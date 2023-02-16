Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з’явитися нові модифікації, - Генштаб ЗСУ
Росія продовжує знаходити способи для виготовлення ракет і можуть з’явитися нові модифікації для підвищення їхньої смертоносності.
Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Микола Данилюк, передає Цензор.НЕТ.
"Основною ракетою, яку вони використовують та позиціонують як високоточна зброя, є ракета X-101. Це російська стратегічна крилата авіаційна ракета, яка призанчена для ударів по важливих наземних цілях. Вона здійснює політ на дозвукових швидкостях та гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості", - розповів він.
За словами Данилюка, ракета продемонструвала обмежені можливості щодо прориву системи ППО України.
Він зазначив, що Х-101 - одна з найновіших розробок російського ВПК, якою "пишається країна-агресор", водночас росіяни змушені проводити модернізацію цієї ракети.
"Ця складова крилатої ракети Х-101 є прямим доказом залежності російського ВПК від іноземних компонентів. Але РФ змогла замінити частину мікросхем і чіпів на чіпи інших виробників. Це не означає неефективність санкцій, інакше РФ мала б необмежений доступ до компонентів", - додав він.
У нових ракетах було виявлено блок постановки пасивних перешкод Л-504. Блок оснащений піропатронами з дипольними відбивачами. Дипольний протиударний відбивач - один із засобів радіолокаційного придушення, є смужкою з фольги або металізованого паперу.
"Під час пострілу створюють хмару, що ускладнює наведення розрахунків ППО на ракету. За задумом росіян, це дозволить ракетам здійснювати прорив нашої ППО. Але проведені дослідження та статистика роботи української ППО свідчать, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора", - наголосив представник Генштабу ЗСУ.
Водночас, додав Данилюк ракети окупантів дедалі частіше падають на території РФ, не долітаючи до України.
"Задум модифікації ракети свідчить про те, що РФ не відмовляється від своєї тактики тероризму, а хоче завдати все більше руйнувань, вбивати все більше українців. Саме тому можуть з'явитися нові модифікації та технічні рішення для підвищення точності та смертоносності російських ракет. Україна потребує подальшої допомоги союзників", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Краще потурбуйся за наші ракети, яких у нас нема, бо в МО у нас якісь нікчеми.
первое- полная качественная диверсия на предприятии производящие Калибры..
а 2 вариант или оба сразу и с результатом-- это уничтожение на земле базировании аэродромах в ремонтных мастерских самолетов носителей Ту 22 Ту 95 и Ту 160.. либо уничтожать самолеты диверсии в воздухе закладывая взрывчатку в самолеты или ракеты с таймером внося сильные изменения в качество масла и или топлива попутно физическая зачистка экипажей этих самолетов... ждать когда самолеты начнут падать еще надо долго
а вот ускорить процесс таки да усредненный вариант загнать самолеты базированием Владивосток аэродромы Украинка Хабаровский край или Остров Сахалин Таймыр Магадан Анадырь.. чем больше самолето часов будут эти птички накручивать до выхода точки старта ракет.. тем скорее они сами станут непригодными к полетам, превратятся в настоящий хлам..
https://lenta.ru/2000/02/23/ 01:24, 23 февраля 2000 https://lenta.ru/rubrics/economics/ Экономика
Украина передала России последние два самолета в счет своего долга
Украина завершила передачу России 11 стратегических бомбардировщиков: трех - Ту-95МС и восьми Ту -160. В понедельник последние два самолета Ту-160 стартовали с военного аэродрома в Прилуках Черниговской области и приземлились в городе Энгельсе Саратовской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны Украины.
Также Украина передала России ракетные комплексы, оборудование и около 600 крылатых ракет воздушного базирования.
Согласно договоренностям между правительствами двух стран, в счет самолетов и ракет Россия списала с украинского долга 285 миллионов долларов США.
Украина точно в срок завершила передачу России всех стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, полностью выполнив свои обязательства, отметили в минобороны Украины.
там точно дебіли сидять і пророкують настрадамуси обісрані
Що б не робили кацапи зараз, це вже не принциппово.
Вони не змогли зробити нічого 24.02.2022 року, коли в них було повно ******** техніки, ***********, відносно мотивована армія, абсолютно непідготовлена Україна, та фактор раптовості.
Їх бидло вважало, що за тиждень вони будуть робити селфі на Хрещатику, під час параду кацапських військ!
Але тепер, коли пройшов рік, а втрати кацапів, перевищили втрати срср у Зимовій війні, вже точно зрозуміло одне: єдине що параша отримає, це ..уй у рота.