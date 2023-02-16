Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з’явитися нові модифікації, - Генштаб ЗСУ

Росія продовжує знаходити способи для виготовлення ракет і можуть з’явитися нові модифікації для підвищення їхньої смертоносності.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Микола Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Основною ракетою, яку вони використовують та позиціонують як високоточна зброя, є ракета X-101. Це російська стратегічна крилата авіаційна ракета, яка призанчена для ударів по важливих наземних цілях. Вона здійснює політ на дозвукових швидкостях та гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості", - розповів він.

За словами Данилюка, ракета продемонструвала обмежені можливості щодо прориву системи ППО України.

Він зазначив, що Х-101 - одна з найновіших розробок російського ВПК, якою "пишається країна-агресор", водночас росіяни змушені проводити модернізацію цієї ракети.

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"Ця складова крилатої ракети Х-101 є прямим доказом залежності російського ВПК від іноземних компонентів. Але РФ змогла замінити частину мікросхем і чіпів на чіпи інших виробників. Це не означає неефективність санкцій, інакше РФ мала б необмежений доступ до компонентів", - додав він.

У нових ракетах було виявлено блок постановки пасивних перешкод Л-504. Блок оснащений піропатронами з дипольними відбивачами. Дипольний протиударний відбивач - один із засобів радіолокаційного придушення, є смужкою з фольги або металізованого паперу.

"Під час пострілу створюють хмару, що ускладнює наведення розрахунків ППО на ракету. За задумом росіян, це дозволить ракетам здійснювати прорив нашої ППО. Але проведені дослідження та статистика роботи української ППО свідчать, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора", - наголосив представник Генштабу ЗСУ.

Водночас, додав Данилюк ракети окупантів дедалі частіше падають на території РФ, не долітаючи до України.

"Задум модифікації ракети свідчить про те, що РФ не відмовляється від своєї тактики тероризму, а хоче завдати все більше руйнувань, вбивати все більше українців. Саме тому можуть з'явитися нові модифікації та технічні рішення для підвищення точності та смертоносності російських ракет. Україна потребує подальшої допомоги союзників", - наголосив він.

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