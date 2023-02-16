Підприємця в Одесі оштрафували на 17 тис. грн за генератор: Звинуватили у "продажі електроенергії"
Суд оштрафував на 17 тис. грн одеського підприємця Дмитра Осовського. Під час відключення електроенергії він надавав доступ до свого копіцентру, який працював від генератора.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він надавав платний доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора.
Однак у листопаді працівники поліції оштрафували чоловіка за "продаж електроенергії".
У січні Осовський розповів, що суд оштрафував його на 17 тис. грн. Підприємця звинувачують у тому, що він продавав електроенергію без ліцензії.
Водночас він заявив, що якщо генератор із потужністю менше від 5 МВт, ліцензія за законом не потрібна.
"Суддя навіть слухати не хотів. Що б я не казав, взагалі начхати. Двічі питав "у Вас все?". Коротко. Мені закидають статтю 164 КУпАП. Там сказано "ведення підприємницької діяльності без реєстрації, ліцензії або у час, коли ліцензія закінчилася". Я кажу судді, що не розумію, який закон порушив, я зареєстрований як ФОП, а продажу електроенергії не було в принципі, це не можливо (для цього треба ліцензія і від 5 МВт вироблення). У мене є всі КВЕДИ, є основний вид діяльності та додаткові. Пофігу. Просто пофігу. Навіть не слухав. Мені так і не відповів ніхто, що я порушив. Вважаю що зробив у той момент те, що мав, і пишаюся цим", - наголосив він.
Осовський також нагадав, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії можна працювати без ліцензії.
"Діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 мегаватт), платниками акцизу на ел/ен є тільки ліцензіати. Продавайте, будь-ласка, стільки, скільки можете", - зазначив тоді парламентар.
Пізніше підприємець також опублікував реквізити, які йому надали для сплати штрафу.
Будь ласка, зачекайте...
Якби він продавав послуги копіцентру, а "Ви собі заряджайтеся", то нормально було б. А він протупив і почав брати "за вхід для підзарядки", а це вже так - продаж електрики. Поліція тут вже мала підстави для реагування. Єдине, що треба вияснити, чи малі обсяги підпадають під ліцензування чи ні (треба законодавство піднімати).
Так писали раніше бабулю оштрафували на 11 тис грв
Біля свого двора продаваля яблука з свого саду
Не у всіх є змога купити генератори
Суть : Він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EiUhAjT3sTMKYncF4MzSCVmoz6fKtwXV9TXZTeY86QS2TrDL4fCoeEmpaGSQbHUdl&id=100008243010037 надавав платний доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора. Джерело:
Що , мав надавати безплатний доступ , чи не мав право надавати доступ ...
У чому кримінал - наявність світла під час відключення електроенергії - необхідна умова ведення підприємницької діяльності !
і правоохоронцям , і суддям !
Менше пафосу, скандалів, більше професіоналів. А 50 гривень за вхід - це яка послуга?