак, положення українського закону про поштовий зв’язок суперечать практиці ЄС. А депутати "загнали" українців у монопольну пастку — люди просто не матимуть вибору. Адже без змін до закону, які привели б його у відповідність з європейською регуляторною практикою, доступ на ринок всім іншим операторам просто закритий — він стане монополізованим.
"Вищезазначені обставини повною мірою свідчать про фактичну та практичну недієвість механізму реалізації закладеної у Закон України "Про поштовий зв’язок" ідеї про необхідність запобігання проявам монополізації на ринку послуг поштового зв’язку в сфері здійснення міжнародного поштового обміну. Враховуючи наведене, просимо ініціювати розробку та втілення термінових змін до Закону України "Про поштовий зв’язок", які б дозволяли операторам поштового зв’язку брати участь у міжнародному поштовому обміні на умовах вільної конкуренції із чітко встановленими правилами та вимогами. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері надання послуг поштового зв’язку має відбуватись на вільних прозорих та однакових для всіх учасників умовах", - зазначає "Нова пошта" в офіційному зверненні до керівника парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрія Кісєля — він відповідає за розробку законодавчої бази для регулювання поштової галузі.
Окрім цього серйозного недоліку прийнятий депутатами закон має й інші вади. А також суперечить європейській регуляторній практиці та галузевим нормативам. Рано чи пізно депутатам доведеться переписувати закон - Україні слід гармонізувати своє законодавство з європейським на шляху до ЄС.
Ще на стадії роботи у парламенті над законопроєктом, який з грудня 2022 року вже регулює поштову діяльність в Україні, до нього висловлювались інші серйозні зауваження. Але депутати їх проігнорували.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча згоден.....
Що далі? Шукайте інший магазин. Вам ніхто не зобов'язаний відправляти так як вам зручно, а ви у свою чергу не зобов'язані купувати там, де вам незручно. Це вільний ринок.
Якщо люди готові платити 100, 200, то вони платитимуть. Не готові? Не платіть. Все дуже просто.
Чи може вам ще й товар безкоштовно віддати? Що за комуністична позиція взагалі?
Такі як ви в історії призвели до совка. Тому я і мій карабін чекають на вас
В Бахмуті ще встигну побувати, всі мої дані у потрібних місцях актуальні.
Всякі parfums.ua, ****** вже років 5-8 доставляють новою поштою по Україні безкоштовно. При цьому замовлення може бути копійчане 100-200 грн.
Не пиши мені, утирок, бо ти нещасна тевтьопна кончена совково дебільна істота, я з такими не спілкуюсь. Бо йдуть такі за рус кораблем усі.
Мой Шариков тебе в рот не влезет, Стёпа
Если ты про ник - то ты дважды дебил Просто погугли что это слово означает
Йде попереду всіх!
Делівері не рахується, бо то щось потусторонє.
Уявіть, ви робите свою справу, вкладаєте час, гроші і зусилля, а потім якась купка депутатів (можливо у змові з конкурентами, які код отримали за їх порадою) робить величезний шматок вашого бізнесу незаконним. Круто, правда?
> До того ж видавався він в міжнародній структурі, тож ваші корупційні припущення недоречні
Не згоден. Дивіться: код більше не видають, окрім як "призначеним операторам". Призначеного оператора призначає держава, я так розумію. До прийняття поправки він і не був потрібен. То нащо його було отримувати? А тепер раз - і треба! В Україні треба, не у міжнародному колі. Звісно, це може бути банальна некомпетентність, а не корупція. Напевне знати я не можу. У нас всяке буває.
> якщо нову пошту так турбує монополія, то може вона також візьметься за неприбуткові речі, такі як доставка пенсій у віддалені села, листів, періодики?
Вони не зобов'язані цього робити. А монополії бути не повинно за законом. Вони праві де-факто, але чому раніше не ворушилися (не до 2007, а у процесі розгляду законопроєкту) - дійсно питання.
Але нехай буде по-вашому: скажіть тоді, хто платитиме за "надавати певні соціальні послуги"? А все просто - доставка коштуватиме не 100, а 300.
За низькі тарифи укрпошти плачу я і ви (якщо платите податки). Якщо примусити НП виконувати ще якісь послуги, які лише приносять збитки - ціни неодмінно зростуть.
> А що пропонуєте ви? Ви хочете і надалі відкушувати від Укрпошти прибуткові сегменти поштових послуг, на користь приватних компаній?
Так, хочу. Якщо це означатиме зручніші, швидші, якісніші послуги. Але цього не буде - Укрпошта значно виросла за останні років 5. У дико конкурентному середовищі. І ніхто нічого не відкусив, ще й нове відросло. Що є ще кращим.
> Тож варіантів два: або монополія, або розподіл усього спектру послуг, а не їх частини
Тут не чорне і біле, одне або інше. Вони співіснують зараз, і можуть прекрасно співіснувати далі без такого грубого втручання держави, як цей новий закон.
На мою думку, якщо їхні послуги міжнародної доставки незадовільні і продовжать такими бути - ними перестануть користуватися і без втручання держави. Мені байдуже, хто це буде, НП чи УП чи який-небудь DHL - головне щоб не було таких раптових і штучних обмежень. Вони давно працюють на міжнародні перевезення. Код не був для цього потрібен.
Щодо досвіду - дійсно, Міст мені теж довіз все місяців через 2 після початку війни. Для отримання посилок однаково зручно і міст і НП. +у Міста є безподатковий склад у США, на відміну від НП. Для такого ними й користуюся. А ось відправити Містом таки складніше. Відділень просто немає. Точки видачі - будь ласка. Відправка на УП наче нічого, але НП працює довше впродовж дня, там ніхто не отримує пенсію і не платить за комуналку. Менше стояти чекати своєї черги. УП класна для ОЛХ покупок. Тому користуюся всіма. Раніше ще Justin користувався. Так що принаймні локально монополії не помітив. Користуюся тим, що зручніше чи вигідніше у кожному конкретному випадку.