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Одеса (5321) підприємці (616) електроенергія (6014) штраф (1808) Гетманцев (839)

Підприємця в Одесі оштрафували на 17 тис. грн за генератор: Звинуватили у "продажі електроенергії"

осовський

Суд оштрафував на 17 тис. грн одеського підприємця Дмитра Осовського. Під час відключення електроенергії він надавав доступ до свого копіцентру, який працював від генератора.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він надавав платний доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора.

Однак у листопаді працівники поліції оштрафували чоловіка за "продаж електроенергії".

У січні Осовський розповів, що суд оштрафував його на 17 тис. грн. Підприємця звинувачують у тому, що він продавав електроенергію без ліцензії.

Водночас він заявив, що якщо генератор із потужністю менше від 5 МВт, ліцензія за законом не потрібна.

"Суддя навіть слухати не хотів. Що б я не казав, взагалі начхати. Двічі питав "у Вас все?". Коротко. Мені закидають статтю 164 КУпАП. Там сказано "ведення підприємницької діяльності без реєстрації, ліцензії або у час, коли ліцензія закінчилася". Я кажу судді, що не розумію, який закон порушив, я зареєстрований як ФОП, а продажу електроенергії не було в принципі, це не можливо (для цього треба ліцензія і від 5 МВт вироблення). У мене є всі КВЕДИ, є основний вид діяльності та додаткові. Пофігу. Просто пофігу. Навіть не слухав. Мені так і не відповів ніхто, що я порушив. Вважаю що зробив у той момент те, що мав, і пишаюся цим", - наголосив він.

Осовський також нагадав, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії можна працювати без ліцензії.

"Діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 мегаватт), платниками акцизу на ел/ен є тільки ліцензіати. Продавайте, будь-ласка, стільки, скільки можете", - зазначив тоді парламентар.

Пізніше підприємець також опублікував реквізити, які йому надали для сплати штрафу.

Читайте: Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків

Підприємця в Одесі оштрафували на 17 тис. грн за генератор: Звинуватили у продажі електроенергії 01

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Топ коментарі
+46
Пипец. Человек сам себя за свои средства обеспечил энергией чтобы сохранить работу - еще и виноват. В чем, что не отстегнул мзду зеленым барыгам с президентом "6%"? Совсем суки страх потеряли.
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16.02.2023 13:43
+26
чого ж суддя за 20 хвилин не розібрався? а чому ФОП повинен витрачати свій час, гроші, нерви і доказувати бовдуру судді якого цей ФОП утримує як платник податків, що той суддя разом із енергетиками *******. А тому що це мафія і їм по цимбалам і спеціалісти і закони, бо є вказівка здірати штрафи і поповнювати бюджет, який свині будуть і далі красти. А ти пишеш як з іншої планети
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16.02.2023 13:57
+17
Які агресивні українські гниди...
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16.02.2023 13:41
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Формально за таким приводом можна оштрафувати абсолютно усі торгівельні точки, на яких надається безкоштовний доступ до електроенергії (для зарядки мобільних і т.д.). Бо ж усі витрати закладені в ціну товару чи послуг, а отже, і витрати на електроенергію, яку "безкоштовно" отримують клієнти теж закладені в ціну товару чи послуг. А це і є фактично продаж.
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16.02.2023 13:52 Відповісти
За протоколом і показами свідків ФОП брав гроші за вхід у приміщення для підзарядки телефонів / інших гаджетів. Гляньте вище по форуму, я там по цій справі лінки на Єдиний держреєстр судових рішень по цій справі дав, можете почитати.

Якби він продавав послуги копіцентру, а "Ви собі заряджайтеся", то нормально було б. А він протупив і почав брати "за вхід для підзарядки", а це вже так - продаж електрики. Поліція тут вже мала підстави для реагування. Єдине, що треба вияснити, чи малі обсяги підпадають під ліцензування чи ні (треба законодавство піднімати).
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16.02.2023 14:51 Відповісти
Справа не у безкоштовному доступі до електроенергії, як вбачається з пояснень та справи, ФОП брав плату за вхід/доступ до приміщення де вів підприємницьку діяльність.
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16.02.2023 14:58 Відповісти
Платний вхід є і багатьох клубах, барах, ресторанах - їх теж штрафувати усіх підряд?
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16.02.2023 21:20 Відповісти
Плата за вхід до "багатьох барів/ресторанів" - справді? це з якої країни?! Плата за вхід до клубів передбачається умовами роботи клуба, за що клуб і сплачує податки. Плата за вхід до копірувального центру - це який КВЕД? До речі, з вас плату за вхід до супермаркету, часом, не беруть?
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17.02.2023 09:35 Відповісти
Зелені ублюдки, розвалюють країну...
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16.02.2023 13:57 Відповісти
це ж треба, яке прозріння..., та суддям в Україні взагалі начхати на закони цієї держави..., не для цього вони суддями ставали..., якщо за гроші, то він може й розгледіти якийсь там закон, а так - ні...
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16.02.2023 13:59 Відповісти
по-нормальному, печерним суддею-провокатором (або дебілом) мало би зайнятися нормАльне СБУ
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16.02.2023 14:08 Відповісти
Де ти бачїв нормальне СБУ ? Не було і не буд
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16.02.2023 23:05 Відповісти
За те і штрафують. Бо якщо б продавав, і заносив "членські внески" куди треба, то ніхто б і не чіпав. А навпаки, кришували б.
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16.02.2023 14:09 Відповісти
А усі у курсі, ще тепер за розгляд у суді постанови про адмінпорушення треба сплатити судовій збір і не маленькій? Навіть якщо штраф - 17 грн? Ще й розцінки зростають від категорії суду? Постанова у 2020 році Верховного суду України, який взагалі то немає права на приймати якісь закони. Особливо це чутливо для водіїв - тепер доказати у суді що ти не баран для стрижки дорожче чим отой штраф.
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16.02.2023 14:11 Відповісти
Так для мусарів так і зробили ,виписвють якусь херню і тобі немає сенсу оскаржити .Так неспішно Україна робиться кацапнею завдякі ******** у владі та його шоблі
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17.02.2023 07:50 Відповісти
Топливо для генератора /суддя дав/
Так писали раніше бабулю оштрафували на 11 тис грв
Біля свого двора продаваля яблука з свого саду
Не у всіх є змога купити генератори
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16.02.2023 14:13 Відповісти
внаслідок таких дій ми віддаляємося від ЄС а не приближаємося туди
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16.02.2023 14:15 Відповісти
Нам орендодавці продають ел-ен по 6000 грн на місяць, при споживаній потужності до 500 Вт, незалежно від того є відключення чи нема . Наше начальство вирішило, що це дешевше, ніж купити ДБЖ.
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16.02.2023 14:18 Відповісти
поясните "предпринимателю", что наживаться на людской беде в военное время очень не хорошо.
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16.02.2023 14:27 Відповісти
У чому "нажива" поясніть? Якщо ви купуєте продукти у супермаркеті, який під час відключення електроенергії працює на генераторі, це теж "наживаться на людской беде"? Ви хочете, щоби вам ці продукти безкоштовно давали чи як?
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16.02.2023 14:54 Відповісти
він продавав безпосередньо електроенергію.
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16.02.2023 15:27 Відповісти
Взагалі то він продавав вхід до приміщення.
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16.02.2023 16:01 Відповісти
у справі записано інше. Зміст порушення - не послуги копіцентру, а "брав кошти у сумі 50 грн. за вхід в приміщення для підзарядки телефону та іншої техніки"
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16.02.2023 16:06 Відповісти
А я що вище написав?! " ...продавав вхід до приміщення" Для чого - інша справа.
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16.02.2023 16:14 Відповісти
ще раз дублюю для сліпих. Зміст порушення - не послуги копіцентру, а "брав кошти у сумі 50 грн. за вхід в приміщення для підзарядки телефону та іншої техніки"
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16.02.2023 16:18 Відповісти
дело добровольное. Нету 50 грн? Иди в пункт несломенности или в АТБ
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16.02.2023 17:38 Відповісти
без проблем. только на каком основании кто-то продает электроэнергию, не имея на то лицензии? он нарушает закон. и тот, кто это выявил и настучал полиции на этого нарушителя, тот герой.
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16.02.2023 18:19 Відповісти
ситуацію не знаєте, а верещете як різані. Цікаво, а якби новину подали ось так: "Ветеран російсько-української війни з інвалідністю зайшов до копі-центру і попросив зарядити свій телефон, щоб зв'язатися з побратимами. Власник центру вимагав за цю послугу 50 грн. Тому ветеран написав заяву в поліцію, щоб перевірити цей центр. " Як би ви в такому випадку співали?
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16.02.2023 16:25 Відповісти
Верещите тут ви, як кабан, якому яйця відрізають. Ветеран, чи не ветеран - безкоштовно щось дати - це на розсуд власника. Навіть за "безкоштовний" проїзд, власникам автотранспорту виплачують компенсацію. Безкоштовного нічого у світі немає, крім благодійності.
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16.02.2023 17:25 Відповісти
так ніхто ж не проти. нехай продає, але перед цим нехай отримає відповідну ліцензію.
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16.02.2023 18:17 Відповісти
А що, зафіксовані якісь об'єми проданої електроенергії? Яке ще тут ліцензування?
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16.02.2023 21:23 Відповісти
а зафіксувати дуже легко. думаю, ловили цього жадібного дурня на живця. плюс пару понятих із клієнтів прямо на місці взяли. головне - отримати наводку. все інше - справа техніки )
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16.02.2023 21:28 Відповісти
Ви уважно прочитали??? Які об'єми проданої незаконно електроенергії зафіксовані? Продаж входу до приміщення - це зовсім інше.
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16.02.2023 21:33 Відповісти
ви уважно прочитали? 50 грн. за вхід в приміщення для підзарядки телефону та іншої техніки". це ж не просто так указано в справі. за вхід у приміщення беруть тільки нічні клуби та стрептиз-бари. чи там у нього в копіцентрі теж вишибали стоять і 50 гривень здирають на вході? )) 100 % люди заходять безкоштовно, просять підзарядити гаджети, а він замість того, щоб сказати, що в нього не зарядна станція і послуг таких в нього нема, почав за це гроші брати. а почитати закони забув. а це і є продаж електроенергії
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16.02.2023 21:53 Відповісти
Останній раз - Які об'єми проданої незаконно електроенергії зафіксовані?
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16.02.2023 22:09 Відповісти
а навіщо об'єми? факт продажу електроенергії це вже адмінка. незалежно від кількості. винь да полож 17 штук. йому ж ніхто не пришиває мільярдні збитки для бюджету держави. я ж кажу, ти можеш пробурити свердловину у своєму дворі і пити воду. але якщо ти хоча б склянку цієї води продасиш - це штраф. і це правильно!
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16.02.2023 22:16 Відповісти
Немає об'єму проданої електроенергії - значить немає і самого продажу. Невже не зрозуміти елементарного не можна? Продавав електроенергію - продавав. Скільки - не знаю. Так продавав чи не продавав?
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16.02.2023 22:22 Відповісти
передача грошей від клієнта до продавця - це і є факт оплати. яка різниця скільки ват він йому продав? факт продажу електроенергії - це передача грошей, а не фіксація кіловат по лічильнику.
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16.02.2023 22:25 Відповісти
Ну впертому доказати нічого не можливо - зафіксовано факт продажу послуги, а не електроенергії, бо якщо продаж електроенергії, до відразу питання - скільки?
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16.02.2023 22:35 Відповісти
так, факт продажу послуги, в основі якої незаконний продаж електроенергії. за вашою логікою, якщо наркоторговець введе героїн одразу в вену наркоману і отримає за це гроші, то він вже не злочинець, бо виникає питання, а скільки наркотику він продав? ) виходить він не продав героїн? а продав послугу ))))
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16.02.2023 22:41 Відповісти
З мене досить, бувайте....
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16.02.2023 22:46 Відповісти
або ще один приклад, продаж бензину. на це теж треба ліцензія. якщо незаконний продавець бензину заллє піввідра бензину в бак і отримає за це гроші, то він не злочинець. бо він отримав гроші за послугу заливання бензину в бак ))) бо невідомо, скільки він залив бензину )
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16.02.2023 22:47 Відповісти
Прочитайте визначення - що таке підприємницька діяльність, а потім далі дурню нести будете. І я ж сказав - з мене досить.
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16.02.2023 22:56 Відповісти
або якщо водія таксі звинуватять у продажу бензину. Бензин десь купляв? Купляв. В інтересах людей витрачав? Витрачав. Кошти з людей брав? Брав Те саме, виходить.
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18.02.2023 22:32 Відповісти
ліцензію на що саме? На послугу підзарядки телефону? Це ж не продаж ЕЕ, це послуга. Так само можна вважати, що платний туалет продає воду і туалетний папір. Брєд якийсь!
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18.02.2023 22:29 Відповісти
в решении суда всё написано. от себя добавлю: представь картину - Турция. землетрясение. люди под завалами разрушенных домов. спасатели ходят по развалинам и ЗА ДЕНЬГИ спасают несчастных. как тебе??
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16.02.2023 20:33 Відповісти
Взагалі то рятівники на роботі, та отримують за це зарплатню, як це тобі? А рішення суду - це не те, що сприймається, як аксіома.
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16.02.2023 21:29 Відповісти
я привел абсурдность "заробатывать" на людской беде!
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16.02.2023 22:33 Відповісти
А яка це біда посидіти кілька годин без світла? Чи відмовили щоб визвати швидку?
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16.02.2023 22:38 Відповісти
почему же ЗАРАБАТЫВАТЬ? Ведь чтобы оказать услугу зарядки телефона, нужно купить либо генератор, либо мощный бесперебойник, а это немалые деньги. Вполне логично прежложить оплату такой услуги, чтобы покрыть хотя-бы часть расходов. Тем более это не жизненно необходимая услуга. К тому же, есть пункты незламності - там всё бесплатно.
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18.02.2023 22:36 Відповісти
Министру это скажи, умник
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16.02.2023 23:07 Відповісти
Зважаючи що це Одеса, то взагалі такі дії судді можна трактувати як створення проросійських настроїв
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16.02.2023 14:39 Відповісти
Блін ... понаписували ....
Суть : Він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EiUhAjT3sTMKYncF4MzSCVmoz6fKtwXV9TXZTeY86QS2TrDL4fCoeEmpaGSQbHUdl&id=100008243010037 надавав платний доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора. Джерело:
Що , мав надавати безплатний доступ , чи не мав право надавати доступ ...
У чому кримінал - наявність світла під час відключення електроенергії - необхідна умова ведення підприємницької діяльності !
і правоохоронцям , і суддям !
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16.02.2023 14:58 Відповісти
совок живий, по заветам азарова та інших усіх попєрєдніков, що збудували систему хабарів та штрафів замість економіки
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16.02.2023 15:00 Відповісти
хто давав хабарі на дорогах мєнтам? хто давав хабарі лікарям та вчителям? корупцію збудували всі разом!
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16.02.2023 15:31 Відповісти
Погоджуюсь, що правильне пояснення в суді, це половина виграшу. Варто було підприємцю заявити, що він продовжував надавати зазначені в дозволах послуги, просто споживачі просили і самі замовляли використання кероксу в якості заряджувального пристрою. Тобто генератор заряджав ксерокс, а ксерокс заряджав телефони. Технічно вхід - вихід це можливо, навіть якщо на одній лінії, то можна сказати, що споживачі використовувати лінію живлення ксероксу, що також можна розцінити як користування ксероксом чи іншою технікою.
Менше пафосу, скандалів, більше професіоналів. А 50 гривень за вхід - це яка послуга?
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16.02.2023 15:34 Відповісти
"А 50 гривень за вхід - це яка послуга?" - У самого виникло таке ж питання. Чомусь у рішеннях судів про це ні гу-гу.
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16.02.2023 16:04 Відповісти
Це ж елементарно. Підприємець надавав послуги з перевірки працездатності ґаджету. Куди, природньо, входить перевірка батареї шляхом вимірювання часу, необхідного для 100% заряджання.
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16.02.2023 16:45 Відповісти
аби він знав, чим це закінчиться, він би так і робив, напевне
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18.02.2023 22:37 Відповісти
Сивковичские правила ведения бизнеса,аваковские полицаи,портновские судьи,иди докажи там,что ты не верблюд.
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16.02.2023 16:59 Відповісти
Гниди фірташі клюєві авакови рижі продають нам нашу ж електроенергію зі своїх підприємств які вони украли у людей все нормально .закони прийняли під себе, а людей рахують за бидло .
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16.02.2023 17:12 Відповісти
Я вам скажу что чиновничий беспредел только возрастает. Таможня совсем охренела. Погубят Украину не кацапы а чиновники. И управы на них просто не существует, потому что ты жалуешься такому же чиновнику на другого чиновника. а власти похер
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16.02.2023 20:46 Відповісти
Ти хворий?
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16.02.2023 23:08 Відповісти
маєте що заперечити - то заперечте, навіщо ці епітети з переходом на особистості?
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18.02.2023 23:15 Відповісти
Поки в Україні не буде реформи судової системи , а нє переатістаціі, всі справи по затриманнях, підозрах то є марна справа для населення, бо вона годує саме систему. Судді мусять обиратися своїми районами. Я боюся що Україна зараз воює за жовто-блакитна Росію.
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16.02.2023 22:54 Відповісти
Послати їх на хрен, їхній суд і все,
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17.02.2023 09:38 Відповісти
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