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Посли ЄС не змогли домовитися про десятий пакет санкцій проти Росії, - Politico
Посли Європейського союзу не змогли погодити 10-й пакет санкцій проти Росії. Вони не дійшли згоди щодо обмеження на торгівлю з РФ каучуком.
Про це повідомляє з посиланням на джерела Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Проти рішення обмежити торгівлю каучуком висловилися Німеччина та Італія. За введення таких обмежень висловилася Польща.
Зазначається, що деякі форми каучуку вже було санкціоновано у попередніх пакетах обмежень проти Росії.
Синтетичний каучук використовується у шинах. Продаж синтетичного каучуку щороку приносить Росії мільярди доларів прибутку. Так, у 2021 році РФ експортувала його майже на 2 млрд доларів. З цієї суми ЄС імпортував синтетичний каучук на суму близько 700 млн доларів.
Топ коментарі
+23 Oleksii Pilevych b6f1d6b2
показати весь коментар16.02.2023 12:33
+10 MrStepanovM
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+10 Дмитрий 297cdebe
показати весь коментар16.02.2023 12:34
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Нужно рубить так рубить
Зе.на днях к Орбану сгонял, почему не афишуется?
Написали" Венгрия будет и дальше поддерживать Украину".Как можно дальше поддерживать,если и не начинали?
Видать приём был 5 минут около писюара.
Хорошо хоть кто то додумался "потоки" взорвать
Если эти ублюдки имитируют помощь нам, так давайте тоже вопрос ребром поставим - пусть НАТО уживается до версии 1999 года. Почему Украина должна защищать этих ублюдков, ту же Словакию? У них есть самолеты но они их не дают, но намекают что за бабки можно договорится.
Все санкции отлично работают.
"В Германии работает во всю склад почты росии" и на здоровье ,против них санкции не вводились
"исчезают" яхты, и о чем это говорит,если собственную Яхту воровать надо?
О братских газовых делах рабSSии и ПруSSии... барыги..это круто...😝😁