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"Поштовий" закон, який суперечить правилам ЄС, вже потребує змін через ризики монополізації, - "Нова пошта"

Депутати проігнорували вимоги угоди між Україною та ЄС про Асоціацію і європейські стандарти регулювання галузі, і вже з грудня поштову галузь в Україні регулює недосконалий закон. Вже нині він потребує невідкладних змін.

Прийнятий законодавцями документ посилив державний адміністративний тиск на бізнес, створив корупційні ризики та вже зараз проявляє недоліки, які можуть призвести до монополізації ринку, особливо у сфері міжнародних поштових відправлень.

Поштовий закон, який суперечить правилам ЄС, вже потребує змін через ризики монополізації, - Нова пошта 01

Про це журналісту редакції на прохання прокоментувати дію закону розказали в компанії "Нова пошта". Оператор експрес-доставки вже звернувся з відповідними пропозиціями та зауваженнями до профільного парламентського комітету, щоб закликати депутатів до роботи над удосконаленням документу, який регулює діяльність галузі.

Зокрема, закон передбачає право та можливість здійснювати міжнародний поштовий обмін у місцях міжнародного поштового обміну призначеним операторам поштового зв'язку, операторам поштового зв'язку, які на день набрання чинності закону мають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі (ВПС), та операторам поштового зв'язку, які отримають код оператора у ВПС після набрання чинності цим законом.

"Нова пошта", виконуючи вимоги закону, звернулась до Всесвітнього поштового союзу з проханням надати компанії відповідний код. Але отримала офіційну відповідь, що "з 2007 року Всесвітнім поштовим союзом не видаються такі коди поштовим операторам, що не мають статусу призначеного оператора. Відповідно, Всесвітній поштовий союз не в змозі призначити код компанії "Нова пошта". Це означає, що закон закрив доступ для роботи на міжнародному ринку і іншим незалежним українським операторам — законодавче регулювання створило бар’єр для розвитку в Україні конкурентного ринку міжнародних поштових відправлень. Відтак, український ринок міжнародних відправлень буде поділений між двома операторами, які мають спеціальний код ВПС — державною Укрпоштою і приватною службою Міст Експрес.

Хоча в самому ЄС наявність такого коду зовсім необов’язкова. Це визначив Суд Євросоюзу: він своїм рішенням ще у 2007 році відкинув монополізацію надання таких кодів окремим операторам на території держав-членів Євросоюзу за умови існування розвиненого конкурентного середовища, яке забезпечує сталість надання поштових послуг. Відтак, положення українського закону про поштовий зв’язок суперечать практиці ЄС. А депутати "загнали" українців у монопольну пастку — люди просто не матимуть вибору. Адже без змін до закону, які привели б його у відповідність з європейською регуляторною практикою, доступ на ринок всім іншим операторам просто закритий — він стане монополізованим.

"Вищезазначені обставини  повною мірою свідчать про фактичну та практичну недієвість механізму реалізації закладеної у Закон України "Про поштовий зв’язок" ідеї про необхідність запобігання проявам монополізації на ринку послуг поштового зв’язку в сфері здійснення міжнародного поштового обміну. Враховуючи наведене, просимо ініціювати розробку та втілення термінових змін до Закону України "Про поштовий зв’язок", які б дозволяли операторам поштового зв’язку брати участь у міжнародному поштовому обміні на умовах вільної конкуренції із чітко встановленими правилами та вимогами. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері надання послуг поштового зв’язку має відбуватись на вільних прозорих та однакових для всіх учасників умовах", - зазначає "Нова пошта" в офіційному зверненні до керівника парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрія Кісєля — він відповідає за розробку законодавчої бази для регулювання поштової галузі.

Окрім цього серйозного недоліку прийнятий депутатами закон має й інші вади. А також суперечить європейській регуляторній практиці та галузевим нормативам. Рано чи пізно депутатам доведеться переписувати закон - Україні слід гармонізувати своє законодавство з європейським на шляху до ЄС.

Ще на стадії роботи у парламенті над законопроєктом, який з грудня 2022 року вже регулює поштову діяльність в Україні, до нього висловлювались інші серйозні зауваження. Але депутати їх проігнорували.
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Топ коментарі
+8
Купив мікросхему за 30 грн, вага цієї мікросхеми 2 грами, доставка новою поштою 100 грн.
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16.02.2023 14:00
+7
"нова пошта" хоче монопольного становища. щоб зробити доставку мікросхеми в 200 гр. (той випадок, коли злодій більше всього кричить)
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16.02.2023 14:20
+5
Ну а шо ви чекали від клоунської диктатури
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16.02.2023 14:02
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Купив мікросхему за 30 грн, вага цієї мікросхеми 2 грами, доставка новою поштою 100 грн.
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16.02.2023 14:00 Відповісти
ну зараз трошки не про це!
Хоча згоден.....
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16.02.2023 14:03 Відповісти
"нова пошта" хоче монопольного становища. щоб зробити доставку мікросхеми в 200 гр. (той випадок, коли злодій більше всього кричить)
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16.02.2023 14:20 Відповісти
Вони й так майже монополісти. В ПЕРЕВАЖНІЙ БІЛЬШОСТІ інтернет-магазинів вибору варіантів доставки нема. Тільки нова пошта і все. Ні інших операторів, ні самовивозу. Навіть, якщо магазин на сусідній вулиці доводиться платити шахраям з нової пошти 100 гривень.
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16.02.2023 14:25 Відповісти
Так а навіщо мені як продавцю гєморой зі всякими міст експресами? Я сьогодні відправив посилку з НП - завтра вона в Дніпрі, Львові чи Одесі. І покупцям зручно, і продавцям.
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16.02.2023 14:28 Відповісти
Кому зручно? Чим? Платити за доставку 100 грн за 20-гривневий товар? При тому, що та ж Укрпошта в сусідньому будинку, а до нової хтозна куди теліпати. Ну, прийде на Укрпошту на день пізніше, але у більшості випадків це не критично. Схоже ти, "продавець", покупців навіть не запитував, що їм зручно, зробив, як зручно ТОБІ, а їх просто поставив перед фактом. Тому так і живем, а вам все то якісь зелені, то блакитні винні...
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16.02.2023 14:36 Відповісти
Ну то не купуйте у таких продавців. Якщо більшість стануть вимагати у продавця альтернативну доставку - він її зробить. Оскільки не зробив, то +-всіх влаштовує.
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16.02.2023 14:39 Відповісти
Кого влаштовує? Який вибір? Що означає: "вимагати"? Кілька разів просив, щоб відправили Укрпоштою. Відповідь: у нас такої доставки нема. І кладуть слухавку. Далі що? Схоже, шановний, ви зовсім не в Україні живете. А, може, один з них, "продавців", які знають, що покупець нікуди не подінеться, все одно купить товар на ваших умовах, альтернативи ж бо нема, а судова система та захист споживача в нас 30 років уже не працюють. Тому і дерете безсовісно зі своїх же співвітчизників 3 шкіри, все ніяк не понажираєтесь.
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16.02.2023 14:51 Відповісти
Це ти на olx чи промі таких продавців знайшов? А може в інстаграмі? Вчора мала купляла капці в інтернет-магазині. Замовлення 890 грн - доставка новою поштою із Дніпра у Київ - безкоштовна.
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16.02.2023 15:10 Відповісти
В такую цену тапок себестоимостью в 50 грн. можно и бесплатную доставку самолетом из Кетая заложить!
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16.02.2023 15:27 Відповісти
"Тапки" шкіряні німецькі Tamaris. Дисконт 70%.
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16.02.2023 16:56 Відповісти
т.е. их "обычная" цена 2966 грн? такое только немецкие лохи и будут покупать
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16.02.2023 18:36 Відповісти
"Вимагати" значить вимагати. Відмовили? До побачення.
Що далі? Шукайте інший магазин. Вам ніхто не зобов'язаний відправляти так як вам зручно, а ви у свою чергу не зобов'язані купувати там, де вам незручно. Це вільний ринок.
Якщо люди готові платити 100, 200, то вони платитимуть. Не готові? Не платіть. Все дуже просто.
Чи може вам ще й товар безкоштовно віддати? Що за комуністична позиція взагалі?
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16.02.2023 17:47 Відповісти
Вимагати будемо на Майдані. Тільки цього разу вже серйозно. Позицію ви будете займати на деревах вздовж Хрещатика. Не захотіли по-людськи відноситись до простих людей добровільно - що ж, доведеться вас до цього привчати силою. Бо позажирались ви вже зверх всілякої міри, відчули безкарність. Ранувато відчули...
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16.02.2023 18:11 Відповісти
На силу гроші заробили вже? Ні? Йдіть працюйте.
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16.02.2023 18:14 Відповісти
Заробили. Щоб вас розвісити вздовж хрещатика вистачить. Даремно ти геройствуєш тут. В історії вже не раз такі були.
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16.02.2023 18:18 Відповісти
Ви до Хрещатика не доїдете, якщо на доставку НП грошей не маєте.
Такі як ви в історії призвели до совка. Тому я і мій карабін чекають на вас
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16.02.2023 18:21 Відповісти
Мушку спиляй на своєму карабіні, ідіот. Чому ти з ним не в Бахмуті, герой? А до совка призвели якраз такі, як ти, бо вже знахабніли до краю, все ніяк не могли нажертись. І знов випрошуєте.
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16.02.2023 18:34 Відповісти
О, прошу - мушка це таке минуле сторіччя
В Бахмуті ще встигну побувати, всі мої дані у потрібних місцях актуальні.
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16.02.2023 18:36 Відповісти
Тобі варто лікувати мозок від совкового лайна.
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16.02.2023 18:23 Відповісти
Таких як ти я знаю не одного. При "совку" були партєйними активістами, а тепер поховали партквитки і патріотами поробились. Хазяями життя стали. Падлюки.
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16.02.2023 18:30 Відповісти
Ні мій батько, ні мої діди ніколи не були в партії. Тому мені немає чого боятися.
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16.02.2023 20:14 Відповісти
Навідміну від тебе, я нічого не купляю за 20 гривень для цього є аліекспрес. Тому твоїх проблем я не маю, бо любий нормальний продавець в Україні дає безкоштовну доставку на замовлення.
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16.02.2023 14:49 Відповісти
Безкоштовна доставка хіба що при замовленні на кілька тисяч. Ви, торгаші, все ніяк не нажретесь.
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16.02.2023 14:55 Відповісти
А шо такоє? Пару тисяч євро знайшлося перейти кордон і звалити у Британію, а купити щось у пристойному магазі - немає?!
Всякі parfums.ua, ****** вже років 5-8 доставляють новою поштою по Україні безкоштовно. При цьому замовлення може бути копійчане 100-200 грн.
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16.02.2023 15:05 Відповісти
Ти ідіот? Я в Україні. Причому тут парфуми? Якщо мені потрібна та ж мікросхема для ремонту свого гаджета, яка коштує 20 - 30 гривен. І так, на сайті радіомагазину так і написано: мінімальна сума замовлення 300 грн. Доставка - тільки Нова пошта. А для чого мені замовляти їх десяток? Солити? Ти справді тупий чи просто 27-відсотковий здирник-торгаш?
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16.02.2023 15:13 Відповісти
Ти ідіот, не можеш зайти на сайт і подивитися чим вони торгують окрім парфумів?
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16.02.2023 16:57 Відповісти
Що ти мені намагаєшся довести, ненаситний здирник і ворог народу? Що ти такий багатій, що капці, які на розкладках коштують максимум 200 гривень, ти купуєш за 900? На чиєму горі збагатилось, падло? Нічого, розберемось з куйлом, дійде черга і до вас.
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16.02.2023 17:12 Відповісти
Ідіот, якщо у тебе проблеми з мозком, то це не до мене. Як фірмове німецьке взуття, яке до розпродажу коштувало 3000+ грн може коштувати на розкладці 200 грн??? Ти типовий ******* совок. Які в житті нічого не досягли, однак пограбувати когось - на це ти тільки і здатен.
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16.02.2023 18:12 Відповісти
Саме ти, падаль, і грабуєш. Що ти досяг і чим, ублюдок смердючий? Тим, що крав безбожно? Мразота. Крадене все одно доведеться повернути, як би ти тут не всиралось.
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16.02.2023 18:14 Відповісти
Уйопіще совкове, якщо ти в житті не здатен сам собі створити блага, то ніхто тобі в цьому не допоможе. Від того, що у тебе не вистачає мозку знайти іншого продавця, який тобі безкоштовно висилатиме товар за 20 грн, то це точно не проблеми нової пошти.
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16.02.2023 18:21 Відповісти
Ти, падло, створив собі блага, безсовісно грабуючи. Нічого, прийде час, і будеш скавчати, як побитий пес, на колінах благаючи пощади. Чи, думаєш, як підкупили поліціянтів та суди то і все? Не допоможе, доведено історією.
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16.02.2023 18:38 Відповісти
Всі блага які я маю, здобуті виключно власним розумом і виключно у високо конкурентному середовищі таких самих як професіоналів. За сало, за зв'язки, за мінєт, в it неможливо влаштуватися і рости по кар'єрі. Так що про пограбунок - це ти дуже даремно написав.
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16.02.2023 20:20 Відповісти
Наші можновладці теж не дурні. І свої блага теж здобули в конкурентному середовищі. Тільки чомусь вашого розуму вистачає лише на те, як вкрасти, обдурити, обмахлювати. І конкуруєте між собою не в тому, як би поліпшити щось в своїй же країні, а як би урвати побільше собі.
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16.02.2023 21:17 Відповісти
Так може це питання до постачальників, чому доставка тільки НП, а не до Нової Пошти? Чесно- наші "мудрі" люди-люмпени вже замахали своїм тупізмом та комуняцким бажанням "відібрати та поділити". Не подобається Нова Пошта- відправляй Укрпоштой, чи кимось другим. Укрпоштой не небагато дешевше, але отримуєш на тиждень пізніше, і де шукати той Міст Експресс, теж чекаємо розповідь. В нас всі хотят щоб на кожному куті були відділення, всі гарно обладненні, довго працювали ( а не як Укрпошта до 17.00), щоб кур*єри все развозили до 22.00 куди людям треба, а не згідно адреси на пакунках, щоб за сутки привозили все , а розуму, скільки для цього треба вложити грошей та сил і часу- не вистачає. Виходить коли в нас всюди буде Укрпошта це не монополізм, а Нова Пошта така сяка. "Вумним" критикам НП пропоную бистренько створити конкурента НП , мати таку ж мережу відділень і таку же швидкість доставки та й ще працювати, як нарід бажає, за півкопійки. Дуже хочу на це подивитись.
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16.02.2023 17:05 Відповісти
Ти дебіл? Здатний тільки дерти 3 шкіри з своїх же співвітчизників. Вложити грошей? Ви, кровопивці, можете тільки грабувати, вкладаючись по мінімуму. Коли вже ви понажираєтесь? Яка Укрпошта, ідіот? Йому втовкмачується, що в продавців вибору доставки нема, а воно своє товче. Що ви взагалі домагаєтесь? Випробовуєте народне терпіння? Так воно не безмежне. Слідуючий Майдан буде кривавим...
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16.02.2023 17:22 Відповісти
Твій майдан був у 1917-му у петрограді, коли тупоголовий ледачий люмпен дорвався до влади і почав знищувати людей які єпашили цілодобово і мали якесь багатство.
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16.02.2023 18:17 Відповісти
Мали таке ж багатство, як і ви зараз. Обманним шляхом прибрали все до рук і цілодобово обдирали своїх же співвітчизників. А чому ти так пересрав? Зрозумів, що заслуженої народної "подяки" тобі і тобі подібним не уникнути? Правильно.
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16.02.2023 18:27 Відповісти
Ну ось! Це що я казав -люмпен жадібний та тупий во всій красі. Який не те що собачу будку сам не зробив, а зовсім НІЧОГО по життю не створив для людей корисного. З совково- комуняцкої дебільною психологією- мені весь світ "должен" за те що я такий **********, всіх раскулачить, всі навкруги кровопійци, постріляти всіх, відняти та поділити ЧУЖЕ майно.

Не пиши мені, утирок, бо ти нещасна тевтьопна кончена совково дебільна істота, я з такими не спілкуюсь. Бо йдуть такі за рус кораблем усі.
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17.02.2023 12:38 Відповісти
Та заткнись вже, кровопивця. Краще поспіши вивезти чесно награбоване, бо після війни ми прийдем. І чому не на Донбасі, ублюдок? Ви вже до того знахабніли, скоти, що під час війни тусуєтесь по нічних клубах та купуєте "брєнди" замість того, щоб віддати все награбоване на передову, "люмпену", який вас, тварюк, захищає та самим туди йти. Але нічого, хай війна закінчиться, ми вас тими "брєндами" нагодуєм. Кров"ю сратимете, падлюки.
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17.02.2023 13:04 Відповісти
нова почта запретила интернет-магазинам забирать покупателям товар самовывозом? ну дела..
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16.02.2023 18:11 Відповісти
До чого тут "запретіла"? Банальна змова кровопивць-торгашів.
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16.02.2023 18:16 Відповісти
Таваріщь, а ти пролєтарій? Директор твого заводу не кровопивця, нє? Тільки торгаші? І чому ти досі на виробництві мучаєся - пойни й сам чимось торгувати - може заодно зрозумієш який це важкий хліб
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16.02.2023 18:39 Відповісти
Я чесно працюю все життя.
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16.02.2023 18:40 Відповісти
Міст, Укрпошта, Джастін і ще купа усього. Де тут монополія Нової пошти?
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16.02.2023 14:26 Відповісти
річ не в вартості послуг (не тільки поштових і не тільки НП), а в спроможності їх сплачувати. Не треба тут "ліві" ідеюї просувати
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16.02.2023 14:29 Відповісти
Т.е. ты не согласен с тем что Нова пошта ауела со своими тарифами?
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16.02.2023 15:28 Відповісти
Шариков, я согласен с тезисом "не хочешь-не плати, не можешь- не ***"
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16.02.2023 16:41 Відповісти
Я могу платить, но могу и лопатой по **** зарядить вдруг чего
Мой Шариков тебе в рот не влезет, Стёпа
Если ты про ник - то ты дважды дебил Просто погугли что это слово означает
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16.02.2023 18:41 Відповісти
короче, Склифософский(с)
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16.02.2023 18:44 Відповісти
у нас в місті 2 відділення укрпошти,як і нової,але є нюанс,укрпошта працює тільки до 16.30,а посилки тільки у головне віддлення,де сидять такі "професійні" дами далеко за 30,що комп для них шайтан-машина,і отримати там посилку то такий веселий квест,що я готовий переплатити новій пошті,аби в тому совку не бовтатися,до речі там досі в обігу совковий "калькулятор" - "счьоти".В той же час НП паше до 19.00 і посилку можна отримати в обидвох відділеннях,ну хіба якщо поза 30кг то в перше ,а так пофіг,а ще є поштомати,з якими ще простіше отримату посилку,от і вся фігна малята.Так згоден дороговато,але блєт час дорожчий.
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17.02.2023 00:22 Відповісти
Вони виставили мінімальні тарифи по напрямках відділення - відділення. Хоч два грами пакунок але тариф доставки по мінімуму буде наприклад ваші 100 грн. Що вам сказати? Дорого. Доставляйте Укрпоштою, буде трохи дешевше
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16.02.2023 14:55 Відповісти
НОВА ПОШТА на то вона і НОВА....
Йде попереду всіх!
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16.02.2023 14:01 Відповісти
Ну а шо ви чекали від клоунської диктатури
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16.02.2023 14:02 Відповісти
А Новая Почта после банкротства ИнТайма и на фоне такой убогой УкрПочты типа вообще не монополист?
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16.02.2023 14:09 Відповісти
НП государственная структура?....
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16.02.2023 14:11 Відповісти
то може посприяєте розвитку Укрпочти, або зробите санацію Інтайм, або щось своє нове замутите? Суспільство буде вдячне
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16.02.2023 14:30 Відповісти
Сумую по ІнТайму, не тому що там був супер сервіс, а тому що був вибір.
Делівері не рахується, бо то щось потусторонє.
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16.02.2023 15:33 Відповісти
а укрпошті хто лікар,маючи саму розвинегу мережу відділень,так просрати ринок?
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16.02.2023 14:42 Відповісти
Зелене падло знов постаралось. Щоправда, позакривали відділення та скоротили персонал ще в 17 - 18 році, але то таке...
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16.02.2023 15:05 Відповісти
Чому Укрпошта просрала ринок ? Зараз Укрпошта себе непогано поводить, мені подобається їх акція з безкоштовними OLX пересилками по Україні, нажаль тільки до 28 лютого. Також на Укрпошті гарний персонал, всім за 30 років, спільну мову знайти без проблем, це краще ніж малолєткі на Новій Пошті, не знають як собі ціну скласти.
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16.02.2023 15:36 Відповісти
та ладно, на Новій пошті мамлолєтки всі вишколєниє!
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16.02.2023 18:43 Відповісти
Та да, школа Зе на всю голову )
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16.02.2023 21:11 Відповісти
це якійсь ейджизм
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16.02.2023 21:42 Відповісти
угу за таку "халявну" доставку можна постаріти,оперативність поки що то не їхнє...
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17.02.2023 00:15 Відповісти
Біля тижня по Україні, а що ти хтів за безкоштовно і то лавочка закривається у кінці лютого, а от тоді буде лажа, бо ціни у Укрпошти з Н П однакові на пересилку, а посилки НП пересилає чи не у два рази швидше за ті ж самі грощі.
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17.02.2023 00:22 Відповісти
так прикол в тому,що "екстренна" доставка в укрпошти була така сама як просто доставка в нової,тому я хз що там всі плачуть за укрпошту,там нахрен весь менеджмент накуй виганяти треба.їй потрібна реформа хоча б як зробили з відділеннями ощаду,які реально стали відділеннями а не "касами"...
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17.02.2023 00:28 Відповісти
Треба, але як і з Укразалізницею це малоімовірно.
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17.02.2023 11:32 Відповісти
А новій пошті хто лікар? Чому вони не отримали відповідний код до 2007 року, як це зробили Укрпошта та Міст-єкспрес? Чому ви вважаєте що Укрпошта "проспала" ринок? Невже ви не бачите що це зовсім різні компанії: нова пошта цілком бізнесорієнтована, а Укрпошта соціальноорієнтована компанії. Іншими словами нова пошта взяла тільки високоприбуткові речі, а саме сегмент вантажоперевезень, а Укрпошта крім цього займається і низько прибутковими, а то і збитковими речами, а саме: доставка пенсій, субсидій, аліментів тощо, оформлення підписки і доставка періодичних видань, приймання комірних та інших платежів, продаж різноманітного краму. Крім того свої відділення нова пошта розташовує лише там де комерційно вигідно, на відміну від укрпошти, яка старається охопити також і віддалені населенні пункти.
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16.02.2023 17:36 Відповісти
Може тому що у 2007 цей код не був потрібен? Навіщо його отримувати?
Уявіть, ви робите свою справу, вкладаєте час, гроші і зусилля, а потім якась купка депутатів (можливо у змові з конкурентами, які код отримали за їх порадою) робить величезний шматок вашого бізнесу незаконним. Круто, правда?
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16.02.2023 17:55 Відповісти
Але ж чомусь усі інші компанії, крім нової пошти, його отримали. До того ж видавався він в міжнародній структурі, тож ваші корупційні припущення недоречні. Може це тому, що у 2007 році сама нова пошта не збиралася виходити на міжнародний ринок? Ну і доречі, якщо нову пошту так турбує монополія, то може вона також візьметься за неприбуткові речі, такі як доставка пенсій у віддалені села, листів, періодики?
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16.02.2023 18:20 Відповісти
Які всі? Лише Міст і державна укрпошта.
> До того ж видавався він в міжнародній структурі, тож ваші корупційні припущення недоречні
Не згоден. Дивіться: код більше не видають, окрім як "призначеним операторам". Призначеного оператора призначає держава, я так розумію. До прийняття поправки він і не був потрібен. То нащо його було отримувати? А тепер раз - і треба! В Україні треба, не у міжнародному колі. Звісно, це може бути банальна некомпетентність, а не корупція. Напевне знати я не можу. У нас всяке буває.
> якщо нову пошту так турбує монополія, то може вона також візьметься за неприбуткові речі, такі як доставка пенсій у віддалені села, листів, періодики?
Вони не зобов'язані цього робити. А монополії бути не повинно за законом. Вони праві де-факто, але чому раніше не ворушилися (не до 2007, а у процесі розгляду законопроєкту) - дійсно питання.
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16.02.2023 18:28 Відповісти
Не можна боротись проти монополії в одному місці, а в іншому ні. Тож справедливо прийняти такий закон про поштові послуги, де разом з правом здійснювати міжнародні перевезення, буде також і обов'язок надавати певні соціальні послуги.
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16.02.2023 18:40 Відповісти
Поняття монополія не застосовується до "благодійних" послуг. Інакше що далі? Примусити приватні лікарні лікувати безкоштовно? Таксистів - безкоштовно возити?
Але нехай буде по-вашому: скажіть тоді, хто платитиме за "надавати певні соціальні послуги"? А все просто - доставка коштуватиме не 100, а 300.
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16.02.2023 18:45 Відповісти
Не перекручуйте - не "благодійних", а "соціальних". Це інші речі. Держава може зобов'язати надавати повний спектр послуг в тій чи іншій галузі, а також встановлювати на певні товари та послуги нульову рентабельність, або певний відсоток. Зокрема подібні міри існують в фармацевтичній галузі та громадському транспорті. А що пропонуєте ви? Ви хочете і надалі відкушувати від Укрпошти прибуткові сегменти поштових послуг, на користь приватних компаній? Але хто тоді буде займатися соціально значущими, але не прибутковими послугами? Тож варіантів два: або монополія, або розподіл усього спектру послуг, а не їх частини. І до того ж, чому 300? Зараз Укрпошта надає повний спектр послуг і ціни у неї нижчі ніж у НП.
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16.02.2023 19:29 Відповісти
> чому 300? Зараз Укрпошта надає повний спектр послуг і ціни у неї нижчі ніж у НП.
За низькі тарифи укрпошти плачу я і ви (якщо платите податки). Якщо примусити НП виконувати ще якісь послуги, які лише приносять збитки - ціни неодмінно зростуть.
> А що пропонуєте ви? Ви хочете і надалі відкушувати від Укрпошти прибуткові сегменти поштових послуг, на користь приватних компаній?
Так, хочу. Якщо це означатиме зручніші, швидші, якісніші послуги. Але цього не буде - Укрпошта значно виросла за останні років 5. У дико конкурентному середовищі. І ніхто нічого не відкусив, ще й нове відросло. Що є ще кращим.
> Тож варіантів два: або монополія, або розподіл усього спектру послуг, а не їх частини
Тут не чорне і біле, одне або інше. Вони співіснують зараз, і можуть прекрасно співіснувати далі без такого грубого втручання держави, як цей новий закон.
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16.02.2023 19:42 Відповісти
Бачу згоди ми тут не досягнемо, тож поділюся власним досвідом. Немає ніяких зручніших чи якісніших послуг від НП. Про ціну вже мовчу. Швидкість доставки однакова. Коли почалася війна, то НП мої відправлення з Китаю, які вже були в Європі, повернула назад, а от Укрпошта і Міст такі відправлення доставили, хоч і з затримкою до місяця. Тож на мій особистий погляд НП нема чого робити на ринку міжнародних перевезень. Та власне вони і не збиралися на ньому працювати, інакше б отримали код разом з іншими.
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16.02.2023 20:49 Відповісти
Що ж, погодимося не погоджуватися
На мою думку, якщо їхні послуги міжнародної доставки незадовільні і продовжать такими бути - ними перестануть користуватися і без втручання держави. Мені байдуже, хто це буде, НП чи УП чи який-небудь DHL - головне щоб не було таких раптових і штучних обмежень. Вони давно працюють на міжнародні перевезення. Код не був для цього потрібен.

Щодо досвіду - дійсно, Міст мені теж довіз все місяців через 2 після початку війни. Для отримання посилок однаково зручно і міст і НП. +у Міста є безподатковий склад у США, на відміну від НП. Для такого ними й користуюся. А ось відправити Містом таки складніше. Відділень просто немає. Точки видачі - будь ласка. Відправка на УП наче нічого, але НП працює довше впродовж дня, там ніхто не отримує пенсію і не платить за комуналку. Менше стояти чекати своєї черги. УП класна для ОЛХ покупок. Тому користуюся всіма. Раніше ще Justin користувався. Так що принаймні локально монополії не помітив. Користуюся тим, що зручніше чи вигідніше у кожному конкретному випадку.
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16.02.2023 21:25 Відповісти
Пачєму ми єщьо не в Євросоюзє, а ідіоти із сєкти свідків 73%
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16.02.2023 14:21 Відповісти
Вигнали нас звідти. То при 27% - відсотковому ми вже там були. Тепер недостойні...
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16.02.2023 14:29 Відповісти
не зрозуміло чому під час опрацювання Закону в комітеті ВР не залучали фахових юристів та операторів ринку? Це ж блд так просто!
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16.02.2023 14:27 Відповісти
 
 